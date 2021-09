Alkoholiin ja seksiin koukussa ollut Samuli Edelmann kertoo IS:lle, miksi hän tuo nyt julki pimeimmät puolensa

– Alkoholistien rinnalla sairastuvat kaikki läheiset, ystävät ja työkaverit, ihan kaikki. Sairauteni takia menetin aikanaan useita ihmissuhteita, Samuli Edelmann toteaa Ilta-Sanomille.

Rohkeus on eittämättä osuvin sana kuvaamaan keskiviikkona julkaistua Samuli Edelmannin elämäntarinaa Pimeydestä Valoon (Otava). Jo 11-vuotiaana alkoholiin koukkuun jäänyt, vuosituhannen vaihteessa raitistunut viihdetaiteilija läpivalaisee sisäistä ja sielullista matkaansa harvinaisen avoimesti.

Edelmann, 53, ei sääli itseään ruotiessaan luonteensa heikkouksia. Kirjan alkupään minä-muotoisessa osuudessa näyttelijä- ja laulajakuuluisuus ruotii aihetta muun muassa näin:

”Kun mä sanon olevani alkoholisti, se pitää sisällään kaikki addiktiot. Juominen on vain jäävuoren huippu. Raittiuden myötä olen paljastunut. Tällainen mä olen: itsekeskeinen, narsistinen, mahtipontinen, lapsenmielinen ja yliherkkä. Olen Samuli ja alkoholisti.”

Johannes Lahtelan kirjoittamassa, suurimmaksi osaksi kolmannessa persoonassa käsitellyssä tarinassa tuodaan alkoholismin lisäksi esiin esimerkiksi Edelmannin addiktiivinen suhde seksiin, uhkapeleihin ja mässäilyyn. Edelmannia kuvaillaan jopa ”sarjarakastujaksi”.

Esiintymistaidon akatemiaa pyörittävä, näyttelijätaustaa omaava Lahtela on niin ikään raitistunut alkoholisti, jonka Edelmann tapasi ensimmäisen kerran alkoholistien vertaistukiryhmässä 2000.

” Alkoholistin elämä alkaa siitä, kun juominen lakkaa

– Tarinassa on kyse meistä, mutta kun sen sisällöllinen valokeila lähti suuntautumaan minuun, päätin, etten halua mitään urakeskeistä sankaritarinaa. Sanoin Johannekselle, että kirja on tehtävä sisäisestä sielunvaelluksestani, Edelmann kertoo IS:n haastattelussa.

– Sen päätöksen jälkeen oli itsestäänselvyys, etten voinut himmata rohkeudessa yhtään. Mutta ei tämä prosessi mitenkään kivuton ollut. Vaikeita hetkiä riitti.

Johannes Lahtela on sekä näyttelijä että ortodoksipappi.

Vieressä nyökyttelevä Lahtela sanoo kirjan perustuvan tositapahtumiin, mutta jatkaa ottaneensa kerronnassa paikoin fiktiivisiä vapauksia.

– Noin 20-vuotinen kamppailumme yhteistä sairauttamme vastaan on nyt tiivistetty kovien kansien väliin. Prosessi on ollut meille äärimmäisen tärkeä, koska olemme pitkään tunteneet poltetta aiheen jonkinlaiseen taiteelliseen käsittelyyn, Lahtela perustelee.

– Kirja perustuu pääosin yhteisiin keskusteluihimme, mutta sain lähdemateriaalia myös mm. Samulin ex-puolisoilta ja äidiltä. Tärkeintä oli, että Samuli antoi täysin vapaat kädet. Hän sanoi, että tee mitä haluat. Jännän matkan aikana opin paljon uusia puolia ystävästäni, ja oli suorastaan hätkähdyttävää, kuinka pelottavan samankaltainen kokema pimeytemme on ollut.

Menestyksekkäällä urallaan parikymmentä levyä julkaissut, 32 vuotta esiintymislavoja kiertänyt ja yli 50 elokuvassa näytellyt Edelmann on aiemmin vaiennut visusti sisäisistä tuskistaan. Häntä on kuvailtu mediakammoiseksi.

– Pitkän urani aikana toimittajat ovat nostaneet aika paljon esiin 25–30 vuoden takaisia toilailujani, joiden avaamista en ole aiemmin kokenut tarpeellisena, ja siksi olen pidättäytynyt kommentoimasta niitä. Nyt olin tämän prosessin myötä valmis kertomaan avoimesti, miten minä olen nämäkin asiat vuosikymmenten varrella kokenut, Edelmann linjaa.

– Alkoholistin elämä alkaa siitä, kun juominen lakkaa. Se on jatkuvaa sisäistä kamppailua, aivan kuten kaikille muillakin ihmisillä, mutta alkoholistien kohdalla kaiken voi sanoa olevan potenssiin sata. Meille kysymys on joko elämästä tai kuolemasta, ja siinä prosessissa on oleellista päästä eroon tosiasioiden kieltämisestä, Lahtela lisää.

