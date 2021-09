ABBA järjestää historiallisen tiedotustilaisuuden – IS näyttää suoran lähetyksen klo 19.45 alkaen

Fanien odotus palkitaan, kun ABBA kertoo suunnitelmistaan.

Legendaarinen ABBA-yhtye on vihjaillut tekevänsä paluun jopa 39 vuoden tauon jälkeen. Lehtitietojen mukaan yhtye olisi julkaisemassa uutta musiikkia jo perjantaina.

ABBA järjestää tänään torstaina tiedostustilaisuuden. IS näyttää tilaisuuden suorana lähetyksenä klo 19.45 alkaen.

Etukäteen ei ole kerrottu, mitä yhtye aikoo tiedotustilaisuudessa paljastaa.

Voit seurata livelähetystä yllä näkyvästä videoikkunasta klo 19.45 alkaen.

Daily Mailin mukaan Björn Ulvaeus, 76, ja Benny Andersson, 74, saapuivat torstaina Lontooseen ”historiallista livelähetystä” varten.

Björn Ulvaeusin, Benny Anderssonin, Agnetha Faltskogin, 71, ja Anni-Frid Lyngstadin, 75, muodostama yhtye ei ole julkaissut uutta musiikkia liki neljään vuosikymmeneen.

Benny Andersson ja Bjorn Ulvaeus vuonna 2019.

The Sun uutisoi viime viikolla yhtyeen valmistelevan Abba Voyage -nimistä esitystä, jossa nähdään bändin jäsenet esittämässä kappaleitaan hologrammiversioina eli ”Abbattareina”, jotka ovat nuoria versioita heistä itsestään.

– ABBA on vihdoin palannut ja aikoo julkaista uutta musiikkia ensimmäisen kerran 39 vuoden aikana ensi perjantaina. Se on valtava uutinen, kertoi The Sunin lähde.

Abba Voyage -show’ta varten on rakennettu teatteri itäiseen Lontooseen. Hologrammiesitystä näyttävä teatteri avautuu The Sunin mukaan ensi kuussa.

The Insiderin mukaan kaikki ABBA-yhtyeen tähdet ovat mukana avajaisissa.

– Esityksessä Abbattaret esiintyvät ja puhuvat yleisölle. Esitys tulee olemaan kuin aikamatka yhtyeen alkuaikoihin, The Insider kertoi viime viikolla.

ABBA nousi yhdeksi koko maailman suosikkiyhtyeeksi.

ABBAsta tuli yksi historian menestyneimmistä pop-yhtyeistä, kun he voittivat euroviisut vuonna 1974 Waterloo-kappaleellaan. Yhtye on myynyt yli 500 miljoonaa albumia.

ABBA tunnetaan muun muassa jättihiteistään Mamma Mia, Dancing Queen ja The Winner Takes It All.