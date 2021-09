Bea Toivonen, 28, sai keväällä koronan, josta toipuminen on kestänyt kuukausia – vieläkin koiralenkillä pitää istahtaa

Bea Toivonen on puskenut kuluneena vuonna vastoinkäymisten läpi. Vahvuutta on testattu myös parisuhteessa, mutta nyt palaset ovat loksahtaneet paikoilleen.

Bea Toivonen kruunattiin Miss Suomeksi vuonna 2014. Myös hänen äitinsä Marja Kinnunen on Miss Suomi vuosimallia 1985.

Vaikeuksia vaikeuksien perään. Tunteita laidasta laitaan, pelkoakin.

Pysäyttävä vuosi.

Tällaisiksi ex-missi Bea Toivonen, 28, kuvailee kuluvan vuoden kokemuksiaan. Erityisesti viime kuukaudet ovat olleet vastoinkäymisiä täynnä.

Meikkaajana ja kampaajana työskentelevä Toivonen on kärsinyt rajusta sairastelusta: ensin keväällä hän sairastui koronaan ja elokuun lopussa hän tuli uudestaan kipeäksi.

– Juuri kun koronan jälkioireet alkoivat helpottaa, tulin todella kipeäksi ja oksentelin monta päivää. Voimat ovat olleet aivan loppu, Lontoossa asuva Toivonen kertoo.

Kertomansa mukaan hän huolestui ensimmäisen kerran toden teolla omasta terveydestään.

– Minulla oli koronan aikaan korkea kuume, pyörrytti jatkuvasti ja oli aivan tuskallisia selkäkipuja. Myös haju- ja makuaistini lähtivät. Palautumiseen meni lähes kolme kuukautta.

Lontoossa asuva Toivonen matkustaa Suomeen usein. Kotimaassaan hänellä on ystävät, perhe sekä töitä.

Vuoden 2014 Miss Suomi sairasti koronan samaan aikaan poikaystävänsä kanssa. Toivonen asuu muusikkona työskentelevän Jesse Smithin kanssa Lontoossa. Virus vei ex-missin pariksi viikoksi totaalisesti sängyn pohjalle.

– En pystynyt nousemaan sängystä. Pelkäsin, miten pärjään, jos olo vielä siitä pahenee, Toivonen ruotii.

– Koronan takia kroppa on ollut sekaisin, ja olen ollut hyvin väsynyt. Jos lähden koirani kanssa pidemmälle lenkille, niin vieläkin joudun puolessa välissä istumaan alas. Kyllä tämän sairastelun jälkeen osaa arvostaa terveyttä entistä enemmän, hän korostaa.

Viime keväänä tapahtui paljon. Tuolloin Toivonen osallistui Selviytyjät Suomi -ohjelman kuvauksiin, jotka olivat hänen mukaansa melkoinen rääkki sekä keholle että mielelle.

– Reissu oli kaikkinensa upea, mutta toki tuollainen reissu imee kaikki mehut irti, Toivonen sanoo.

Nyt valoa on kuitenkin tunnelin päässä. Toivonen on käymässä Suomessa, ja hymy leviää leukaperiä myöten.

Kahvilan sohvaan nojautunut Toivonen juo smoothieta pillillä pienin ja varovaisin siemauksin, jotta pahoinvointi ei iske uudestaan.

– Voin jo paljon paremmin. Nyt arkirutiinit rullaavat taas eteenpäin, Toivonen hymyilee.

Haasteista on selvinnyt myös parisuhde. Toivonen on seurustellut poikaystävänsä kanssa seitsemän vuotta. Helpolla nykyinen onni ei ole rakentunut, sillä vuonna 2016 pari erosi ja Toivonen palasi Suomeen. Toivosen mukaan he päättivät kuitenkin antaa suhteelle uuden mahdollisuuden – ja se kannatti.

– Meillä menee tätä nykyä oikein hyvin, Toivonen sanoo.

Suhteessa on silti yhä haasteensa, Toivonen myöntää. Englantilaismuusikolla on luvassa paljon kiertueita myös ulkomailla, jolloin Toivonen jää yksin kotiin koiranpennun kanssa.

Toivosen mukaan laulajana toimiva poikaystävä saa paljon huomiota keikoillaan.

– Jessellä on paljon faneja, joista osa saattaa hänelle flirttailla, mutta en ole huolissani. Hänellä on niin sairaan hyvä ääni, joten ymmärrän että häntä lähestytään, Toivonen kertoo.

– Alussa koin pientä ärsytystä, mutta nykyään osaan suhtautua tilanteeseen. En ole sellainen, että kulkisin käsikädessä vain näyttääkseni, että Jessellä on joku. Mustasukkaisuus ei ole enää nostanut päätään, ymmärrän Jessen tarvitsevan fanejaan.

