Chris Pratt saa yli miljoona euroa jokaisesta tv-sarjan jaksosta – tässä ovat Hollywoodin parhaiten tienaavat sarjatähdet

Hollywood-tähdet nettoavat huimia summia suoratoistopalveluiden sarjoista.

Näyttelijä Chris Pratt ampaisi Hollywoodin parhaiten palkattujen tähtien ykköseksi uudella tv-sarjallaan. Tämä selviää yhdysvaltalaislehti Varietyn julkaisemasta listasta, johon on kerätty yhteensä 28 eniten televisiosarjoista nettoavaa näyttelijää.

Daily Mailin mukaan Pratt tienaa Amazonin uudesta The Terminal List -sarjasta lähes 1,2 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa dollaria) jaksolta. Toisena listalla on yhdysvaltalaisnäyttelijä Jeff Bridges, jonka palkkapussiin kilahtaa lähes 850 000 euroa (miljoona dollaria) jokaisesta jännityssarja The Old Manin jaksosta. Ohjelman ensimmäiset jaksot nähdään Yhdysvalloissa ensi vuonna FX on Hulu -maksutelevisiokanavalla.

Jeff Bridges näyttelee pääosaa jännityssarjassa The Old Man.

Listan kolmatta sijaa pitää Bryan Cranston, joka tähdittää Your Honor -nimistä draamasarjaa. Hän tienaa yhdestä jaksosta yli 635 000 euroa (750 000 dollaria).

Miestrion takana seuraavaa kolmea sijaa hallitsevat Sinkkuelämää-sarjasta tutut näyttelijät Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ja Kristin Davis. Heidät nähdään suosikkisarjan uuden, And Just Like That -nimeä kantavan version pääosissa.

Jokaisen naisen on ilmoitettu tienaavan jaksolta 550 000–635 000 euroa. Daily Mailin mukaan Parkerin uskotaan nettoavan sarjasta parhaiten, sillä hän toimii myös ohjelman vastaavana tuottajana.

Edellä mainittujen näyttelijöiden lisäksi Varietyn listalta löytyvät muun muassa Mare of Easttown -sarjan tähti Kate Winslet sekä draamasarja The First Ladya tähdittävät Gillian Anderson, Michelle Pfeiffer ja Viola Davis.

Kristin Davis (vas.), Cynthia Nixon ja Sarah Jessica Parker tienaavat satojatuhansia euroja uutuussarjan jokaisesta jaksosta.

Daily Mailin mukaan Varietyn listan kärkisija saattaa todellisuudessa kuitenkin kuulua Chris Prattin sijaan Robert Downey Jr.:lle, joka näyttelee pääroolia Vietnamin sodasta kertovassa HBO Maxin The Sympathizer -sarjassa.

Iron Man -elokuvien tähden huhutaan tienaavan sarjasta yli 1,6 miljoonaa euroa, muttei sopimuksen tarkkaa sisältöä ole vielä kerrottu julkisuuteen.

Varietyn mukaan Hollywood-näyttelijöiden ansiot ovat lähteneet viime vuosina huimaan nousuun. Tämä johtuu siitä, että yhdysvaltalaiset suoratoistopalvelut kilpailevat keskenään A-luokan näyttelijöiden roolisuorituksista.