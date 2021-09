He ovat tämän vuoden Big Brother -asukkaat!

Big Brother -taloon asteli sunnuntaina 16 uutta asukasta.

Juhani, 38, Jalasjärvi

Naimisissa, 3 lasta. Koulutukseltaan metsuri ja agrologi (amk).

Työskentelee menestyneenä lypsykarjatilan isäntänä, jonka arki pyörii sekä maataloustöissä että maatalousteknologian asennustöissä.

Juhani on lupsakka murteella puhuva pohjalainen isäntä, joka ottaa tilanteessa kuin tilanteessa ohjat käsiinsä. Hän haluaisi tuoda talossa uudenlaista näkökulmaa ilmastonmuutoskeskusteluun, sillä se liittyy vahvasti hänen elinkeinoonsa.

Juhani kokee olevansa sellaisessa elämäntilanteessa, että hän on saavuttanut kaiken haluamansa. Siksi hänen mielestään juuri nyt on sopiva hetki Big Brother -talon kaltaiselle irtiotolle.

Laura L., 25, Helsinki

Parisuhteessa, ei lapsia. Opiskelee energia- ja ympäristötekniikkaa.

Lauran arki pyörii vahvasti hänen bikini fitness -harrastuksensa ympärillä. Määrätietoinen nainen haastaa mielellään itseään ja pyrkii rikkomaan ennakkoluuloja, joita on kohdannut työelämässä muun muassa fitnessharrastuksensa takia. Laura toivoisikin, että ihmiset ymmärtäisivät, ettei naisellisuus ja huoliteltu ulkonäkö kerro mitään pätevyydestä tai älykkyysosamäärästä.

Tulevaisuudessa hän haluaisi työskennellä esimerkiksi kaasuturbiini- tai vetyteknologia-asiantuntijana.

Sanni, 30, Ylöjärvi

Parisuhteessa, ei lapsia. Työskentelee koulutettuna hierojana ja yrittäjänä sekä osa-aikaisena asiakaspalvelijana. Edustanut Suomea keihäänheitossa kaksissa olympialaisissa (Rio 2016 ja Lontoo 2012).

Entinen olympiaurheilija Sanni urheilee yhä aktiivisesti, mutta puuhailee vapaa-ajallaan myös mielellään kaikkea luovuutta ja kädentaitoja vaativaa kuten savitöitä. Huumorintajuinen energiapakkaus pitää vahvuutenaan kykyä heittäytyä ja heikkoutenaan huonoa keskittymiskykyä.

Hän on huomannut, että nykypäivänä moni puhuu itselleen ja itsestään todella rumasti. Erityisen ylpeä Sanni onkin siitä, että hän on oppinut olemaan itselleen armollinen.

Ville, 22, Helsinki

Sinkku, ei lapsia. Töissä ständimyyjänä. Opiskelupaikka Hollannissa Music business and management -linjalla.

Musiikkia pienestä pitäen harrastanut Ville on aktiivinen ajattelija ja syvällinen keskustelija. Hän on kiinnostunut politiikasta ja hänelle tärkeitä asioita ovat tasa-arvo, sananvapaus sekä yksilönvapaus. Vähemmistöjen kustannuksella vitsailua hän ei voi sietää.

Hersyvä nuori mies nauttii huomiosta ja ihmisten seurasta, mutta hän tunnustautuu myös hyvin mukavuudenhaluiseksi ihmiseksi, mikä saattaa tuoda haasteita Big Brother -talon arkeen.

Melody, 29, Helsinki

Avoliitossa, ei lapsia. Työskentelee keittiöpäällikkönä.

Melody haluaa tuoda taloon iloa, ääntä ja väriä. Hän haluaa näyttää myös, ettei suomalaisuus ole jotain, mikä näkyy päälle päin. Hän kokee, että ilmapiiri värillisiä kohtaan on muuttunut viime vuosina, sillä pienillä paikkakunnilla häntä tuijotetaan nykyään aiempaa enemmän.

Itseään meneväksi pirkoksi tituleeraava Melody harrastaa liikuntaa ja hänen erityinen rakkautensa on tanssi, jossa hän on kisannut viimeiset viisi vuotta SM-tasolla.

