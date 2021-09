Samuli Edelmann on rakastunut elämänsä aikana kolmesti, mutta yksikään suhde ei kestänyt – tällaisia ovat hänen elämänsä naiset

Samuli Edelmann kertoo uutuuskirjassaan elämänsä kolmesta suuresta rakkaudesta: Katariina Kaituesta, Vera Jordanovasta sekä Laura Tuomarilasta, josta tuli myöhemmin myös hänen vaimonsa.

Samuli Edelmann, 53, on rakastunut elämänsä aikana kolmesti. Näin hän toteaa tuoreessa Samuli. Pimeydestä valoon (Otava 2021) teoksessaan, joka julkaistiin keskiviikkona 1. syyskuuta.

Näyttelijänä ja laulajana tunnetun Edelmannin elämän ensimmäinen suuri rakkaus oli hänen opiskelutoverinsa Katariina Kaitue. Kaitueen kanssa Edelmann jakoi myös ensimmäisen rakastelukohtauksensa elokuvassa Ihmiselon ihanuus ja kurjuus. Nainen oli tuolloin kuitenkin kihlautumassa toisen miehen kanssa, eikä Edelmann näin ollen saanut kerrottua tälle tunteistaan.

Myöhemmin Edelmann kuitenkin kirjoitti rakkauslaulun, jonka hän esitti Kaitueelle kahden kesken koulun harjoitustilassa. Hetki on painunut Kaitueen mieleen elävästi.

– Se on ihana kaunis nuoruudenmuisto, Kaitue kertoi Ilta-Sanomille kirjan ilmestymisen jälkeen.

Sen enempää Kaitue ei kuitenkaan halunnut kommentoida kirjassa esiin tuotuja tapahtumia.

– Siinä kirjassa on kaikki, mitä on kommentoitavaa. Se on hyvin kauniisti kirjoitettu, Kaitue tyytyi toteamaan.

Katariina Kaitue oli Edelmannin ensirakkaus. Kuva vuodelta 2017.

Kaitue oli Edelmannin elämän ensimmäinen suuri rakkaus, mutta ei suinkaan viimeinen. Pian sen jälkeen, kun tiet Kaituen kanssa olivat erkaantuneet Edelmann tapasi tulevan vaimonsa, Laura Tuomarilan. Edelmann rakastui Tuomarilaan ensisilmäyksellä, mutta ahdistus sai miehestä vallan. Edelmann päätti unohtaa Tuomarilan, siirtyä eteenpäin ja hukuttaa murheensa alkoholiin.

Sitten kuvioihin astui Vera Jordanova. Huippumalli, joka sai nuoren Edelmannin pään pyörälle. Pari tapasi toisensa musiikkivideon kuvauksissa ja suhde eteni nopeasti. Pariskunta muutti jopa yhdessä Pariisiin, mutta Edelmannin ilmestyttyä kotiin päiviä kestäneen ryyppyputken jälkeen kasvot verillä Jordanovalle riitti.

Huippumalli Vera Jordanova sekoitti Edelmannin pään kertaheitolla.

Vera Jordanova ei ole juuri puhunut takavuosien romanssistaan Edelmannin kanssa julkisuudessa. Pariskunnan erosta uutisoitiin vuonna 1997, mutta Jordanova pysytteli tuolloin vaiti. Vuosia myöhemmin hän totesi Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa kyllästyneensä elämään elämäänsä miesten kautta.

– Tarvitsin kasvun paikan, sillä olin ollut koko ikäni seurustelusuhteissa, Jordanova totesi IS:lle maaliskuussa 2011.

– Tutkin tarkkaan, kuka minä olen ja mitä haluan. En halua elää elämääni miehen kautta, vaan haluan tulla toimeen omillani.

Edelmannin ja Jordanovan suhde päättyi Jordanovan aloitteesta tapahtuneeseen eroon vuonna 1997.

Jordanovasta erottuaan Edelmannin ja Laura Tuomarilan tiet kohtasivat uudemman kerran. Edelmann oli tapaamishetkellä humalassa, kuten myös edellisellä kerralla Tuomarilan tavatessaan.

Laura Tuomarila ja Samuli Edelmann kuvattuna ensi-illassa vuonna 2000.

Samuli Edelmann ja Laura Tuomarila avioituivat vuonna 1999, mutta liittoa ravisteli Edelmannin alkoholiongelma. Parin esikoinen Venla syntyi vuonna 2000 ja vuotta myöhemmin Edelmann päätti vihdoin raitistua. Vuonna 2016 Tuomarila iloitsi puolisonsa ryhtiliikkeestä Anna-lehdelle antamassaan haastattelussa.

– Olen onnellinen, että Samulilla on kaikki hyvin. Se oli hieno päätös; olen ylpeä Samulin elämänmuutoksesta, Tuomarila totesi tuolloin.

– Toisinaan varsinkin alkuaikoina, koin huonoa omaatuntoa viinilasillisesta ja ajattelin, että onko tämä oikein. Vähitellen kuitenkin vakuutuin siitä, ettei minun valintani häiritse miestäni. Nykyisin olemme molemmat sinut tilanteen kanssa eikä minulla ole mitään syytä rajoittaa vähäistä viininkäyttöäni, hän jatkoi.

Kaikki ei kuitenkaan ollut sitä, miltä se saattoi ulospäin vaikuttaa. Raitistumisesta huolimatta ongelmat jatkuivat, eikä edes Ilmari-pojan syntymä vuonna 2004 tuonut tasapainoa perheen elämään.

Edelmannin kirjassa kerrotaan Tuomarilan jopa pelänneen ailahtelevaa ja kontrolloivaa aviomiestään. Samaan aikaan nainen itse kärsi vakavasta syömishäiriöstä, josta hän on sittemmin parantunut.

Tuomarila edusti usein miehensä rinnalla. Kuva vuodelta 1999.

Edelmannin ja Tuomarilan 19 vuotta kestänyt liitto päättyi lopulta eroon huhtikuussa 2018 ja avioero astui virallisesti voimaan seuraavana vuonna. Liiton tultua päätökseensä Tuomarila muutti pois perheen Espoon-kodista, ja lähentyi entisestään parin tuolloin 18-vuotiaan Venla-tyttären kanssa.

Toisin kuin Jordanova, Tuomarila on puhunut julkisuudessa suhteestaan Edelmanniin ja erityisesti eron jälkeisestä elämästään. Hän kommentoi uutta elämäntilannettaan vuonna 2018 Me Naiset -lehdelle antamassaan haastattelussa.

– En häpeä enää itseäni ja riitän tällaisena. Jos en jollekin kelpaa, se on hänen ongelmansa. Minun elämäni ei siihen murene, Tuomarila totesi tuolloin.

Edelmannin ja Tuomarilan liitto päättyi eroon vuonna 2018.

Liiton aikaiset ongelmat jättivät hetkeksi jälkensä Tuomarilaan. Parin Venla-tytär puolestaan kertoi Eeva-lehdelle vuonna 2020, ettei hän puhunut isälleen eron jälkeen viiteen kuukauteen.

Kesällä 2020 Apu-lehdelle antamassaan haastattelussa Tuomarila kertoi, että välit Edelmanniin ovat nykyään hyvät ja asialliset.

IS ei tavoittanut Tuomarilaa kommentoimaan Edelmannin kirjan sisältöä. IS tavoitti Vera Jordanovan, joka totesi, ettei hän halua kommentoida Edelmannin kirjaa ja menneitä tapahtumia.