Toivonen kertoo luottavansa mieheensä sataprosenttisesti. Hänen mukaansa osa Smithin muusikkoystävien tyttöystävistä ei ole suhtautunut asiaan yhtä kevyesti. Eräällä keikalla hän kertoo tehneensä havainnon siitä, mihin liiallinen mustasukkaisuus voi lopulta johtaa.

– Pari muusikkokavereiden mimmikavereista on ollut mustasukkaisia, mikä on aiheuttanut täysin päinvastaisen reaktion, eli käytös tuonut ongelmia suhteeseen tai aiheuttanut jopa eron. Ymmärrettävää, jos sellaista ei jaksa katsella, Toivonen näkee.

– Ensi vuonna Jessellä on viisi kiertuetta, eli tulemme olemaan paljon erillään. Ikävähän siinä tietysti tulee. Tämä ei ole aina helppoa, mutta olen valinnut tämän parisuhteen ja päättänyt panostaa siihen.

Ex-missi toteaa, että häntäkin toisinaan lähestytään Smithin keikoilla sekä muualla. Hän muistaa erään konsertin, jossa Smithin silloisen bändin jäsenet eivät olleet vielä tavanneet häntä.

– He juttelivat ja flirttailivat minulle, mutta osoitin saman tien, etten ole kiinnostunut. Kun Jesse keikan jälkeen esitteli baarissa minut heille tyttöystävänään, heidän ilmeensä oli näkemisen arvoinen. Se oli aika nautinnollinen tilanne, Toivonen naurahtaa.

Bea Toivonen kertoo, että pari huoltaa suhdettaan muun muassa järjestämällä treffi-iltoja.

Freelancerina toimiva Toivonen jäi keväällä 2020 pandemian takia työttömäksi kalenterin tyhjennyttyä asiakkaista. Pariskunta joutui elämään tyystin Smithin säästöillä, mutta sittemmin myös Toivoselle on siunaantunut jälleen töitä.

– Tiesimme, että tilanne olisi väliaikainen. Nyt työtilanne on onneksi normalisoitunut, parturi-kampaajaksi ja meikkaaja-maskeerajaksi valmistunut Toivonen kiittelee.

– Minulla on paljon myös suomalaisia asiakkaita Lontoossa. Teen hiustenvärjäyksiä ja -leikkauksia sekä meikkauksia ja kampauksia kuvauksiin tai yksityisesti.

Tänä kesänä pariskunta joutui ikävään tilanteeseen asumisen suhteen, kun pari oli vähällä jäädä hetkeksi ilman kotia.

Toivonen ja Smith ovat asuneet Lontoon Northfieldissä sijaitsevassa kolmiossa muutaman vuoden. Pari oli haaveillut muutosta, ja elokuussa he löysivät unelmiensa vuokra-asunnon, johon kuului oma piha. Kun takuuvuokra oli maksettu ja vuokrasopimus tehty allekirjoitusta vaille valmiiksi, käänsi vuokranantaja Toivosen mukaan kelkkansa.

– Nykyiset asukkaat halusivatkin vielä jäädä asumaan asuntoonsa. Olimme ehtineet jo irtisanoa asuntomme, joten meillä oli kaksi viikkoa aikaa löytää uusi koti. Se oli hyvin stressaava tilanne, Toivonen kertoo.

Lopulta nykyisen asunnon vuokranantaja suostui perumaan irtisanomisen ja pari sai jäädä asuntoonsa.

– Pahin pelko oli joutua tyytymään mihin tahansa luukkuun siinä ajassa. Minulle on tärkeää viihtyä kodissani, hän painottaa.

Suomeen muutto on pyörinyt Toivosen mielestä, mutta hänen mukaansa Smith ei haluaisi muuttaa Suomeen keikka-arkensa takia. Tällä hetkellä pari etsii uutta kotia Lontoosta.

Uusi koti siintää mielessä, mutta muutoin Toivonen sanoo olevansa onnellinen elämäntilanteestaan. Hän ei ole vielä suunnitellut naimisiinmenoa tai lastenhankintaa. Tällä hetkellä pariskunnalle kuulemma riittää heidän yksivuotias cockerspanieliensa Bruno.

– En ota paineita niistä asioista. Jesse on todella lapsirakas, mutta hänelläkin on ura juuri nousukiidossa, Toivonen alleviivaa.

– Vuodessa on tapahtunut paljon. Tällä hetkellä nautin aivan yksinkertaisista asioista ja tasapainoisesta arjesta. Uskon, että rankan sairastelun jälkeen loppuvuosi tulee olemaan armollisempi, hän summaa.

Meikki, hiukset ja stailaus: Ida Jokikunnas. Mekot: Y.A.S.