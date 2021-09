BB-taloon saapunut Laura, 25, harrastaa bikini fitnessiä ja opiskelee energiatekniikkaa: ”Joudun todistelemaan koko ajan ammattitaitoani”

Big Brother Suomi -ohjelman uudelle kaudelle osallistuva Laura törmää töissään ja opinnoissaan jatkuvasti ennakkoluuloihin ulkonäkönsä ja bikini fitness -harrastuksen vuoksi.

Yksi uuden Big Brother Suomi -kauden kilpailija on bikini fitnessiä harrastava ympäristö- ja energiatekniikan opiskelija Laura, 25.

Lauralle BB-taloon muuttaminen tulee olemaan iso muutos. Ahkerasti treenaava nuori nainen joutuu taloon astellessaan luopumaan tarkoista elämäntavoistaan.

– Mulla on todella tarkka ruokavalio ja treenaan paljon ja säännöllisesti. Kun kaikki omat rutiinini viedään pois, se tulee olemaan aikamoinen koettelemus. Saa nähdä, miten kestän sen, Laura pohtii.

Viime vuoden syksyllä Laura kisasi bikini fitnessin tulokkaiden sm-kilpailuissa ja yleisen sarjan sm-kilpailuissa, joissa molemmissa hän pääsi suorituksellaan finaaliin saakka. Nyt Laura tähtää ensi syksyn kisoihin uuden valmentajan kanssa.

Vaikka Lauralla on kovia tavoitteita harrastuksensa suhteen, hän ei tähtää ammattilaiseksi. Tulevaisuudessa hän haluaisi työskennellä esimerkiksi kaasuturbiini- tai vetyteknologia-asiantuntijana.

– Bikini fitness on mulle vain harrastus, mutta olen todella kunnianhimoinen ihminen. Siksi haluan harrastuksenkin tiimoilta katsoa, mihin musta on ja miten pärjään kisamaailmassa. Koulu on mulle kuitenkin ehdottomasti pääpaino, Laura kertoo.

MIESVALTAISTA alaa opiskeleva helsinkiläinen Laura joutuu vaaleine hiuksineen ja näyttävine ripsineen usein todistelemaan töissään ja opinnoissaan omaa osaamistaan.

– Mulla on pääaineena energiatekniikka, joka on hyvin miesvaltainen ala. Jos esimerkiksi lähden kentälle suorittamaan työtehtävää, jossa on kanssani miespuoleinen kollega, niin joudun todistelemaan koko ajan osaamistani ja ammattitaitoani. Ihan vaan sen takia, miltä näytän.

Laura kokee, että sukupuoliin liitetyissä stereotypioissa ollaan murrosvaiheessa. Hän ajattelee, että on olemassa uudempi sukupolvi ja vanhempi sukupolvi, joilla on erilainen kasvatus ja erilaiset normit.

– Mun alalla on paljon sitä vanhempaa sukupolvea, jossa ennakkoluulot ovat tiukemmassa. Ei ajatella, että kauneus ja älykkyys kulkee samassa. Kun samassa tilassa on vain miehiä, omaa ammattitaitoaan joutuu todistelemaan enemmän, Laura kertoo kokemuksistaan.

VALVOVAN silmän alle muuttaminen tuntuu Laurasta jännittävältä, mutta tietyt asiat mietityttävät.

– Yksityisyyttähän siellä ei ole ollenkaan. Pitää miettiä, miten esimerkiksi voi vaihtaa vaatteita, ettei näy mitään ylimääräistä. En halua esiintyä talossa kuitenkaan alasti tai paljastavasti. Bikinit päällä suihkuun, Laura suunnittelee.

Eniten Laura odottaa Big Brother taloon muuttamisessa viikkotehtäviä, joiden hän toivoo olevan mahdollisimman haastavia. Laurasta on myös kiinnostavaa muuttaa taloon 15 muun täysin erilaisen ihmisen kanssa.

– Kun omassa arjessaan ympäröi itsensä samankaltaisilla ihmisillä, on kiinnostavaa nähdä, miten itse käyttäydyn ja pärjään, kun ympärillä olevan ihmiset ovatkin ihan erilaisia.

Laura uskoo tulevansa hyvin toimeen muiden asukkaiden kanssa, mutta tietyt piirteet muissa alkavat helposti ärsyttää häntä.

– Muissa ihmisissä ärsyttää ajattelemattomuus. Se, ettei ajatella, että voi pahoittaa toisen mielen ja ettei ylipäätään ajattele muita. Jokaisen täytyisi ymmärtää, että kaikki me talon asukkaat olemme erilaisia.

Big Brother Suomi sunnuntaina 5.9. alkaen Nelosella ja Ruudussa.