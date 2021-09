Sointu Borg paljasti yllättäviä faktoja Jaajo Linnonmaasta – näin Aamulypsy-juontaja reagoi

Diilin voittaneen Sointu Borgin mukaan moni on kysellyt, millaista on työskennellä Jaajo Linnonmaan kanssa.

Diili-voittaja Sointu Borg, 28, lunasti voiton ansiosta itselleen työpaikan Jaajo Linnonmaan yritysten kehitysjohtajana.

Kauppatieteiden maisteri Borg on työskennellyt virallisesti Linnonmaan yrityksessä toukokuusta alkaen, ja kaksikko on ehtinyt tutustua toisiinsa hyvin.

Borgin mukaan moni on ollut utelias, millaista Linnonmaan kanssa on työskennellä. Nyt hän on vastannut seuraajiensa tiedonjanoon Instagramissa paljastamalla 11 faktaa radiojuontajasta:

– 1. Tykkää tehdä kaikki työt kännykällä, on harvoin läppäri kourassa. Ei varmaan edes omista tietokonetta.⁣ 2. Ei käytä koskaan sukkia. Jos käyttää, ne on eriparia.⁣ 3. On opetellut päästämään lankoja käsistään. Haluaa tehdä paljon, mutta aikaa on rajatusti. Delegointia on opeteltu!⁣ Borg listaa.

– 4. On henkeen ja vereen huumorimies. Tykkää kertoa tarinoita. ⁣5. Jokainen työpäivä loppuu 15:30 lauseeseen “nyt mä lähden hakeen muksut tarhasta”.⁣

⁣Borg on tehnyt varsin yksityiskohtaisia havaintoja.

– 6. On ideahullu sekä impulsiivinen. Saattaa saada idean kuin salaman iskuna ja haluaa toteuttaa sen heti. Jos saa idean maanantaina, firma on pystyssä perjantaina. ⁣7. Omaa varmaan Suomen jäätävimmän kontaktiverkoston. ⁣8. Puhtaasti taiteilijasielu. Pikkutarkka aikatauluttaminen ei kuulu lempipuuhiin. Toimii usein tunnepohjalta. On ehdottomasti innostuja, lista jatkuu.

– 9. Omaa ihmeellisen stressinsietokyvyn. Pyörittää miljoonaa asiaa 24/7 päällekkäin.⁣ 10. Vastaa meikäläiselle aina puhelimeen lauseella “päivien päivää!”. ⁣ 11. Ei kanna ikinä mukana puhelimen laturia. Siksi Korjaamolle on raahattu useampi valmiiksi.⁣

Ei mennyt aikaakaan, kun Jaajo Linnonmaa vastasi päivitykseen ja allekirjoitti kaiken.

– Jopa minä nauroin näille. Valitettavan totta kaikki. Varsinkin noi sukat, Linnonmaa kirjoitti nauruemojin kera.

Sointu Borg on kertonut arjestaan avoimesti sosiaalisessa mediassa.

Kaksikko joutui kohun silmään heinäkuussa, kun Seiska uutisoi heidän tulehtuneista väleistään. Linnonmaa kiirehti välittömästi katkaisemaan huhuilta siivet Instagramissa, jossa hän totesi puheiden riidoista ja erimielisyyksistä olevan ”ihan potaskaa”.

Linnonmaan ulostulon jälkeen myös Borg kommentoi väitteitä päättyneestä yhteistyöstä Instagram-tilinsä tarinat-osiossa.

– Meikäläisen ja Jaajon välit ovat kunnossa. Viimeksi eilen ollaan höpötelty! Kommentit annettu ja enempää en tätä medialle tai täällä pyörittele, Borg totesi Instagramissa.

– Ihmisten on hyvä ymmärtää, että työsuhteen aloittaminen realityohjelman pohjalta on hyvin uniikki asetelma, melko paineistettu sellainen. Yhteistyömme/työsuhteemme ei ole päättynyt. Olen myös yhä mukana Diilissä luodussa start upissa, Borg vahvisti Instagramissa.

Borgin elämä muuttui Diili-ohjelman voiton myötä kertaheitolla, sillä hänestä tuli paitsi Linnonmaan yritysten kehitysjohtaja, hän sai vastuualueelleen myös finaalijaksossa kehitetyn varainhankintayrityksensä ja pääsi yrityksen osakkaaksi Linnonmaan, ohjelmassa nähtyjen neuvonantajien Noora Fagerströmin ja Toni Lähteen sekä nimekkäiden bisnessijoittajien kanssa.

Sittemmin Borg on useaan otteeseen kertonut julkisuudessa viihtyvänsä nykyisessä pestissään.

