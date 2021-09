Big Brother -kisaaja Minnan, 42, terveiset lapsilleen: ”Jos on jotain sellaista, mitä ei halua nähdä, niin sitten silmät kiinni ”

Eläväinen ja nuorekas Minna odottaa Big Brother -taloon muuttamiselta uusia ystäviä ja syvällisiä keskusteluja, mutta ei usko rakastuvansa talossa.

UUDELLA Big Brother Suomi -kaudella on mukana helsinkiläinen kahden lapsen äiti Minna, 42. Second hand -liikkeessä työskentelevä Minna haki ohjelmaan mukaan hetken mielijohteesta.

– Mulla oli tylsä ilta. Selasin Instagramia ja törmäsin feedissäni ilmoitukseen. Kiinnostuin siitä, millainen lomake on. Täytin sen ja painoin spontaanisti lähetä-nappia, jonka jälkeen unohdin asian kokonaan.

Minna ei ole juurikaan seurannut sarjan aiempia kausia, mutta vilkaistessaan edellistä julkkisten täyteistä Big Brother -kautta, hän oli helpottunut.

– Olin helpottunut, että siellä kiroillaan. Vaikuttaa siltä, että talossa saa olla oma itsensä. Odotan, että saisin talosta hauskoja kokemuksia ja että pääsisin haastamaan itseäni. Toivottavasti saisin myös uusia ystäviä.

MINNAN lapsista toinen on 19-vuotias ja toinen 15-vuotias. Heitä ei juurikaan liikuttanut se, että heidän äitinsä osallistuu suosittuun tosi-tv-ohjelmaan.

– Sanoin heille, että ei ehkä kannata katsoa. Tai jos on jotain sellaista, mitä ei halua nähdä, niin sitten silmät kiinni. Kai he ovat ihan hyvällä mielellä. Ei kumpikaan suoraan sanonut, että älä mene. Hekin saavat tehdä omat päätöksensä. Ilmeisesti oppi on mennyt perille, kun he ymmärtävät, että äitikin saa vähän hassutella.

Sinkkuna viihtyvän nuorekkaan Minnan heikkous on komeat nuoret miehet. Hän ei kuitenkaan usko löytävänsä rakkautta Big Brother -talosta.

– Kaverini varmasti nauravat sille, että sanon näin, mutta ihastun omasta mielestäni huonosti. Salamaihastuminen talossa on hyvin epätodennäköistä. Saatikka, että rakastuisin, Minna vakuuttaa.

– Tuollaisessa tilanteessa voi helposti lähteä hakemaan toisesta ihmisestä turvaa ja läheisyyttä ja se ei sitten olekaan aitoa, kun talosta lähdetään pois, Minna pohtii.

BIG BROTHER -taloon muuttavan Minnan ystävät ovat lyöneet vetoa asioista, joita hän tulee talossa tekemään.

– Kyllä mulla on rajat mietittynä. Ajattelin, että en tule harrastamaan seksiä talossa. Toki seksi on luonnollinen tapahtuma, kaikkihan sitä tekee. Mutta kyllä mä sitten kuitenkin ajattelen, etten halua, että kaikki näkevät. Rajat on tehty rikottaviksi tietenkin, Minna vihjailee.

Muuten Minna kertoo olevansa hyvin avoin ihminen ja jakavansa muille mielellään omia asioitaan. Hän ei aio jarrutella kiinnostaviin keskusteluihin osallistumisessa. Hän rakastaa syvällisiä keskustelua ja vitsailua.

– En juurikaan häpeile asioita tai nolostele helposti. Mulla on aina sanottavani, en jää hiljaiseksi. Rakastan yli kaiken eläväisiä ja isoäänisiä ihmisiä ja olen joskus itsekin sellainen, Minna kuvailee.

Big Brother Suomi sunnuntaina 5.9. alkaen Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.