Laulaja Jani Wickholmin terveydentilassa positiivinen käänne – näin hän sai diabeteksensa kuriin: ”Hoitaja oli ihmeissään”

Jani Wickholmin hälyttävän korkealla olleet verensokeriarvot putosivat lähes normaaleihin lukemiin.

Talous- ja terveysongelmien kanssa paininut muusikko Jani Wickholm, 44, on jo jonkin aikaa toivonut, että elämään ilmaantuisi välillä myös positiivisia asioita.

Tällä viikolla hän sai hyviä uutisia: hälyttävän korkealla olleet verensokeriarvot ovat pudonneet lähes normaaleihin lukemiin.

– Olin ihan pihalla, kun diabeteshoitaja tiputti näytteen koneeseen, jossa se hetken aikaa ruksutteli, ja arvoksi tuli 43! Hoitaja oli ihmeissään, että voiko tämä olla mahdollista. Kyllä se sitten piti paikkansa.

Pitkäaikainen verensokeri oli laskenut viidessä kuukaudessa 95 mmol/mol:sta 43:een. Pitkäaikaisen sokerin viitearvot ovat 20–42 mmol/mol.

– 42 on diabetesraja, eli tässä ollaan nyt yhden numeron päässä normaaliarvosta, iloitsee Wickholm.

Hänellä todettiin kakkostyypin diabetes viisi kuukautta sitten. Sairaus paljastui yllättäen tavallisella lääkärikäynnillä.

– Kävin lääkärissä ihan muusta syystä, ja siinä yhteydessä katsottiin verensokeriarvot. Ne olivat hälyttävän korkeat. Mutta kun insuliinihoito aloitettiin, piikit eivät toimineetkaan. Paljastui, että minulla on insuliiniresistenssi.

Wickholm on hoitanut diabetestaan ruokavaliolla sekä säännöllisellä seurannalla.

– Sain kotiin mittauslaitteet. Aamuarvot olivat silloin alussa 21,7 (mmol/l) paastonkin jälkeen, mutta pikkuhiljaa ne alkoivat lähteä alaspäin niin, että nyt, viiden kuukauden jälkeen se on asettunut 5,4:ään.

Normaalin verensokerin yläraja aamulla, yön yli jatkuneen paaston, eli vähintään 8 tunnin syömättömyyden jälkeen, on 6,0 mmol/l (millimoolia litrassa).

– Olen pyrkinyt muuttamaan ruokavaliota niin, että syön entistä enemmän kasviksia ja vaaleaa lihaa, sellaista mihin on varaa. Perunan olen jättänyt pitkälti pois, samoin riisin ja pastan, eli hiilarit pois.

– Täytyy sanoa, että olo on ollut huomattavasti parempi ilman hiilihydraattipohjaisia elintarvikkeita. Tunnen sen ihan konkreettisesti luissa ja ytimissä: on paljon helpompi olla. Oikeastaan minulla tulee huono ja turvonnut olo hiilareista, enkä pysty syömään esimerkiksi makaronilaatikkoa kahta lusikallista enempää.

Laulaja on kokenut viime aikoina vastoinkäymisiä.

Myös annoskoot ovat pienentyneet.

– Syön huomattavasti vähemmän kuin lapset. Alkoholinkäyttöä olen myös vähentänyt. Sitä ei oikein tee edes mieli. Pahimmista ajoista käyttö on pudonnut noin yhteen neljäsosaan. Eli suhteellisen terveellisillä elintavoilla tässä on menty, ja asetelmia on paranneltu pidemmän aikaa.

– Vettä olen juonut paljon, lähinnä sitruunavettä, ja melkein joka aamu ennen aamupalaa otan ruokalusikallisen oliiviöljyä, johon lisään sitruunaa. Uskon, että sillä hyviä vaikutuksia elimistöön ja sydämeen. Perhepiirissä kun tuppaa olemaan laskimotukosominaisuutta.

Painoa elintapamuutos ei ole tiputtanut, mitä Wickholm hieman itsekin ihmettelee.

