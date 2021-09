Radiojuontaja Shirly Karvinen ja laulaja Sanni ovat olleet aktiivisesti esillä toistensa somessa.

Radiojuontaja ja ex-missi Shirly Karvinen täyttää tänään perjantaina 29 vuotta. Merkkipäivän kunniaksi juontaja julkaisi Instagramissa kuvan, jossa hän hymyilee ilmapallojen keskellä studiossa.

– Sirpa 29. Studio täynnä ilmapalloja ja vitamiinijuomaa heti aamusta kädessä. Kai se on synttäreinä ihan sallittua hoitaa nestepuoli ennen aamupalaa, vuoden 2016 Miss Suomi kirjoitti nauruhymiön kera.

– On ihana fiilis vanheta kun ympärillä niin mahtavia tyyppejä. Aijai, hän hehkutti.

Päivitykseen on tulvinut onnitteluita Karvisen seuraajilta. Laulaja Sanni julkaisi kuvaan hellyttävän kommentin.

– Rakaaas, laulaja kirjoitti sydänemojin kera.

Karvinen ja laulaja Sanni eli Sanni Kurkisuo ovat olleet aktiivisesti esillä toistensa somessa. Heinäkuussa Karvinen julkaisi herkän yhteiskuvan Sannin kanssa. Otoksessa he poseerasivat yhdessä Pride-viikon kunniaksi.

Kuvassa Sanni oli kietonut kätensä Karvisen ympärille ja suukotti tämän poskea. Silmiään kiinni pitävä Karvinen hymyili leveästi ja piteli kiinni Sannin toisesta kädestä.

Bassoradion juontaja Shirly Karvinen on yksi syksyn Selvityjät-kauden osallistujista. Viime syksynä hänet nähtiin Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa.

Suhdehuhut leimahtivat, kun Shirly Karvisesta ja Sannista otetut pusukuvat levisivät julkisuuteen viime keväänä.

Sen jälkeen Karvinen kommentoi asiaa Aki Linnanahteen podcastissa. Hän sanoi Linnanahteelle, ettei ollut valmis siihen, että hänen kiinnostuksensa samaa sukupuolta kohtaan tulisi yhtäkkiä kaikkien tietoisuuteen.

– Sitä asiaa ei varsinaisesti salaillut, mutta kun se lävähtää mustavalkoisella lehden kanteen, meet kauppaan ja näät sen siinä nenän edessä... Tuntuu siltä, että kaikki muutkin näkee sen samaan aikaan. Se tuntuu alastomalta, Karvinen kuvaili Aki Linnanahde talk show -podcastissa.

Myös kesäkuun loppupuolella julkaistussa Me Naisten haastattelussa Karvinen kertoi hieman ihmissuhdeasioistaan.

– Mediassa alettiin spekuloida uusia ihmissuhdekuvioitani, ja minun oli pakko soittaa vanhemmilleni, kun koko prosessi itseni kanssa oli vielä kesken. He ottivat asian onneksi hyvin. En tiedä, oliko isä aavistanut jotakin. Muistan, kuinka hän oli leikkimielisesti kysynyt, kiinnostavatko minua pojat ollenkaan, hän kertoi tuolloin.

Laulaja Sanni on ollut vaitonainen yksityiselämästään.

Kesäkuun alussa Sanni avautui seksuaalisuudestaan Instagramista. Hän kertoi tuolloin, ettei ole koskaan rajoittanut rakkautta yhteen sukupuoleen.

– Nyt mä seison tuhat prosenttia sen takana et rakkaus on niin iso ja kaunis osa ihmistä ja elämää, et sen pitää antaa olla ja hengittää, sitä ei pidä eikä onneks edes voi kontrolloida, Sanni kirjoitti.