Maailmalla huippusuosittu tosi-tv-ohjelma saapuu Suomeen – julkkikset viedään äärimmäisiin olosuhteisiin

Etenkin Iso-Britanniassa suosittu realityohjelma saapuu Suomeen. Sen juontajina nähdään Janne Kataja ja Aku Hirviniemi.

I'm a Celebrity... Get Me Out of Here on maailmalla suosittu realitysarja, jossa julkisuudesta tunnetut henkilöt matkaavat kauas keskelle viidakkoa, missä he joutuvat asumaan puolitoista kuukautta hyvin alkeellisissa olosuhteissa.

Nyt ohjelma saapuu myös Suomeen, MTV3-kanavalle. Maailmalla huippusuosittua ohjelmaa on tehty lukuisissa maissa. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa jo 20 tuotantokauden verran, ja se on noussut ansaitusti ykköspuheenaiheeksi.

Äärimmäisissä olosuhteisissa joukko julkisuudesta tuttuja suomalaisia joutuu itse hankkimaan ruokansa sekä erilaiset hyödykkeet leiriinsä kilpailemalla päivittäin uuvuttavissa, mutta myös hauskoissa haastetehtävissä. Tehtävät vaihtelevat fyysisesti ja psyykkisesti erittäin vaativista haasteista älyllisiin sekä iljettäviin tehtäviin, ja julkkisten tavoitteena on kerätä yhteistä hyväntekeväisyyspottia valitsemalleen kohteelle.

Mikäli viidakon olosuhteet käyvät liian koviksi, on kilpailijalla on vapaus huutaa milloin vain “Olen Julkkis… Päästäkää Minut Pois!”, ja vetäytyä näin välittömästi pois kisasta. Viimeisessä jaksossa nähdään, kenestä kruunataan viidakon kuningas tai kuningatar.

Ohjelman juontajina nähdään Janne Kataja ja Aku Hirviniemi. Juontajakaksikko kommentoi leirin tapahtumia omasta viidakkopuumajastaan ja kannustaa leiriläisiä parhaaseen mahdolliseen suoritukseen haastetehtävissä.

– Heittäydyn tähän ennennäkemättömään seikkailuun suurella innolla, ja mukana on onneksi paras aisapari", Kataja kertoo ohjelman tiedotteessa.

Juontajat kertovat olevansa innoissaan myös heidän mukanaan viidakkoon matkaavasta tunnettujen suomalaisten ryhmästä.

– Mukana on kansansuosikkeja hyvin erilaisilta aloilta, ja he pääsevät varmasti loistamaan erilaisissa tehtävissä – kukin omalla tavallaan. Näistä julkkiksista tullaan näkemään ihan uusia puolia, Hirviniemi lupaa.