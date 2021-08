Anna Abreu julkaisi koskettavan kuvan Lauri-puolisonsa kanssa – harvinainen otos herkisti seuraajat

Anna Abreu ja Lauri Heiskari juhlivat kahdeksatta hääpäiväänsä.

Laulaja Anna Abreu ja lumilautailija Lauri Heiskari viettävät tänään, elokuun viimeisenä päivänä kahdeksatta hääpäiväänsä. Pariskunta meni naimisiin Abreun toisessa kotimaassa Portugalissa vuonna 2013.

Abreu ja Heiskari ovat aina pitäneet hyvin matalaa profiilia suhteestaan julkisuudessa, mutta pariskunta on muistanut toisiaan herkillä päivityksillä sosiaalisessa mediassa aina hääpäivän koittaessa. Myös kahdeksannen hääpäivän kunniaksi Abreu jakoi omalla Instagram-tilillään herkän kuvan, joka on napattu mitä ilmeisemmin parin häistä.

– 8v, Abreu kirjoitti kuvatekstissään sydämen kera.

Abreun päivitys poiki välittömästi lukuisia tykkäyksiä sekä kommentteja laulajan ystäviltä ja seuraajilta. Muun muassa Benjamin Peltonen, Chisu, Jukka Poika, Katri Niskanen ja Laura Haimila riensivät kommentoimaan koskettavaa otosta sydänhymiöiden kera.

Myös Heiskari julkaisi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään kuvan parin merkkipäivän kunniaksi.

– Kiitos haleista. Tämä kuva on vuodelta 2013, jolloin menimme naimisiin. Pidetään tämä rakkaus hulluna ja nautitaan matkasta. P.s. Pahoittelut hänen hiuksistaan, Heiskari veisteli kuvatekstissään.

Abreu ja Heiskari avioituivat Helsingissä 20. kesäkuuta 2013, mutta virallisesti häitä tanssittiin vasta elokuun lopussa Portugalin lämmössä. Pari on seurustellut vuoden 2011 syksystä saakka. Abreu ja Heiskari ovat pitäneet suhteensa yksityisenä, eikä heitä ole vuosien varrella juurikaan nähty yhdessä.

Taitelijanimellään Abreu tunnettu Anna Abreu on syntynyt Vantaalla, mutta hänen isänsä on kotoisin Portugalista. Puoliksi portugalilainen Abreu aloitti uransa laulamalla englanniksi, mutta on sittemmin vaihtanut suomeen. Laulaja vaihtoi naimisiin mennessään sukunimensä Abreusta Heiskariksi.

Anna Abreu ponnahti julkisuuteen vuoden 2007 Idols-laulukilpailusta vain 16-vuotiaana. Hänen suurimpia hittejään ovat Yhen elämän juttu, Teipillä tai rakkaudella sekä Sytyn. Abreu on nähty mukana myös suositussa Vain elämää -ohjelmassa ja hän palaa Hirvensalmen satulinnaan tänä syksynä nähtävällä kaudella.