Alkoholismilla on odotetusti ollut kielteisiä vaikutuksia muun muassa suositun taiteilijan ihmissuhteisiin. Kirjassa Edelmannin kerrotaan olleen hyvin haastava tapaus esimerkiksi ex-elämänkumppaneilleen Vera Jordanovalle ja Laura Tuomarilalle, mutta myös yhtä lailla ystävilleen ja työkavereilleen.

”Loppuvaiheessa välttelin niitä, jotka hermostuivat mun juomatavoista. Mä pidin niitä kaikkia tyhminä. Kaveripiiri harveni, ja lopulta mä olin yksin. Elin muka myyttistä taiteilijaelämää todeksi, mutta oikeasti viimeiset vuodet olivat vain surullista itsetuhoa.”

”Kun pimeyttä oli kestänyt tarpeeksi pitkään, halusin kuolla. En mä silloin ajatellut, että olisin tappamassa itseäni, mutta jotain alitajuista kuolemaa kohti menoa se oli. Rikkinäisen ihmisen käytöstä. Halusin vaan pahan oloni päättyvän. Ainoa lause, joka piti mut elossa, on tämä: luonto ja Jumala inhoavat itsemurhaa.”

Lue lisää: Kirja: Samuli Edelmann rakastui huippu­malliin, muttei päässyt eroon tuhoisista tavoistaan – kaikki päättyi iltaan, kun hän joi rakkaansa hajuvedet

Alkoholismia kuvaillaan yleensä sairaudeksi, jota sairastavat eivät ole pahoja ihmisiä, mutta jotka sairaus saa usein käyttäytymään negatiivisesti.

– Alkoholismi on ihmissuhdesairaus. Alkoholistien rinnalla sairastuvat kaikki läheiset, ystävät ja työkaverit, ihan kaikki. Sairauteni takia menetin aikanaan useita ihmissuhteita, Edelmann selvittää.

– Alkoholisti juo, koska alkoholisti on alkoholisti. Taiteilijan taas oli juotava, jotta hän voisi luoda. Ja siksi alkoholisti-taiteilija oli aivan eri rotua kuin pelkkä alkoholisti.

Ihanne boheemista taiteilijasta oli viedä Edelmannin hengen, mutta samaan aikaan hän uskoo sen olleen pelastuksensa.

– On uskomatonta, kuinka Samuli pystyi lähes työkykynsä menettäneekin kehittymään taiteilijana – yhtä lailla näyttelijänä kuin laulajana. Ilman hurjan kovaa työmoraalia se ei olisi onnistunut, Lahtela näkee.

– Intohimo taiteeseen pelasi henkeni, se oli suuri siunaukseni. Jos sitä kunnianhimoa ei olisi ollut, jäljelle ei olisi jäänyt mitään, Edelmann itse pohtii.

Lue lisää: Samuli Edelmann paljastaa kirjassaan totuuden 26 vuoden jälkeen – näin hän oikeasti päätyi Viking Cinderellalta mereen

Kirjan perusteella Edelmannin ja Lahtelan parikymmenvuotinen raittiusjakso on pitänyt sisällään paljon tuskallisia hetkiä. Tämänhetkistä suhdettaan erilaisiin addiktioihinsa Edelmann kuvailee näin:

– Niiden osalta elämäni on dramaattisesti helpottunut, ei tässä olisi muuten enää mitään järkeäkään, Edelmann sanoo.

– Nuorena minulla oli pakottava tarve tulla aina joksikin, juuri erilaisiin itsetuntohaasteisiini liittyen, kunnes jo vuosia sitten oivalsin, ettei minun tarvitse tulla miksikään – että mähän olen mä. Jäljelle jäi rakkaus taiteeseen, se intohimo.

Lahtela puhuu kaksikon ”keskeneräisyydestä ihmisinä”.

– Kun sen oman keskeneräisyyden tekee näkyväksi, huomaa, että se vapauttaa ihmisiä ympärillämmekin. Ihmisen tarvitse olla täydellinen, Lahtela alleviivaa.

– Tulemme kamppailemaan keskeneräisyytemme kanssa hamaan loppuun asti – kuten kaikki muutkin ihmiset omien sisäisten haasteidensa kanssa, Edelmann lisää.

Taiteilija sanoo löytäneensä armon itseään kohtaan. Hän myös kertoo saaneensa anteeksi useilta niiltä läheisiltään, ystäviltään ja työkavereiltaan, jotka taannoin viinanhuuruisella käyttäytymisellään suututti.

– Mulla on ollut monia kauniita kohtaamisia eri ihmisten kanssa menneisyydestäni. Jotkin kohtaamisista ovat olleet vaikeita, mutta tärkeää on ollut toimia peloista huolimatta. Nyt koen olevani rakastettu, Edelmann summaa.