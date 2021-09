Yksikin kertosäe riittää tuomaan taloudellista vaurautta, jos biisi julkaistaan levyllä, jota myydään yli 17 miljoonaa kappaletta.

Vuonna 1960 Rovaniemellä syntynyt Timo Kaltio aloitti Hanoi Rocksin roudarina 1980-luvulla. Hän toimi vähän aikaa myös Hanoi Rocksin basistina.

Kaltio teki myös yhteistyötä Guns N’ Rosesin kanssa.

Hän hengaili Gunnari-kitaristi Izzy Stradlinin kanssa jo ennen kuin Guns N’ Rosesia oli olemassa. Elettiin aikaa, kun Stradlin ja Axl Rose perustivat Hollywood Rose -yhtyeen vuonna 1983.

Yhtenä kaljoitteluiltana Kaltio vieraili Stradlinin kotona. Tämä oli keksinyt vetävän riffin, mutta kertosäe ei ottanut syntyäkseen. Kaltio tuli apuun ja äänitti neliraitanauhurille oman näkemyksensä kertosäkeestä.

Se säe kuullaan kappaleessa Right Next Door to Hell, joka julkaistiin Use Your Illusion I -albumilla vuonna 1991.

Use Your Illusion I -levyä on myyty maailmanlaajuisesti yli 17 miljoonaa kappaletta, joka on hieman vähemmän kuin samaan aikaan ilmestynyttä Use Your Illusion II -albumia, jota on myyty yli 18 miljoonaa kappaletta.

Timo Kaltio antoi pari vuotta sitten haastattelun internetissä toimivalle Guns N’ Roses Central -fanisivustolle ja tuossa yhteydessä häneltä kysyttiin myös, miten levymyynti näkyi platinaplakaatin lisäksi biisinkirjoittajan lompakossa.

Kaltio äkkäsi taloudellisen tilansa kohenemisen vasta ollessaan autokaupoilla.

– En vielä tiennyt millaisista rahoista oikein oli kyse, kun olin kaupassa ostamassa autoa. Minulla oli lapsi, ja vaimollani ja minulla oli kaksiovinen auto. Ajattelimme, että tarvitsisimme neliovisen auton. Menimme kauppaan ja katselimme ihan oikeasti jotain Nissan Micraa, 1,1-litraista pikkuautoa. Meillä ei ollut oikein rahaa ja pohdiskelimme, olisiko meillä ihan oikeasti varaa sellaiseen, Kaltio kuvailee podcastilla.

Alkuperäistä haastattelua ei ole enää olemassa netissä, mutta aikoinaan siitä tuoreeltaan uutisoi muun muassa suomalainen Soundi.

– Kauppoja tehdessämme myyjä sanoi, että hänen pitää soittaa työnantajalleni ja ajattelin, että voi paska, mikäs nyt eteen. Annoin hänelle sitten managerini numeron. Soitettuaan myyjä sanoi, että kaikki on kunnossa ja antoi luurin minulle. Ihmettelin managerilleni, että mitä helvettiä oikein kerroit hänelle, tämä on mahtavaa. Hän sanoi, että älä huoli, Guns N’ Roses -rahasi tulivat juuri ja nämä olivat ensimmäiset maistiaiset niistä. Ajattelin että perhana, taidankin ostaa viisi autoa.

IS uutisoi eilen, että Kaltio kuoli lyhyen sairauden jälkeen 61-vuotiaana.

Kaltio soitti Hanoi Rocksin hajoamisen jälkeen bassoa Cherry Bombzissa. Hän myös soitti kitaraa Problems?- ja Cheap and Nasty -yhtyeissä.

Kaltio työskenteli myöhemmin Lontoossa mainosalalla. Hän muutti viime vuonna takaisin Suomeen.