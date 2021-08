Julkisuudesta täysin kadonnut Cameron Diaz täytti 49 vuotta kaikessa hiljaisuudessa – puoliso julkaisi tunteikkaan viestin

Rocktähti Benji Madden muisti vaimoaan Instagramissa.

Maailman tunnetuimpiin näyttelijöihin kuuluva Cameron Diaz juhli maanantaina syntymäpäiviään kaikessa hiljaisuudessa. Hollywood-uransa jättänyt ja ”eläköitynyt” näyttelijä täytti 49 vuotta.

Diaz elää nykyään hyvin erilaista arkea kuin ennen, sillä hän nauttii rauhallisesta perhe-elämästä aviomiehensä, rocktähti Benji Maddenin, 42, ja joulukuussa kaksi vuotta täyttävän esikoistyttärensä Reddixin kanssa.

Diaz saikin aviomieheltään syntymäpäivänsä kunniaksi rakkaudentäyteisen viestin. Onnittelu oli jaettu Maddenin Instagramissa.

– Onneksi olkoon vaimolleni. Olet kaunis kaikilla tavoilla. Olemme niin onnekkaita, että meillä on sinut, Madden kiittelee.

– Kaikki tunteita on vaikea pukea sanoiksi tähän Instagram-päivitykseen, mutta rakastan saada syyn huutaa kaikille, että rakastan sinua, Madden lisää.

Kuvan alle oli käynyt jättämässä onnittelunsa myös suomalainen rocktähti Jussi69.

– Onnea Cameron Diaz, ikävöin sinua Benjamin Madden! Jussi69 kirjoittaa sydänhymiöiden kera.

Onnellinen pari tallentui kuviin 2014.

Diaz ja Madden ovat olleet naimisissa vuodesta 2015 lähtien.

He ovat kuitenkin vältelleet parrasvaloja parhaansa mukaan, eivätkä ole edustaneet yhdessä julkisissa tilaisuuksissa. Aviopari ei ole myöskään antanut yhteishaastatteluja tai juurikaan hiiskunut suhteestaan.

Diaz on kertonut vetäytyneensä julkisuudesta perheensä vuoksi. Pitkään uraa luonut Diaz halusi keskittää kaiken energiansa lapseensa ja aviomieheensä.

– En voisi kuvitella olevani äiti, joka jättää tyttärensä kuvauspäivien ajaksi. Ne kestävät 14-16 tuntia. En vain voisi tehdä niin, Diaz on sanonut.

– Äitiys ja avioliitto ovat täydentäneet elämääni paremmin kuin mikään muu tähän mennessä. Se on vain niin tärkeä asia, Diaz on perustellut.

Diaz (keskellä) tunnetaan myös Charlien enkelit -elokuvista. Kuvassa myös Lucy Liu ja Drew Barrymore.

Madden tunnetaan Good Charlotte -yhtyeen kitaristina ja Diaz puolestaan lukuisista menestysrooleistaan, muun muassa elokuvissa Elämäni John Malkovichina, Vanilla Sky, Sekaisin Marista, Holiday, The Mask – Naamio ja Gangs of New York.

