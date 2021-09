Bea Toivonen sai katsojilta tiukkaa kritiikkiä Selviytyjät-ohjelmasta – vastaa nyt topakasti palauteryöppyyn

Selviytyjät-kisaaja Bea Toivonen hämmästyi palautteesta, jota sarjan ensimmäisestä jaksosta seurasi.

Selviytyjät Suomi -ohjelman uusin kausi pärähti ruutuihin sunnuntaina 29. elokuuta. Kauden aloitusjakso poiki runsaasti keskustelua sosiaalisessa mediassa, jossa ruodittiin osallistujien toimintaa.

Erityisesti yksi kohtaus synnytti runsaasti kalabaliikkia. Se koski Vuoden 2014 Miss Suomea Bea Toivosta, joka aloitti pelaamisen heti avausjaksossa. Toivonen punoi liittoa kasaan Ville ”Viki” Eerikkilän, Lauri Salovaaran ja Helmeri Pirisen kanssa.

– Mä tuun mun mielestä tosi hyvin miesten kanssa toimeen. Ehkä se on just sellainen rauhallisuus ja no stress. Se jotenkin rauhoittaa muakin siinä tilanteessa, että sen takia hakeudun sellaisten ihmisten seuraan, Toivonen totesi aloitusjaksossa puituaan liiton muodostamista Vikin kanssa.

Tiukan somepalautteen perusteella osa katsojista tulkitsi, että hän olisi ”tehnyt tarkoituksella pesäeroa naisiin”, ja että hän halusi olla ”yksi pojista”.

Toivonen sanoo IS:lle olevansa hyvin yllättynyt siitä, miten voimakkaasti osa katsojista reagoi hänen kommenttiinsa. Hän kumoaa väittämät.

– Mulla on aina pienestä pitäen ollut paljon poikia kavereina siinä missä tyttöjäkin – sukupuolella ei todellakaan ole itselleni väliä. Kaikki mun heimossa olivat superihania tyyppejä ja tulin kaikkien kanssa toimeen, meikkaajana ja kampaajana toimiva Toivonen ruotii.

Kertomansa mukaan hän ystävystyi kuvausten aikana heimonsa naisten kanssa.

– Sen takia ensimmäinen jakso ja siitä kummunnut palaute vähän naurattaakin, hän linjaa.

– Peliin liittyen mulla klikkasi poikien kanssa nopeasti ja siksi päätimme perustaa liiton.

Kun Toivonen ilmoitti viime vuonna osallistuvansa rankkaan ja vahvasti kilpailuhenkiseen Selviytyjät-ohjelmaan, useat hänen läheisistään kuulemma yllättyivät. Eikä vähiten hänen poikaystävänsä.

– Miten sä oikein tulet pärjäämään siellä, poikaystävä oli ensitöikseen vitsaillut.

Toivosen itsensä mukaan kaverit ovat usein naureskelleet jo sille, jos hän on ilmoittanut yöpyvänsä teltassa festareilla.

– Kavereiden oli vaikeaa uskoa, että todella lähtisin Selviytyjiiin, Toivonen kertoo.

– Äitini puolestaan kysyi, että miten tulen pärjäämään nälkäkänkkäränkkäni kanssa, ja siis erityisesti niillä hetkillä, kun en saa ruokaa, hän jatkaa naurahdellen.

Toivosen mukaan osa ymmärsi hänen sanomisensa väärin ensimmäisessä jaksossa.

Tällä kertaa Toivonen halusi kuitenkin muuttaa asennettaan. Ex-missi kertoo unelmoineensa pitkään kisaan pääsystä, ja kun tilanne nyt koitti, hän päätti omien sanojensa mukaan laittaa kaiken likoon.

– Hommasin personal trainerin kisaa varten, ja kasvatin lihasvoimaani, Toivonen sanoo.

Toivonen kertoo nauttineensa kokemuksesta suuresti, vaikka aluksi kilpailuun lähteminen mietitytti.

– Pohdin sitä, miten toimintani tulee näkymään televisiossa. Mietin myös, miltä tulen sitten näyttämään, kun ei ole päässyt suihkuun tai hampaita pesemään, hän tunnustaa.

Saarella on Toivosen mukaan rutkasti aikaa yksin omien ajatusten kanssa. Hän toteaa, että kuvauksissa ehtii skannata läpi koko oman elämänkaarensa.

– Sellainen pysähtyminen ilman mitään häiriötekijöitä teki todella hyvää, hän kiittelee.