Minna, 42, Helsinki

Sinkku, 2 lasta. Koulutukseltaan maskeeraaja ja parturi-kampaaja. Työskennellyt viimeksi second hand -liikkeessä, jonka toinen omistaja hän on.

Ihmiset, jotka tapaavat Minnan ensi kertaa, eivät usko häntä nelikymppiseksi hänen ulkonäkönsä ja nuorekkaan olemuksensa vuoksi. Minna on ehtinyt kuitenkin jo kokea monenlaista, ja hän kertoo hänen asenteensa kuvaavan hyvin hänen luonnettaan: hän selviytyy aina, ihan tavallisena naisena.

Minna uskoo menestyvänsä talossa sovittelevan luonteensa vuoksi. Minna viihtyy sinkkuna, mutta hän tunnustaa, että nuoret komeat miehet ovat hänen heikkoutensa.

Lasse, 26, Säkylä

Sinkku, ei lapsia. Koulutukseltaan tradenomi. Työskennellyt viimeksi rauhanturvaajana Lähi-Idässä, josta on palannut Suomeen heinäkuussa.

Lasse on paljon nähnyt ja kokenut nuori mies. Entinen ”köyliöläinen mopojonne” suhtautuu uteliaasti maailmaan ja elää hetkessä. Hänellä ei ole mitään erityistä agendaa, mutta hänen mielestään ihmisten pitäisi opetella nauttimaan elämästä ja tehdä sitä, mikä tekee heidät onnellisiksi.

Lasse pitää itseään hieman showmiehenä ja viihdyttää mielellään ihmisiä tarinoillaan.

Katja, 35, Oulu

Sinkku, ei lapsia. Tuplatutkinto: sekä oikeustieteiden että kauppatieteiden maisteri.

Katjaa voisi pitää stereotyyppisenä kympin oppilaana, mutta hän luonnehtii itseään analyyttisen ja tiedonjanoisen lisäksi myös epäkorrektiksi ja leikkimieliseksi. Huumori onkin Katjalle äärimmäisen tärkeää, sillä asioita ei pidä ottaa liian vakavasti.

Big Brother -talosta Katja hakee vaihtelua tasaisen suorittavaan elämäänsä ja uskoo viihtyvänsä ympäristössä, jossa on jopa suotavaa viihdyttää itseään erilaisilla peleillä ja leikeillä.

Aki, 27, Lieksa

Sinkku, ei lapsia. Kouluttautunut talonrakentajaksi, rekkakuskiksi ja metsäkoneenkuljettajaksi. Työskentelee unelma-ammatissaan metsäkoneenkuljettajana.

Aki luonnehtii itseään sanoin ”tämmöinen kaurahattu rehupuntti punaniska perusjuntti”. Nykypäivän kiinnostavimpina puheenaiheina hän pitää Suomen metsätalouden näkymiä sekä talouspoliittisia asioita.

Aki seisoo vankasti näkemystensä takana eikä pelkää puolustaa mielipidettään. Aki haaveilee ”emännästä” ja hänestä on mukavaa, että talossa kuullaan viimeinkin karjalan murretta.

Jasmiina, 24, Jyväskylä

Sinkku, ei lapsia. Ammatiltaan lähihoitaja, työskennellyt viimeksi ravintoloissa.

Jos Jasmiina saisi muuttaa maailmaa, hän poistaisi sosiaalisen median aiheuttamat paineet lasten ja nuorten elämästä, sillä jo päiväkoti-ikäiset lapset kommentoivat nykypäivänä toistensa ulkonäköä. Arvomaailmansa hän kokee perhekeskeiseksi ja hivenen vanhoilliseksi.

Temperamenttinen Jasmiina kerää tahtomattaankin äänekkäitä ihmisiä ympärilleen ja karttaa hiljaisia ja vetäytyviä persoonia. Hän on erittäin tarkka siisteydestä ja ärsyyntyy, jos ihmiset jättävät sotkua jälkeensä.

Anssi, 31, Utajärvi

Avoliitossa, 2 lasta. Striimaa työkseen Twitchissä videopelejä ja My Day -tyyppistä sisältöä.

Hän on elänyt levottoman nuoruutensa perhekodeissa ja laitoksissa rötöstelyn ja hölmöilyn tähden. Nykyään hän arvostaa perhekeskeistä elämää ja hänen arvojensa keskiössä on lähimmäisistä huolehtiminen.

