Mikael Konttinen päätyi koko kansan tietoon Linnan juhlien tv-lähetyksestä – nyt hänet nähdään paluun tekevässä Syksyn Sävelessä

Koronakriisi iski rajuimmin esiintyvien taiteilijoiden ja lentoliikenteessä työskentelevien elämään. Mikael Konttinen on sekä laulaja että lentokapteeni. – Tuplabingo, hän naurahtaa tilanteelleen hirtehisesti.

Mikael Konttisen, 37, kalenteri tyhjeni, kun korona iski hänen molempiin ammatteihinsa. Lentänyt hän ei ole yli vuoteen ja laulukeikkojakin on ollut puolentoista vuoden aikana vain satunnaisesti.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että työni Finnairilla jatkuu vasta ensi keväänä. Kaipaan lentämistä, minulla on ollut hinku lentokoneeseen lapsesta lähtien. Kaipaan myös laulamista, mutta sitä nyt on vähän helpompi toteuttaa kuin lentämistä, Mikael Konttinen sanoo.

Hän muistelee lukemaansa juttua, jossa kerrottiin tutkimustuloksesta.

– Todettiin, että koronakriisi iski rajusti luoviin aloihin, ja vain lentoliikenne romahti vielä pahemmin. Siinä kiteytyi tilanteeni. Laitoinkin Facebookiin, että tuli tuplabingo, Mikael naurahtaa.

Karusta lähtöasetelmasta huolimatta Konttinen on ottanut tilanteen rauhallisesti kuten lentäjälle sopiikin. Ammatti vaatii paineensietokykyä ja rauhallista otetta rankoissakin tilanteissa, ja niitä Mikaelilta löytyy.

– Pitkittynyt epävarmuus mietityttää, mutta olen aina asennoitunut sillä tavalla, että mitä vaan voi tapahtua ja sitten pitää vaan sopeutua.

Kun pandemia alkoi keväällä 2020, Konttinen jäi kotiin hoitamaan muutaman kuukauden ikäistä tytärtä.

– Kun minulle tuli lomautus, puoliso palasi aiottua aiemmin omiin töihinsä, joita on nyt enemmän kuin koskaan. Meillä on pärjätty loppujen lopuksi hyvin, mutta hirvittää monien kollegoiden puolesta. Monilla on ihan karmea tilanne.

Konttisella on ollut juontokeikkoja, ja nyt alkavan syksyn valopilkkuihin kuuluu todella mieluisa juontopesti Syksyn sävelessä. Paluun tekevää Syksyn sävel -kisaa käytiin aikanaan yli 30 vuotta, kunnes se vuonna 2001 päättyi. Sen jälkeen kilpailtiin vielä vuosina 2011–2013.

– Syksyn sävel on työmielessä syksyn kohokohta. Todella legendaarinen tv-ohjelma, johon suurella osalla suomalaisista on jonkinlainen suhde.

AlfaTV:llä nähtävään kisaan pyrki mukaan lähes 300 kappaletta, joista valittiin 20 laulua semifinaaleihin. Kilpailijat julkistetaan tiistaina 7. syyskuuta.

– Odotan innolla, osuuko kisaan tuttuja. Jos en juontaisi kisaa, olisin itsekin pyrkinyt mukaan.

Konttinen ei ole koskaan kilpaillut Syksyn sävelessä, mutta tämä on kolmas kerta, kun hän juontaa sitä. Vuosina 2012 ja 2013 hän juonsi yhdessä Tanja Huutosen kanssa, tällä kertaa juontajaparina on Lola Odusoga.

– Päästään näkemään, tuleeko kisasta uusi hittibiisi kuten aikanaan usein kävi, Konttinen ennakoi.

Kuluvan vuoden mittaan on tullut täyteen 15 vuotta elämän kannalta merkittävistä valinnoista, sillä vuonna 2006 tuolloin vähän yli parikymppiselle Mikaelille tapahtui paljon.

– Oli käänteentekevä vuosi, silloin elämässä oli rytinää.

Konttinen syntyi Ruotsissa, mutta kasvoi Keski-Suomessa, kunnes muutti Tukholmaan vuonna 2005. Toimistotöiden ohessa hän kävi usein viikonloppuisin Suomessa keikkailemassa häissä ja muissa yksityistilaisuuksissa.

– Jos musiikkiura ei olisi tuonut takaisin Suomeen, olisin saattanut jäädä Ruotsiin pidemmäksikin aikaa.

