Selviytyjistä tuttu Sara Vanninen paljastaa lapsensa sukupuolen – yksi asia yllätti

Selviytyjät-tähti ja Suomen suosituimpiin bloggaajiin kuuluva Sara Vanninen paljastaa esikoislapsensa sukupuolen Instagramissa.

Selviytyjistä tuttu bloggaaja Sara Vanninen odottaa esikoislastaan aviopuolisonsa Juuson kanssa.

Nyt pariskunta on paljastanut, että he saavat perheeseensä pienen pojan. Vanninen julkaisi ilouutisen Instagramissaan yhteiskuvien kera, joissa hän esittelee pyöristynyttä vauvavatsaansa puolisonsa kanssa.

Kuvat on ottanut Johanna Rontu.

Samalla Vanninen kertoo, että hän yllättyi kovasti siitä, kuinka lapsen sukupuoli ei ole ollutkaan tärkeysjärjestyksen kärkipäässä raskausaikana.

– Me and my boys. Ajattelin ennen raskaaksi tuloa et sukupuoli kiinnostaisi ihan tavattoman paljon. Et piinaavaa odottaa joku 20 viikkoa ennen kuin saa tietää, sehän on ikuisuus, Vanninen pohtii.

– Turns out, muut huolet ajoi sukupuolihomman ohi 100-0. Mikään muu ei tuntunut enää merkitykselliseltä kuin se et hän vaan sinnittelisi kohdussa ja et hänellä olisi kaikki hyvin siellä, Vanninen kuvailee.

Vanninen kutsuu esikoistaan tässä vaiheessa hellittelynimellä ”Käpy”.

– Rakas pieni Käpy. Me luvataan pitää susta huolta. Rakastaa ja opettaa rakastamaan. Saat olla just tismalleen sellainen kuin oot. Ei malteta odottaa et päästään tutustumaan suhun, Vanninen sanoo.

Pariskunnan kesä on ollut rakkaudentäyteinen, sillä esikoisen odotuksen lisäksi he menivät heinäkuussa naimisiin.

Vanninen tuli viime keväänä suurelle yleisölle tutuksi osallistuttuaan suosittuun Selviytyjät Suomi -tv-ohjelmaan.

Alunperin Vanninen tuli tunnetuksi bloggaajan. Hän aloitti Sara Tickle -nimisen bloginsa vuonna 2009. Hän on bloginsa myötä yksi Suomen parhaiten tienaavista sometähdistä.