Anssin pehmeämpää puolta on toisinaan vaikea huomata, sillä hän provosoi usein tahallaan ja tuo mielipiteensä ilmi tarkoituksella kärkkäämmin kuin oikeasti edes ajattelee.

Laura R., 24, Helsinki

Avoliitossa, ei lapsia. Työskennellyt viimeisimmäksi ravintolapäällikkönä.

Laura kuvailee itseään nauravaiseksi vegaanilesboksi ja hänen suurimpia haaveitaan on saada lapsia avovaimonsa kanssa. Laura on muuttanut kotoa pois jo nuorena, minkä jälkeen kaidalla tiellä hänet on pitänyt salibandyharrastus. Lukuisilla tatuoinneilla itsensä koristelleen ilopillerin agendana on näyttää ihmisille, ettei ihmisen ulkokuoresta voi päätellä sitä, millainen ihminen on sisimmältään.

Laura ottaa mielellään johtajan roolin kaikenlaisissa tilanteissa, mutta myöntää, että joskus syyllistyy kiukutteluun hermojen ollessa tiukalla.

Taavi, 40, Helsinki

Sinkku, ei lapsia. Työskentelee omassa rakennusalan yrityksessään.

Taavi on lämmin ja miellyttävä seuramies, joka nauraa paljon. Hän rakastaa matkustamista ja viettää kylmät ja pimeät talvet mieluiten ulkomailla. Kesälomansa Taavi on sen sijaan viettänyt Linnanmäen vuoristoradan jarrumestarina jo yli 20 vuoden ajan.

Joukkuelajeja harrastanut Taavi kokee olevansa hyvä ryhmänhengen rakentaja, mutta hän saattaa pitää viimeiseen asti kiinni mielipiteistään, vaikka olisi jo huomannut olevansa väärässä.

Sami, 29, Järvenpää

Avioliitossa, ei lapsia. Kouluttautunut tradenomiksi. Työskentelee myymäläpäällikkönä ja omistaa pienen yrityksen, jonka kautta julkaisee ja tuottaa lautapelejä.

Sami kertoo tuovansa taloon energiaa, sillä hän on huono olemaan paikallaan. Sami harrastaa erilaisten lautapelien pelaamisen ja kehittämisen lisäksi muun muassa salibandya. Sami tuntee vetoa myös politiikkaan, ja kunnon poliitikon tyyliin hän haastaa mielellään muiden näkemyksiä ja eikä päästä keskustelukumppaneitaan vähällä.

Pippa, 49, Espoo

Sinkku, 8 lasta. Kasvatustieteiden maisteri. Töissä erityisluokanopettajana. Tohtori-tutkinto kesken, kirjoittaa ehtiessään väitöskirjaa.

Pippa on lähtöisin lestadiolaisesta yhteisöstä. Hän meni nuorena naimisiin ja sai avioliitossa kahdeksan lasta. Sittemmin hän on jättänyt uskonnolliset piirit. Pippa työskentelee erityisopettajana yläasteikäisten nuorten parissa, jolla on vaikeuksia saattaa peruskoulu päätökseen.

Hän pitää vahvuutenaan hetkessä elämisen taitoaan. Hän kokee olevansa oman elämänsä Peppi Pitkätossu ja haluaa toimia esimerkkinä rohkeudesta elää omannäköistä elämää.

Pekka, 27, Kuopio

Sinkku, ei lapsia. Työskentelee ensihoitajana.

Pekka on menevä naistenmies, jolla on levoton sielu. Puhelias Pekka viihtyy huomion keskipisteenä. Hiljaisista hetkistä Big Brother -talossa tuskin joudutaan kärsimään, sillä hän voittanut muutama vuosi takaperin jopa säästä puhumisen MM-tittelin.

Pekkaa ahdistaa ajatus vakiintumisesta eikä hän suunnittele elämäänsä usein kovin montaa päivää pidemmälle. Hänen agendanaan onkin näyttää, että elämässä kannattaa tehdä vain mieluisia asioita ja tehdä ne täysillä, sillä elämä on juhlaa.

Big Brother sunnuntaisin Neloselta.