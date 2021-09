Tässä ovat ensimmäiset kuvat uudesta Big Brother -talosta! Sisustus koki täydellisen muodonmuutoksen

IS:n toimittaja Katri Utula vietti uudessa BB-talossa reilun vuorokauden yhdeksän muun testiasukkaan kanssa. Sunnuntaina sisään astelevia oikeita asukkaita odottaa raikas ja viihtyisä talo sekä erähenkinen piha.

IS tutustui Big Brother -taloon yli vuorokauden ajan kestäneessä testiasukasryhmässä. Talon uusi ilme yllätti todella positiivisesti.

Huhhuh!

Siinä ensihetken tunnelmat BB-talossa vastikään viettämäni 1,5 vuorokauden jälkeen.

On todella intensiivistä ja hieman kuluttavaakin tutustua yhdeksään täysin ventovieraaseen ihmiseen kerralla ja yrittää heti muistaa kaikkien nimet. Kenestäkään ei tiedä mitään, ja kaikkien kanssa tutustuminen pitää aloittaa aivan nollasta.

Sitä ei ole tullut ajatelleeksikaan, kun Big Brother Suomi -ohjelmaa seuraa tv:n välityksellä.

Toinen huomioni heti taloon astellessani oli se, että vaikka talo on iso ja tilava, pieni ahtaanpaikankammo iskee heti. Tällaisessa paikassako pitäisi pystyä viettämään seuraavat kolme kuukautta?

Arvostus kaikkia BB-kilpailijoita kohtaan nousi heti. On oma taiteenlajinsa pystyä vain ”hengailemaan” pienessä tilassa ilman sen suurempia virikkeitä viikkotolkulla.

Olen niin meneväistä sorttia, että jo tunnin talossa viettämäni ajan jälkeen on keksittävä jotain puuhastelua: kahvinkeittoa, tiskipöydän siivoamista, mitä tahansa muuta kuin sohvalla löhöämistä.

Kun ulko-ovet takapihalle vihdoin avautuivat, koin poikkeuksellisen voimakasta vapaudentunnetta. Ulkona on tilaa hengittää.

Talossa asumiseen tottuu kuitenkin hämmentävän nopeasti ja pieni ahdistus tilan ahtaudesta kaikkosi pian. Kamerat todella unohtuivat heti, vaikka osa kameroista on asennettu niin, että niihin voisi melkein törmätä olohuoneessa kävellessä. Ja kameroita on paljon!

Mitä tulee itse taloon, niin ensivaikutelma on todella positiivisen miellyttävä: sisustus on raikas ja valoisa, värit ovat maanläheisiä ja vaaleita.

Sanoisin, että tämä BB-talo on yksi onnistuneimpia, mitä olen vuosien varrella nähnyt.

IS:n toimittaja tutustui BB-taloon reilun vuorokauden ajan testiasukkaana. Taustalla näkyvät olohuoneen seinän värisävyt mukailevat pitkälti koko talon sisustusta.

Olohuone-keittiö-kokonaisuus vaikuttaa jopa suuremmalta kuin ennalta odotin ja makuuhuoneen sisustus on kuin suoraan jostain sisustuslehdestä. Kaikki on ihanan pehmeää ja pumpulista – myös päiväkirjahuoneessa.

Talo on sama kuin kevään VIP-kaudella, mutta koko sisustus on laitettu täysin uusiksi. Aiemmat keltaiset, vihreät ja punaiset sävyt ovat poissa, ja hyvä niin, koska tässä uudessa talossa olisin voinut kuvitella viihtyväni pidempään juuri siksi, että se tuntuu avaralta ja rauhalliselta. Aiempi värimaailma räikeine kontrasteineen oli jotenkin rauhaton.

Mitä tulee talon muihin huoneisiin tai muihin tiloihin, niistä en voi vielä hiiskua, jotta ne tulevat asukkaille ja katsojillekin yllätyksenä.

Mutta kerrottakoon se, että talon kylpyhuonetila on melko entisensä muutamia lisäelementtejä lukuun ottamatta. Sauna on iso, ja siellä olo tuntuu melko paljaalta, koska joka puolella on vain lasia ja peiliä.

Moni testiasukkaista kirosi juuri pukemisen hankaluutta ja suihkussa ja vessassa käymisen ”ihanuutta”, kun kamerat todella seuraavat asukkaita aivan kaikkialle.

Ulkotilat ovat upeat! Olen aiemminkin käynyt useissa BB-taloissa pressipäivänä ja saanut tutkia eri tilat nopeasti (ikinä aiemmin en ole kuitenkaan viettänyt talossa aikaa näin testiasukkaan roolissa, joka onkin sitten ihan omaa luokkaansa).