Tarkoitus oli saada edistettyä uraa laulajana, joten hän osallistui kesällä 2006 Tangomarkkinoille ja tuli viidenneksi. Se ei johtanut sen kummempaan, kunnes loppuvuodesta onni potkaisi. Konttinen teki läpimurtonsa Linnan itsenäisyyspäivän juhlissa, kun tv-kamerat kuvasivat Kaartin soittokunnan laulusolistia tavallista pidempään.

Suurelle yleisölle siihen asti tuntematon laulaja sai juhlaillan ansiosta levytyssopimuksen.

– Puhelu Universal-levy-yhtiöstä tuli päivä tai pari juhlien jälkeen.

Konttinen muistaa, että kyseisenä vuonna juhlia seurasi 2,3 miljoonaa katsojaa. Huomasi hänet joku muukin kuin levy-yhtiöpomo.

– Vielä nykyäänkin keikoilla tullaan sanomaan, että on nähty minut ensimmäisen kerran Linnan juhlissa, Mikael kertoo.

Hän muistelee, että sinä vuonna esiintyjiä näytettiin ruudussa aiempaa enemmän.

– Muistan elävästi, kuinka juontaja Matti Rönkä totesi, että tänä vuonna solisti on erinomainen. Siitä hänelle kaunis kiitos. Valitettavasti emme ole tavanneet, jotta olisin voinut kiittää henkilökohtaisesti.

Vuonna 2006 Konttinen tapasi myös puolisonsa Päivin. Yhdessä on oltu siitä pitäen, mutta kaikessa rauhassa edeten.

Marraskuisena maanantaiaamuna vuonna 2015 Konttinen ja puolisonsa saapuivat Helsinki-Vantaan lentoaseman kakkosterminaaliin. Puoliso oli vain pari tuntia aiemmin kuullut, ettei olekaan lähdössä töihin vaan vaatteita piti heittää kassiin ja suunnata lentokentälle.

– Olimme olleet yhdessä yhdeksän vuotta, joten sen verran oli kertynyt luottoa, että hän uskalsi lähteä mukaani, Mikael muistelee.

Hän oli sopinut puolisonsa esimiehen kanssa vapaapäivistä, hankkinut lapsille hoitajan ja tehnyt kaikki muutkin järjestelyt salaa. Puoliso ei tiennyt edes matkakohdetta, kun saavuttiin lentokentälle.

Turvatarkastuksen edustalla alkoi tapahtua. Turvatarkastuspisteen kuvaruudulle ilmestyi kosintateksti, Konttinen polvistui taulun alle ja lähtöaulassa kaikui ystävän trumpetilla soittama fanfaari.

Alunperin Konttinen oli toivonut kosintaa aulan isolle lähtöaikataululle, mutta se ei onnistunut teknisesti, koska taulun rivit vaativat numeroita ja kellonaikoja.

– Olisi ollut liian läpinäkyvää lähteä yllätyslomalle Pariisiin ja kosia siellä. Kun kosinta olikin jo lentokentällä, yllätys oli täydellinen. Samalla sain jännittävimmän osuuden hoidettua ja voitiin lähteä kihlajaismatkalle ilman paineita, Mikael perustelee.

Kihloista on kohta kuusi vuotta, mutta vielä Mikael ei lupaa häitä.

– Kihloihin meno kesti yhdeksän vuotta, joten häiden järjestämiseen voi mennä yhtä pitkään, Mikael heittää huumorilla.

– Lapsetkin välillä kyselevät, milloin menemme naimisiin. Varsinkin tytär on asiasta hyvin kiinnostunut, isä kertoo.

Pariskunnan perheeseen kuuluu neljä lasta. Pojat ovat Alvar, 10, ja Edvin, 8, sekä tyttäret Frida, 5, sekä vuoden 2019 lopulla syntynyt Saga.

– Lapsiluku on nyt täynnä, olemme kiitollisia näistä neljästä, Mikael sanoo.

Nyt on ollut aikaa ajatella, mitä elämässä haluaisi vielä tehdä. Juontotöiden lisäksi Mikael on huomannut, kuinka hyvin hän viihtyy radiostudioissa.

– Aina ollessani radiohaastattelussa mietin, kuinka hienoa olisi tehdä radiohommia. Äänestä on sanottu, että sen puolesta sopisin alalle, hän kertoo.

Yhdeksän maratonia juossut mies ei ole vielä päättänyt, missä juoksee seuraavan maratoninsa. Koettuna ovat useampaan kertaan Berliinin, Tukholman ja Tallinnan maratonit.

– Kymmenennen juhlamaratonin paikka on mietinnässä. Sen olen päättänyt, että ennen kuin täytän 50 vuotta, käyn juoksemassa maratonin New Yorkissa, Konttinen tuumii.