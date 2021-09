Suositun poptähden veli ajautui karuun tilanteeseen: elää kodittomana kadulla – väittää perheen hylänneen hänet

Brittilaulaja Cherylin veli kertoo The Sunille, että hänen tilanteensa on epätoivoinen.

Miljoonaomaisuuden laulajana tehneen Cheryl Tweedyn, 38, elämässä vaikuttaa olevan kaikki mallillaan – toisin on kuitenkin tähden veljen tilanne.

Daily Mailin mukaan Cherylin isoveli Andrew Tweedy, 41, on ollut jo pitkään todellisessa syöksykierteessä. Andrew on brittilehtien mukaan koditon ja asunut jo jonkin aikaa teltassa.

Andrew tilitti äskettäin suorat sanat The Sunin tuoreessa haastattelussa vaikeasta tilanteestaan.

– Näin minä elän. Olen kerjännyt kadulla jo kolme kuukautta, ja tämä on särkenyt sydämeni totaalisesti, Andrew sanoo.

– Minulla on niin paljon ylpeyttä. Minulla on tuollainen perhe, joten minun ei pitäisi olla täällä. Tämä on kamalaa, hän toteaa.

The Sun huomauttaa, että Cheryl ei heidän tietojensa mukaan ole välttämättä täysin tietoinen veljensä liikkeistä, sillä sisarusten välit ovat mutkikkaat. Cheryl on yrittänyt auttaa päihdeongelmasta kärsivää Andrew’ta usein kuiville ja maksanut hänen katkaisuhoitojaan.

The Sunin tietojen mukaan Andrew on joutunut myös usein tekemisiin virkavallan kanssa.

AndRew’n mukaan perhe on jättänyt hänet yksin asian kanssa, mutta korostaa kuitenkin brittilehdelle, ettei syytä kuuluisaa siskoaan.

– Kukaan heistä ei ole ottanut minuun yhteyttä. Vaikka Cheryl ei auta minua, hän on silti perhettäni. Hän ei varmaan tiedä edes, että olen kadulla. En syytä häntä. En ole vain koskaan ollut näin pohjalla, Andrew sanoo.

Cheryl ei ole ottanut kantaa veljensä tilanteeseen.

Cheryl asuu brittilehden tietojen mukaan tällä hetkellä noin reilu 4 miljoonan euron arvoisessa luksuskartanossa. Hänen omaisuutensa on arviolta noin 40 miljoonaa euroa.

