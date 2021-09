Scott Disick irvaili ex-puolisonsa Kourtney Kardashianin estottomasta kuhertelusta uuden rakkaan kanssa – tökeröt viestit leviävät somessa

Scott Disickin yksityiseksi tarkoitetut viestit vuodettiin julkisuuteen.

Tosi-tv-tähti Kourtney Kardashian, 42, ja Blink-182-yhtyeen rumpali Travis Barker, 45, ovat yksi tämän hetken seuratuimmista julkkispariskunnista. Kaksikko on pitänyt yhtä tammikuusta asti, ja heidät on ikuistettu viime kuukausina toinen toistaan kiihkeämpiin yhteiskuviin.

Nyt Kardashianin entinen miesystävä Scott Disick, 38, vaikuttaa saaneen tarpeekseen parin julkisista rakkaudenosoituksista. Brittilehti Daily Mailin mukaan hän on nimittäin pilkannut entistä avopuolisoaan sosiaalisessa mediassa.

Disick lähetti vastarakastuneen pariskunnan yhteiskuvan Instagramissa 28-vuotiaalle Younes Bendjimalle, joka on niin ikään Kardashianin entinen heila. Kyseisessä otoksessa Kardashian ja Barker suutelevat toisiaan kiihkeästi veneen kannella.

– Onko tällä mimmillä kaikki hyvin? Bro (veli), mietin vaan, että mitä tämä oikein on? Tuollaista keskellä Italiaa, Disick päivittelee Bendjimalle lähettämässään viestissä.

Mallina uraa luonut Bendjima ei kuitenkaan vaikuttunut Disickin yhteydenotosta, vaan vastasi tälle lyhyesti ja ytimekkäästi:

– Minulle on aivan sama, kunhan hän (Kourtney) on onnellinen. Ps. En ole sinun veljesi.

Bendjima myös julkaisi Disickin yksityiseksi tarkoittamat viestit omassa Instagram-tarinassaan, johon lisätyt kuvat näkyvät seuraajille 24 tuntia niiden julkaisemisesta.

Myös Kardashianin uusi rakas Travis Barker julkaisi Instagramin Tarinat-osiossaan meemin, jossa Mafiaveljet-elokuvasta tuttu näyttelijä Ray Liotta nauraa hysteerisesti. Daily Mailin mukaan kyse on mitä todennäköisimmin Barkerin reaktiosta Disickin viestittelyyn.

Younes Bendjima tuki yhtynyt Scott Disickin ivaaviin kommentteihin.

Daily Mailin mukaan Disick ja Bendjima eivät koskaan ole olleet hyvissä väleissä keskenään, eivätkä miehet seuraa toisiaan edes kuvapalvelu Instagramissa. Tämän vuoksi onkin varsin erikoista, että Disick lähetti viestin nimenomaan Bendjimalle.

Bendjima oli alleviivannut kaksikon huonoja välejä omassa Instagram-tarinassaan, johon hän oli lisännyt tekstin:

– Pidä myös yksityisesti se sama energia, joka sinulla oli minusta julkisesti.

Daily Mailin mukaan Bendjima viittaa kirjoituksellaan Keeping Up With The Kardashians -ohjelman jaksoon, jossa Disick kertoi haluavansa tappaa jokaisen, joka koskee hänen entiseen avopuolisoonsa.

– Etenkin sen viimeisen kaverin. Ollaan ihan rehellisiä, Disick lisäsi viitaten Bendjimaan.

Scott Disick seurustelee nykyisin 20-vuotiaan Amelia Hamlinin kanssa.

Scott Disick ja Kourtney Kardashian olivat yhdessä lähes kymmenen vuoden ajan, ja heidän suhteensa päättyi eroon vuonna 2015. Heillä on kolme yhteistä lasta.

Kardashian ja Bendijima seurustelivat parin vuoden ajan sen jälkeen, kun Kardashianin ja Disickin suhde oli kariutunut.

Scott Disick seurustelee nykyisin itseään lähes puolet nuoremman Amelia Hamlinin, 20, kanssa. Pariskunnan suhde on puhututtanut viime kuukausina paljon sekä sosiaalisessa mediassa että lehtien palstoilla.