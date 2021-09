Selviytyjien erikoiset olosuhteet saivat katsojien epäilykset heräämään – kilpailija pamautti podcastissa totuuden leirin "valmiista rakennuspalikoista”

Sohvaperunoista tuttu Sanna Pikkarainen paljastaa Selviytyjät-podcastissa totuuden katsojia askarruttaneista leiriolosuhteista.

Sanna Pikkarainen on yksi tämän kauden Selviytyjät Suomi -kilpailijoista.

Selviytyjät Suomi palasi elokuun viimeisellä viikolla television ohjelmistoon uuden tuotantokauden voimin. Jo ensimmäisen jakson aikana nähtiin yllättäviä käänteitä, kun liittoja alkoi muodostua ja ensimmäisenä kotimatkalle lähetetty Ella päätyikin hotellihuoneen sijaan hylättyjen saarelle.

Jakso puhutti myös sosiaalisessa mediassa, sillä useampi katsoja laittoi jakson aikana merkille, että kilpailijoiden asuttamilta rannoilta löytyi muun muassa valmiiksi sahattuja tukkeja sekä punottuja palmunlehtiä, joiden avulla kilpailijat saivat rakennettua nukkumapaikat itselleen verrattain nopeasti.

Nyt yksi kilpailijoista, Sohvaperunat-sarjasta tuttu Sanna Pikkarainen paljastaa Selviytyjät-podcastissa totuuden katsojia hämmentäneen tilanteen taustalla. Podcastissa Pikkarainen myöntää, että katsojat olivat oikeassa.

– Siellä oli muutama sellainen valmiiksi punottu palmunlehti. Ikään kuin meille osviittaa, että näin saatte niitä punottua ja mittaansa sahattuja bambun pätkiä. Niitäkin oli siellä, Pikkarainen tunnustaa juontajaparilleen Jari Peltolalle.

Selviytyjien leiriolosuhteet hämmensivät katsojia.

Pikkarainen kuitenkin selittää heti, että syy ei suinkaan ollut se, että kilpailijoiden elämää leirissä olisi haluttu tuotannon puolesta helpottaa. Pikkarainen muistuttaakin, että samoilla saarilla kuvataan myös lukuisten muiden maiden Selviytyjät-ohjelmia.

– Mitä katsoja ei ehkä aina ymmärrä on se, että paikka missä näitä kuvataan, ne on sellaisia isoja systeemejä, jossa kuvaa monta, monta, monta maata peräkkäin samoilla kauniilla saarilla ja rannoilla tätä ohjelmaa, Pikkarainen selittää podcastissa.

– Miettikääpä sitä, että jos sinne menisi viikosta toiseen aina uuden maan kilpailijat. Kaikki sahaisi sieltä niitä puita pois. Siinä tulee myös sellainen luonnonsuojelukysymys, hän toteaa.

Pikkaraisen mukaan tuotanto oli ohjeistanut kilpailijoita jättämään asuinrantansa tismalleen saman näköiseksi kuin se oli heidän saapuessaan. Näin ollen puita ei voinut sahata määräänsä enempää, vaan kilpailijat hyödynsivät metsästä löytämiään tykötarpeita.

– Meille sanottiin, että rannan täytyy jäädä tasan sen näköiseksi kuin mitä se oli, kun me tultiin sinne. Eli me kunnioitetaan Dominikaanisen tasavallan rantoja ja luontoja siinä, että jokainen kilpailijaryhmä ei sahaa kaikkia puita sieltä pois. Se olisi aivan järkyttävää, Pikkarainen päivittelee.

Selviytyjät Suomi -ohjelmassa julkisuudesta tutut suomalaiset taistelevat kilpailun voitosta sekä 30 000 euron palkintopotista. Tähän mennessä kotimatkalle kilpailusta on lähetetty realitytähti Ella Toivanen sekä yrittäjä Susanna Penttilä. Tosin he eivät joutuneetkaan kotimatkalle vaan hylättyjen saarelle, josta heillä on vielä mahdollisuus nousta takaisin mukaan kilpailuun.

Selviytyjät Suomi Nelosella ja Ruudussa sunnuntaisin kello 20 ja Selviytyjät-podcast Suplassa aina jakson jälkeen.