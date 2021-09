Näin ABBA:n paluuta hehkutettiin maailmalla – ruotsalaisten mielestä uudet biisit ovat mestarillisia

Megabändi Abban paluuta hehkutettiin täysillä kotimaassaan Ruotsissa.

Abba-uutinen nousi Ruotsissa kautta median illan ykkösaiheeksi torstaina.

Suurimmista lehdistä ainakin Aftonbladet, Expressen ja Dagens Nyheter hehkuttivat Abbaa täysillä. Aihe oli myös yleisradiokanava SVT:n ykkösenä.

DN:n kulttuuritoimittaja Hanna Fahl muistutti kommentissaan, etteivät bändien comebackit ole tavallisesti onnistuneet, ”mutta Abba ei ole mikä tahansa bändi”.

– Tämänkaltainen comeback on aina riskipeliä, mutta jos joku siinä voi siinä onnistua arvokkaalla tavalla, on se Abba, kirjoittaa Fahl.

Aftonbladet oli pyytänyt lukijoitaan pisteyttämään torstaina julkaistut kaksi uutta Abba-biisiä.

I still have faith in you -balladi oli iltakymmeneen mennessä kerännyt lukijoilta yli 12 000 arviointia, joista peräti 43 prosentin mielestä biisi on mestarillinen ja 24 prosenttia arvioi sen erittäin hyväksi.

Nopeampitempoinen Don´t shut me down iski edellistäkin paremmin, kun yli puolet lukijoista antoi sille täydet viisi tähteä mestarillisena kappaleena.

Lue lisää: ABBA on täällä taas! Kuuntele tästä yhtyeen uudet kappaleet

Myös kansainväliset uutistoimistot kuten Reuters ja AFP levittivät Abba-uutista ympäri maailmaa.

Britanniassa esimerkiksi The Times nosti virtuaali-abbat, ”abbatarit” ykkösuutistensa joukkoon. Guardianissa lukija luonnehti uusia biisejä ”loistaviksi”.

– Olen niin iloinen, että ne kuulostavat Abbalta eikä Abba ole sortunut nykyaikaiseen poppiin, kommentoi lukija.

Lue lisää: ABBA palaa! Julkaisee uutta musiikkia liki 40 vuoden tauon jälkeen

BBC:n musiikkitoimittaja Mark Savage kirjoittaa voivansa ilokseen todeta, ettei Abba ole sössinyt uuden materiaalinsa kanssa.

– I Still Have Faith In You on oodi bändin jäsenten keskinäiselle ystävyydelle ja sitoutumiselle, joiden kanssa he ovat ikääntyneet ja selvinneet huolimatta avioeroista ja sydänsuruista.