Ismo Leikola ja Angelika-vaimo: avioero!

Ismo Leikola eroaa pitkäaikaisesta vaimostaan Angelikasta. Ismo Leikola tiedottaa IS:lle, että parisuhde on muuttunut vuosien saatossa enemmän ystävyydeksi.

Koomikkotähti Ismo Leikola ja hänen vaimonsa Angelika Leikola eroavat. Ismo Leikola tiedottaa asiasta edustajansa välityksellä IS:lle.

Ismo ja Angelika tiedottavat, että he ovat päätyneet pitkän ja perusteellisen harkinnan jälkeen yhteisymmärryksessä eroon. Syy on se, että parisuhde on muuttunut vuosien saatossa enemmän ystävyydeksi ja työkumppanuudeksi. Eroon ei liity kolmansia osapuolia, eikä muutakaan dramatiikkaa.

Ex-pari korostaa, että kummankin kunnioitus yhteistä polkua ja toisiansa kohtaan on edelleen suuri, ja he jatkavat sekä hyvinä ystävinä että työparina. Kumpikin jatkaa tahollaan myös omia projektejaan.

Ismo Leikola ei aio kommentoida eroaan enempää julkisesti. Hän toivoo yksityisyyden kunnioitusta uuden elämänvaiheen edessä, etenkin Angelikan, koska hän ei ole julkisuuden henkilö.

Ismo ja Angelika ovat olleet yhdessä reilusti yli 10 vuotta. Ismo kertoi IS:lle vuonna 2018, että komiikka on se, mikä alun perinkin yhdisti heidät.

– Tapasimme, kun Angelika oli katsomassa keikkaani. Hän liikkui myös koomikkopiireissä ja oli ollut järjestämässä keikkaakin, Ismo kertoi vuonna 2018.

Ex-pari edusti Linnan juhlissa vuonna 2015.

Työparina jatkavat Ismo ja Angelika ovat juuri palanneet Los Angelesiin yhdessä. Ismo on aloittanut jälleen keikkailun niin paikallisilla klubeilla kuin pian ympäri Amerikkaa, jonne hänellä on buukattuna lukuisia esiintymisiä.

Komediauran ohella Ismo ja Angelika keskittyvät maaliskuussa ilmestyneen kirjansa Suo, kuokka ja Hollywood (Siltala) englanninkielisen version loppuun työstämiseen.

Leikoloiden englanninkielinen teos on saanut nimekseen US&us - Surviving Hollywood with Comedy. Kirja perustuu suomenkieliseen teokseen, mutta on oma kokonaisuutensa sillä tällä kertaa Leikolat puhuttelevat amerikkalaisia ja kansainvälisiä lukijoita suomalaisten sijaan. Kyseessä ei ole käännös, vaan he kirjoittivat jo toimitusvaiheeseen edenneen teoksen suoraan englanniksi.

Ismon suunnitelmissa on tulla uuden kiertueensa merkeissä myös Suomeen syksyn aikana.

