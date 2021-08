Greyn anatomia -tähti paljastaa, miten rajusti elämä muuttui suosion takia – äkillisellä julkisuudella oli synkät seuraukset

Sandra Oh joutui tekemään kaikkensa, jotta hän selvisi lähes yhdessä yössä tulleesta julkisuudesta.

Supersuosittu sairaalasarja Greyn anatomia nosti näyttelijänsä välittömästi tähteyteen ja parrasvaloihin sarjan ilmestyttyä tv-ruutuihin vuonna 2005.

Yksi sarjan keskeisiä hahmoja oli Cristina Yang, jota kanadalaissyntyinen Sandra Oh näytteli sarjassa kymmenen kauden ajan.

Nyt Oh on paljastanut, ettei suosio ollut aina pelkkää ruusuilla tanssimista, päinvastoin. Oh kertoi äskettäin Sunday Today with Willie Geist -ohjelmassa, että supertähdeksi muuttuminen oli syöstä hänet raiteiltaan.

– Jos olen ihan rehellinen, niin se oli traumaattista, Oh myöntää People-lehden mukaan.

Sandra Oh nousi maailmantähteyteen näyteltyään Cristina Yangia Greyn anatomiassa.

Näyttelijän mukaan raskainta oli yksityisyyden menettäminen.

– Kun menetät yksityisyytesi, sinun täytyy silti kehittää itsellesi taito pysyä aitona. En ensin kyennyt menemään ollenkaan ulos, ja piileskelin ravintoloissa, Oh paljastaa.

– Opin lopulta hallitsemaan saamaani huomiota ja odotuksia, joita minuun kohdistui, enkä kuitenkaan menettänyt itseäni, Oh kertoo.

Oh turvautui myös terapiaan myllerryksen keskellä. Terapiassa käyminen auttoi häntä käsittelemään yhtäkkistä suursuosiota.

– En vitsaile, se on todella, todella tärkeää. Jokaisen täytyy löytää keino pitää jalat maassa. Ja usein se liittyy siihen, että osaa sanoa ei, Oh pohtii.

Greyn anatomia on tullut tv:stä vuodesta 2005 alkaen. Kuvassa Evin McKidd, Sandra Oh ja Jessica Capshaw.

Oh ehti näytellä Cristina Yangia Greyn anatomiassa kymmenen kauden ja kahdeksan vuoden ajan. Hän ilmoitti fanien suureksi pettymykseksi jättäytyvänsä sarjasta vuonna 2013.

Sarja poiki hänelle uran ensimmäisen Golden Globen ja viisi Emmy-ehdokkuutta.

Lue lisää: Greyn anatomia on ollut yksi vuosikymmenen suosituimmista tv-draamoista, mutta missä sen supertähdet ovat nyt?