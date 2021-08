Vaikeasti ylipainoinen Kirsi, 38, ei halua kokea äitinsä kohtaloa: ”En halua kuolla niin nuorena”

Hurja painonpudotus -ohjelmaan osallistunut 38-vuotias ja vaikeasti ylipainoinen Kirsi haluaa muuttaa elämänsä.

– Mä en halua kuolla niin nuorena, toteaa Kirsi, jonka vaikeasti ylipainoinen äiti kuoli vain hieman yli 50-vuotiaana.

Kirsi osallistui Hurja painonpudotus -tv-ohjelmaan, sillä hän pelkäsi elämänsä loppuvan ylipainon ja sen aiheuttamien sairauksien vuoksi lyhyeen.

– Haluun elää ja olla rakkaitteni kanssa, ja pystyä tekemään asioita, Kirsi kuvailee ohjelmassa.

Kirsi murtuu kyyneliin katsoessaan itseään peilistä.

– Kyllä sen huomaa, että kantaa hirveästi ylimääräistä taakkaa mukanaan. Vihaan kaksoisleukaani hirveästi, ja on hirveää mennä esimerkiksi kauppaan ja etsiä ensimmäisenä vaatetta, joka mahtuu päälle, Kirsi kertoo.

Kirsi näyttelee teatterissa ja laulaa bändissä. Esiintyminen aiheuttaa kuitenkin stressiä, joka johtaa tunnesyömiseen.

– Ennen keikkaa saattaa olla se, että pysähdytään huoltoasemalle ottamaan syötävää. Yhtäkkiä alkaakin rapina kuulumaan ja Kirsillä onkin ranskanpastillipussi mukana. Hän syö sen stressiin, Kirsin ystävä Riku toteaa ohjelmassa.

Lääkärin tutkimuksen mukaan Kirsi painaa 136 kiloa ja hänen painoindeksinsä on 49. Lääkäri toteaa, että naiselle normaali rasvaprosentti on maksimissaan 30, kun Kirsillä se on 51.

– Onneksi mitään totaalikatastrofia ei ole ja lääkärin mukaan toivoa on, vaikka vyötärön ja mahan seudun rasvaprosentin määrä räjähti, Kirsi toteaa.

Kirsin ylipainon perisyyt ovat hänen mukaansa lapsuudessa.

– Meillä oli pienestä asti sellaista, että äiti aina antoi herkkuja. Olipa kiltisti tai paha mieli tai oikeastaan mitä vain, niin sai herkkuja, Kirsi kertoo ohjelmassa.

Lapsena Kirsi oli hieman ylipainoinen, mutta painoa alkoi kertymään enemmän varhaisaikuisuudessa, kun Kirsi meni grillille töihin.

– Kun oli pulaa rahasta, söin töissä ja otin ruokaa kotiin mukaan. Taisin olla parikymppinen, kun 100 kiloa meni rikki, Kirsi kertoo.

– Se oli järkyttävää, kun olin noin 80 kiloisena käynyt edelliskerran vaa’alla, ja sitten huomasi, mikä räjähdys oli tapahtunut.

Kirsin elämäntavat ovat repsahtaneet kiireisen ja väsyttävän arjen vuoksi.

– Välillä syön ihan järkevästi, mutta kun joskus en muista syödä, vedän illalla puoli litraa jäätelöä ja käyn santsaamassa varmuuden vuoksi, Kirsi kertoo.