Jokaiselta käyntikerralta muistan sen, että ulkotilat ovat aiheuttaneet pienen ahdistuksen siitä, että ympärillä on vain korkeat tyhjät seinät.

Nyt nämä korkeat seinät ovat saaneet upeat syksyiset, erähenkiset maisematapetoinnit, ja miten paljon se vaikuttaakaan mielialaan, kun voi katsella rauhoittavaa ruska-ajan maisemakuvaa.

Eräteema jatkuu, sillä pihalla on myös tunnelmallinen grillipaikka. Saa nähdä, laitetaanko asukkaat jossain vaiheessa eräretkeilemään BB-talon ”luontoon”.

Paljun läheltä ulkotiloista löytyy tunnelmallinen grillipaikka, jonka takana ulkoseiniä koristavat syysaiheiset, erähenkiset tapetit.

Piha on suhteellisen iso siten, että omaa aikaakin on mahdollista saada, kun etsii itselleen sopivan nurkkauksen. Poreammepaljukin löytyy, ja se tulikin talossa tarpeeseen myöhemmin illalla.

Saimme reilun vuorokauden aikana myös päivätehtäviä, jotka olivat poikkeuksellisen hauskoja. Asukkaan roolissa päivätehtäviä alkaa myös kaivata lähes heti, koska muuten aika tulee pitkäksi.

Kun kännykät, kaikki älylaitteet ja kellot viedään ennen taloon astumista, olotila on heti jopa epätodellinen, kun ei tiedä kellonajoista eikä uutisista, eikä voi ikuistaa edes upeita hetkiä kameralle.

Erityisesti yhden kuvamuiston olisin itselleni reissulta halunnut: kuvan illallisesta, jonka koko testiporukka valmisti yhteistyössä ja jonka saimme nauttia ulkotiloissa auringon laskiessa seinän taakse.

Päivätehtävien ja loikoilun rinnalla ehdimme tutustua hyvin myös toisiimme juuri siksi, että kellään ei ollut mitään muita häiriötekijöitä, kuten vaikkapa puhelinta.

Kaikki testiasukkaat olivat ja elivät täysillä juuri siinä hetkessä, ja kaikki muu ulkopuolinen todella unohtui.

On jännä tunne, miten nopeasti sellainen oma kupla talon sisälle syntyykään. Pian ei osaa edes kaivata muuta.

Yhteishenki olikin parasta, mitä reissusta jäi käteen. Porukka oli huippua ja sopiva sekoitus erilaisia persoonia. Toki aistin, että pidemmän päälle liiasta erilaisuudesta voisi koitua myös haasteita.

Nukkuminen BB-talossa oli suurin haasteeni. Tiesin jo ennalta, että jos joku kuorsaa, se on hyvästit hyville yöunille. Ja saattoipa sitten käydä juurikin niin, että yöunista ei tainnut tulla juuri mitään, vaikka sängyt olivat mitä ihanimmat.

Yöllä oli tietenkin BB-talolle tyypillisesti myös juhlat, jotka jatkuivat aamuun asti. Toiset jaksoivat juhlia pidempään, toiset (esimerkiksi minä) lyhempään.

Voin vain kuvitella, että kun ihmisiä alkaa väsyttää, pienetkin asiat alkavat pidemmän päälle saada talossa turhan suuria mittasuhteita.

Henkisesti koettelevinta oli lopuksi tehnyt nimeämiset ja häätöäänestys.

Nimeämisissä nimenomaan näkyi se, että jonkun yksittäinen lausekin oli jo saattanut aiheuttaa sen, että häätöääni napsahti kyseiselle henkilölle – ja ennalta oli mahdoton tietää, kuka antaa äänensä esimerkiksi minulle.

Puhuimme testiasukkaiden kesken häätöäänestyksen jälkeen, että ei todella olisi kiva olla ainakaan se, joka lähtee ensimmäisenä, sillä se toisi mukanaan melkoisen itsesyytösten vyöryn: Miksi juuri minä? Miksei minusta tykätä?

Juuri tällaiseen henkiseen testiin talossa joutuu: miten kestät häätöäänestykset ja sen, että jotkut eivät vain pidä sinusta. Kova testi kaikin puolin, totean nyt.

Mutta kaikesta selvittiin ja puolitoista vuorokautta tuntui lopulta viideltä päivältä, koska kokemuksesta sai niin paljon uusia elämyksiä ja tuttavuuksia.

Tuntuu hieman siltä kuin olisi ollut jossain lomareissulla, jonka jälkeen on aivan uuvuksissa.