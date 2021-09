BB-taloon astuva Pippa kasvoi lestadiolaisyhteisössä ja sai kahdeksan lasta – ”Yhtäkkiä tuli semmoinen ajatus, että ei hetkinen”

49-vuotias Pippa on haaveillut ohjelmaan osallistumisesta jo vuosia.

Pippa on kahdeksan lapsen äiti.

Espoolainen Pippa on seurannut Big Brotheria pitkään. 49-vuotias innostui hakemaan viimeisimmän VIP-kauden aikana hakumainoksen nähtyään, mutta kiinnostus ohjelmaan oli herännyt jo aiemmin.

– Muistan kun istuin eksän kanssa sohvalla ja sen kanssa naurettiin että hei, tuolla olisi ihan vitsin siistiä olla. Siitä on aikaa varmaan joku kahdeksan vuotta, Pippa kertoo IS:lle.

Hakemuksessa tuntui olevan kilometrin verran kysymyksiä, mutta Pippa oli innoissaan.

– Olin että noniin, nyt kun mennään niin mennään. Samaan aikaan mulla oli jännä intuitio, että nyt tää on oikea hetki kun teen tätä.

Pippaa kiehtoo ohjelman idea, jossa toisilleen tuntemattomat, erilaiset ihmiset laitetaan elämään yhdessä muulta maailmalta eristyksiin.

– Tämä on vain niin hauska formaatti, että ihmiset laitetaan olemaan omia itsejään. Ja koen että tykkään olla oma itseni, niin ajattelin että katsotaan olisiko mammalla mahiksia, Pippa nauraa.

Pippa asuu yksin, käy töissä erityisluokanopettajana ja kertoo elävänsä elämää ainoastaan itseään varten.

Pippa varttui lestadiolaisperheessä ja oli nuoruudessaan aktiivinen ja onnellinen omassa nuorten lestadiolaisten porukassaan. Pippa meni naimisiin 18-vuotiaana. Hänellä on kahdeksan lasta entisestä avioliitostaan, 15-28-vuotiaat lapset ovat asuneet isänsä kanssa erosta lähtien.

Perhe asui jonkin aikaa Saksassa, kun lapsia oli vasta kaksi. Pippa oli istahtanut muurille katselemaan maisemia pikkukaupungin yllä, kun kirkkojen kellot alkoivat soida ympäri kaupunkia.

– Yhtäkkiä tuli semmoinen ajatus että ei hetkinen, miten mä voin olla mukana tällaisessa ajatuksessa ja liikkeessä, joka kuvittelee että me ollaan ainoat jotka pääsee paratiisiin. Näen vieläkin sen kuvan silmissä kun mummot kävelivät kävelykeppien kanssa omiin kirkkoihinsa, Pippa muistelee.

Pippa kertoo, että ajatus oli kuin siemen, joka kasvoi hänen sisällään. Vuosikausien ajattelun jälkeen se kasvoi hänestä ulos. Eräänä päivänä Pippa päätti jättää uskonnon ollessaan matkalla töistä kotiin.

– Soitin mun miehelle, että en voi tulla kotiin enää, jos en nyt suoraan sano, että nyt en enää pysty tunnustamaan tätä uskoa, Pippa kertoo.

Mies vastasi Pipalle, että asia oli ollut havaittavissa. Pippa on edelleen läheinen ex-puolisonsa kanssa, ja lestadiolaisystäviäkin on yhä tallella. Mihinkään uskontoon hän ei halua enää kuitenkaan liittyä.

–En ole missään tapauksessa hengellinen, mutta olen henkinen.

Pippa kertoo suhtautuvansa ihmisiin levollisen hyväksyvästi. Hän toivoo, ettei hänessä ole muiden BB-asukkaiden mielestä erityisen ärsyttäviä piirteitä

– Olen hyvin harvoin saanut ihmisiä ympärilläni suuttumaan, sillä vain millainen olen, Pippa toteaa.

– Odotan todella suurella mielenkiinnolla että minkälaisia ihmisiä on ja saa tutustua taas uudenlaisiin ihmisiin, Pippa sanoo.

Pippa on tottunut viettämään aikaa hyvin erilaisten ihmisten kanssa, ja keksii BB-talolle verrokin menneisyydestään.

– BB-talo on vähän niin kuin lestadiolaisten leirikeskus, ei ole radiota ei ole tv:tä tai musiikkia, kaikki viihde keksitään keskenämme, Pippa sanoo hymyillen.

Pipalla on mielessään jonkinlaiset raamit sille, mitä kaikkea hän uskaltautuu tv:ssä näyttämään. Millaista olemista Pipalta nähdään BB:ssä?

– Semmoista mitä voisin tehdä Kampin torillakin! Siitä voi jokainen arvioida mitä itse saattaisi tehdä Kampin torilla. Ehkä se siellä sitten näkyy mitä mä olisin valmis tekemään, Pippa nauraa.

Pipan suhtautuminen Big Brotherin bileisiin ja alkoholiin on rento ja iloinen, kaatokänneistä hän ei välitä.

– Iloinen yhdessäolo, jos siinä on alkoholia mukana, on pelkästään kivaa. Jos tyypit osaa käyttää sitä niin ettei aleta tappelemaan. Jos siitä on positiivista vaikutusta, eikä niin että se aiheuttaa hankaluuksia, Pippa sanoo.

Sinkkuna elävä Pippa ei ole menossa etsimään kumppania BB:stä.

– Miksi mä lähtisin BB-talosta hakemaan jotain loppuelämäni suhdetta? Hei haloo, mä oon viisikymppinen, Pippa kommentoi.

Ihastuminen romanttisessa mielessä ei siis ole Pipan tavoite Big Brotherissa.

Pipan mielestä on toki mahdollista, että kanssaeläjien joukossa on innostavia ihmisiä, joiden seurassa on mukava viettää aikaa.

– Hyvä on BB:n Tinder-silmä jos ne on keksinyt sinne jonkun semmoisen, että tämä lyö Pipan kanssa nyt hynttyyt yhteen, hän jatkaa.

Muiden Big Brotherin osallistujien tapaan Pippa on viettänyt ennen taloon menemistä viikon hotellieristyksessä. Siellä ollessaan hän on ehtinyt innostua tulevasta seikkailusta entisestään.

– Oon jännittänyt aikaisemmin, mutta nyt kun sain laukut kiinni ja olin ovella lähdössä, niin tuli innostus että jes, nyt mennään ja annetaan mennä! Kivaa ja mielenkiintoista!

Big Brother Suomi sunnuntaina 5.9. alkaen Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.