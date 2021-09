ABBA on täällä taas! Kuuntele tästä yhtyeen uudet kappaleet

ABBA on palannut ja julkaissut uutta musiikkia – lähes neljän vuosikymmenen jälkeen.

Maailman suosituimpiin yhtyeisiin lukeutunut ABBA-yhtye vahvisti torstai-iltana huhut paluustaan.

Yhtye järjesti tiedotustilaisuuden ja julkaisi samalla kaksi uutta kappaletta. Lisäksi ABBA paljasti julkaisevansa kokoisen albumin. 5. marraskuuta ilmestyvällä Voyage-albumilla kuullaan kymmenen uutta tuotosta.

Kappaleet I Still Have Faith In You sekä Don’t Shut Me Down on jo julkaistu. Voit kuunnella ne alta.

Fanien hemmottelu ei päättynyt siihen, nimittäin yhtye järjestää myös hologrammikiertueen. Solistit eivät ole fyysisesti lavalla, vaan heidät nähdään virtuaalihahmoina.

Konsertteja varten Lontooseen on rakennettu oma ABBA-areena. Ensimmäinen digitaalinen konsertti järjestetään 27 toukokuuta 2022.