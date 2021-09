Loukkaantuneen Aake Kallialan piti olla mukana Yökylässä-ohjelmassa – Maria Veitola kertoo vakavasta onnettomuudesta

Juontajan mukaan näyttelijälegenda loukkaantui vakavasti ja on sairaalahoidossa.

Keskiviikkona tuotantoyhtiö tiedotti, että Aake Kalliala joutuu jättämään elokuvaroolinsa Mielensäpahoittajat-elokuvassa hänen loukkaantumisensa takia.

Nyt juontaja Maria Veitola kertoo Instagramissa Kallialan voinnista. Veitolan mukaan hänen oli tarkoitus vierailla tänään keskiviikkona Kallialan luona Yökylässä Maria Veitola -sarjan kuvauksissa, mutta suunnitelmat peruuntuivat näyttelijän loukkaantumisen takia.

– Maanantaina tuli huonoja uutisia. Aake oli loukannut itsensä vakavasti viikonloppuna ollessaan laittamassa rakasta mökkiään kuntoon kuvauksia varten. Mies kiepsahti pimeältä laiturilta matalaan rantaveteen, suoraan niskoilleen, Veitola kirjoittaa Instagramissa.

Veitolan mukaan näyttelijä on sairaalahoidossa ja tällä on useita murtumia niskassa.

– Työt menivät ja yökyläily siirtyy hamaan tulevaisuuteen, mutta tärkeintä on, että näyttelijälegenda on hengissä. Aake on nyt sairaalahoidossa ja hänellä on pitkä toipuminen edessä.

– Me toivotamme hänelle tietysti paljon rakkautta, sitkeyttä ja hyvää paranemista. Aake toivoo itse saavansa toipua rauhassa. Elämä tosiaan on hiuskarvan tai pienen horjahduksen varassa.

Myös tuotantoyhtiössä on tieto onnettomuudesta.

Elokuvatuottaja Markus Selin kertoo IS:lle Kallialan olevan parhaillaan sairaalassa. Selinin mukaan näyttelijä loukkasi niskansa kaatumisen yhteydessä.

– Puhuin Aaken kanssa aamulla, ja hän oli apeana sairaalassa. Ei kuitenkaan pitäisi olla luvassa leikkausta, Selin kertoo.

Mika Kaurismäen ohjaaman, Solar Filmsin tuottaman Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä -elokuvan toinen pääroolinäyttelijä vaihtuu. Aake Kallialan oli tarkoitus näytellä Mielensä­pahoittajan eli Heikki Kinnusen hahmon veljen Tarmon rooli, mutta hän ei pysty jatkamaan. Roolissa nähdään Kari Väänänen, tuotantoyhtiö tiedotti.

Suomen kuvausjakso on päättynyt ja kuvaukset alkavat ensi viikolla Saksassa Hampurissa ja jatkuvat kahden ja puolen viikon ajan. Ensi-iltaan elokuva tulee vuonna 2022 ja se perustuu Tuomas Kyrön samannimiseen kirjaan.

