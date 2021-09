Kommentti: Raadollinen itseruoskinta on Samuli Edelmannin taiteilijauran kovin saavutus – vasta nyt hänen pakonsa päättynyt

Siinä halauksessa on aina jotain poikkeuksellisen voimakasta. Siinä voi tuntea lämpöä, välittämistä ja aitoa me-henkeä. Valtavaa karismaa.

Kun viihdetaiteilija Samuli Edelmann, 53, kohtaa tuntemiaan ihmisiä, hän tavallisesti empimättä rutistaa näitä. Hän haluaa tehdä selväksi välittävänsä heistä.

Myös minulla on ollut kunnia saada tuntea hengelliseen elämäntyyliin nojaavan Edelmannin vahva, inhimillisyyttä huokuva halaus – milloin jutunteon, milloin satunnaisten tapaamistemme yhteydessä. Olen nähnyt läheltä, kuinka Edelmann ihan vaan paikoillaan ollessaankin imee itseensä imurin lailla energiaa, joka saa ympärillä olevilta ihmisiltä purkan putoamaan suusta.

Siitä samaisesta halauksesta on kuitenkin aina pystynyt aistimaan myös, että tämän miehen tarinaan täytyy sisältyä paljon peiteltyä tuskaa. Sen, että hänen sisälleen on kätkeytynyt jonkinlainen helvetti.

Kontrasti siihen 1990-luvun alussa parrasvaloihin ponnistaneeseen öykkärimäiseen, arroganttiseen ja minäkeskeiseen taiteilijapersoonaan on kerta kaikkiaan ollut niin suuri, ettei se ole voinut olla sellaisenaan totta.

Eikä se olekaan ollut.

Taiteilijasuuruus Samuli Edelmannin elämä oli pitkään jatkuvaa tuskaa. Tien valoon hän löysi vasta oman pohjansa nähtyään.

Tämä kaikki tulee harvinaisen selväksi nyt julkaistussa Edelmannin elämäntarinassa Pimeydestä valoon (Otava). Jo 11-vuotiaana alkoholiin koukkuun jäänyt, vuosituhannen vaihteessa raitistunut Edelmann ruoskii itsensä Johannes Lahtelan kirjoittamassa tarinassa hämmentävän rohkeasti vereslihalle – paljastamalla avoimesti mm. itsekeskeisyytensä, narsistisuutensa, mahtipontisuutensa ja lapsenmielisyytensä.

Lähipiiri on jo vuosia tiennyt, että alkoholismilla itsensä viitta vaille tappanut Edelmann on raitistuttuaan kasvanut ihmisenä aivan toiseen ulottuvuuteen: rehelliseksi, luotettavaksi ja todelliseksi hyväntahdonlähettilääksi – olkoonkin, ettei edelleenkään ilman kasvukipuja. Minästä me-ihmiseksi.

Suurelle yleisölle Edelmann on kuitenkin tähän päivään asti jäänyt ihmisenä mysteeriksi, eikä vähiten vankan mediakammoisuutensa vuoksi. Mielenkiintoinen kysymys onkin, miksi hän uskaltautui läpivalaisemaan itsensä ja miksi juuri nyt.

– En olisi puolitoista vuotta sitten (kirjaprosessi alkoi) uskonut, että Samuli haluaa itsestään ylipäätään tehtävän kirjaa – en olisi itse sellaista tohtinut myöhemminkään ehdottaa, Edelmannin hyvä ystävä ja asioidenhoitaja Pete Eklund sanoo.

– Uskon, että nyt todellisen minuutensa paljastamalla Samuli haluaa edetä elämässään aivan uudelle sivulle.

Olen perehtynyt alkoholismiin sairautena mm. siksi, että oma isäni kuoli siihen taannoin. Alkoholismin laukaisee yleensä jokin lapsuudessa koettu, ylitsepääsemätön trauma – ja niin siinä kävi kirjan perusteella Edelmanninkin kohdalla:

”Syitä ja syyllisiä minä ja Samuli olemme etsineet vielä raitistuttuammekin ennen kaikkea lapsuudesta, josta jäi kytemään katkeruutta ja vihaa sisimpään vuosikausiksi. Lapsuuden kokemukset synnyttivät turvattomuuden tunnetta, joka nousi myöhemmin nuorena aikuisena pintaan ahdistuneisuuden muodossa. Angstiin auttoi alkoholi.”

Vanhempien avioero oli aikanaan nuorelle helsinkiläispojalle liikaa. Samuli tunsi itsensä jollain tapaa epämuodostuneeksi, ja jopa syylliseksi taiteellisten vanhempiensa avioeroon. Hän alkoi potea riittämättömyyden tunnetta ja epäonnistumisen pelkoa.

Koska nuori poika pakeni pahoja tunteitaan pulloon ja ongelmat jäivät käsittelemättä, esiin alkoi nousta sairaalloinen itsekeskeisyys, mikä nykyään nähdään yleisesti alkoholismin pimeäksi ytimeksi. Seuraukset olivat odotetut.

– Juuri noin siinä kävi. Peloista alkoi sekamelska, Edelmann sanoo IS:n haastattelussa.

Sittemmin Edelmannille on annettu monia diagnooseja, ja hän on saanut lääkehoitoa psykoosiin, unettomuuteen, maanis-depressiivisyyteen ja ADHD-oireisiin. Tyypillistä, kun päihdesairaudesta on kyse.

Eikä yllättänyt sekään kirjapaljastus, että Edelmannilla on ollut addiktiivinen suhde muihinkin asioihin, kuten pornon katseluun ja seksiin – tai siis ei ”sarjarakastujan” saalistuksessa ole ollut kysymys niinkään seksistä, vaan pakkomielteisestä tarpeesta saada ihailua osakseen. Oman itsetunnon pönkittämisestä.

Myös tällainen on hyvin ominaista ääripäisyyksien ilmentymille, joita lukemattomat alkoholistit näyttelijä- ja laulajasuuruuden tavoin ovat.

Hymyn kasvoilleen Samuli Edelmann on löytänyt rankan ja pitkän kasvutarinan kautta.

Kaikille alkoholisteille tulee ennen pitkää oma pohja vastaan. Jäljelle jää vain kaksi vaihtoehtoa: kuolema tai raitistuminen.

Edelmann valitsi jälkimmäisen tien. Vuosituhannen vaihteen jälkeen hän on kulkenut sitä – säännöllisistä kasvukivuistaan huolimatta – määrätietoisesti eteenpäin, erityisesti vankan vertaistuen voimin. Raitistuttuaan taiteilija on viimein löytänyt itsensä. Sen oivalluksen, ettei hänen tarvitse olla täydellinen, ei muuta kuin oma itsensä.

Nyt valaistuttuaan Edelmann pystyy antamaan koko lahjakkuutensa ja intohimonsa taiteen käyttöön, nyt hän uskaltaa kohdata ihmisiä ”keskeneräisenä” Samuli Edelmannina. Ilman oman pohjan näkemistä tämä ei olisi onnistunut.

Kirjapaljastustensa myötä Edelmann tuntuu haluavan syleillä kaikkia ja viestiä ympärilleen, että jos minä pystyin tähän, kyllä tekin pystytte.

Kirjassa nähty rohkeus on mielestäni Edelmannin taiteilijaurin kovin saavutus.

Vasta nyt hänen pakonsa on päättynyt.