– Tällä meiningillä ja näillä ruokamäärillä kyllä luulisi painon tipahtavan. Mutta minulla on geeniperimässä ja sukupuussa tämä elimistö on mitä on. Ehkä paino putoaa viiveellä.

Liikuntaa ja kuntoilua muusikko ei ole ottanut ohjelmaansa, mutta kertoo kyllä harrastavansa hyötyliikuntaa.

Sairautta alettiin toista kuukautta sitten hoitaa myös Ozempic-pistoksilla, jota käytetään vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hoidossa.

– Pistos otetaan kerran viikossa. Siitä on tullut erilaisia sivuvaikutuksia, kuten sydämentykytystä ja närästystä, mikä ei ole tuntunut kivalta, mutta näillä nyt jatketaan. Lääke on todella kallis, sen hinta hipoo 120 euroa kuukaudessa, mutta Kela-korvauksen myötä se on huomattavasti edullisempi.

– Pyrin tekemään töitä, että josko tautia pystyisi joskus pitämään kurissa jopa ruokavaliolla. Tätä nyt seurataan. On hienoa, että meillä terveydenhuolto ottaa niin tiukasti nämä diabetesjutut.

Hyvät uutiset ilahduttivat paitsi Wickholmia itseään, myös hänen äitiään, joka on ollut pojan sairauksista huolissaan.

– Onhan tämä ollut vanhemmilleni ja varsinkin äidilleni shokki. Tässä on pitänyt alkaa ottaa enemmän selvää geeniperimäpoliittista asioista.

Wickholm on kärsinyt jo useita vuosia myös kilpirauhasen vajaatoiminnasta.

– Se on ikuisuusprojekti. Kovasti kilpirauhasta yritettiin hengitellä aktiivisemmaksi, kunnes lääkäri totesi sen olevan mykkä. Tyroksiinilla sitä on hoidettu. Väsymystä kyllä on edelleen aika useinkin, mutta olen oppinut sen kanssa elämään.

Kesä-heinäkuun vaihteessa Wickholm joutui perumaan keikkansa, kun hänen jalkansa turposi ja kipeytyi. Jalassa todettiin ruusu eli vakava ja akuutti bakteeri-infektio.

– Tuntui kuin nilkassa olisi ollut puristusside ja aivan kuin joku olisi sahannut jalkaa poikki. Oli se niin kipeä. Turvotus laski ja tulehdus lähti pois 20 päivän antibioottikuurilla. Onneksi, sillä se olisi voinut johtaa verenmyrkytykseen ja hengenlähtöön tai jalan amputointiin.

Wickholm Koskenpään-kodissaan vuonna 2015.

Juuri tällä hetkellä Wickholm pakkaa perheensä kanssa muuttokuormaa. Perhe joutuu jättämään Jämsän Koskenpään kylässä sijaitsevan kotinsa, 1800-luvun hirsitalon, jossa Jani on asunut avopuolisonsa ja kahden lapsensa kanssa.

– Lähdemme evakkoon tästä, sillä minulla ei ole ollut varaa maksaa asuntolainaa, eikä pankki suostunut neuvottelemaan.

Talousahdinko on seurausta karanteenirajoituksista, jotka veivät muusikolta elinkeinon alta.

– Lauantaina muutetaan Killinkoskelle Virroille. Olemme vuokranneet sieltä rintamamiestalon. Edessä on uusia haasteita, mutta on kiva tulla takaisin tuttuihin maisemiin. Siellä on bändikavereitakin.

Wickholm asui aiemmin Töysässä Tuurissa, jonne hän rakensi järvenrantatalon pian Idols-vuotensa jälkeen vuonna 2005.

Lue lisää: Talousahdingossa oleva Jani Wickholm joutui perumaan keikkansa – diabetes estää työteon: ”Epäillään jopa mahdollista verenmyrkytystä”

Lue lisää: Laulaja Jani Wickholmin talous romahti: Talo lähtee alta – sai myös pysäyttävän diagnoosin satunnaisella lääkärikäynnillä