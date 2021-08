Jasper Pääkkösen Alexandra-rakas julkaisi näyttäviä raskauskuvia – mukana myös pariskunnan Taiga-koira

Jasper Pääkkönen ja Alexandra Escat odottavat esikoistaan.

Näyttelijä Jasper Pääkkösen puoliso, espanjalaisfilippiiniläinen Alexandra Escat on julkaissut raskausvatsastaan hempeitä kuvia.

– Kasvaa, Escat on kirjoittanut kuvatekstiin englanniksi.

Kuviin on päässyt myös pariskunnan Taiga-koira. Taiga on monelle tuttu sosiaalisesta mediasta, sillä koiralla on myös oma Instagram-tili, jonne pari päivittää lemmikkinsä kuulumisia.

Ihastelevia kommentteja ovat jättäneet muun muassa somevaikuttaja ja tanssija Chachi Hildén, kuvataiteilija ja näyttelijä Manuela Bosco ja taitoluistelija Beata Leppilampi.

Lue lisää: Jasper Pääkkönen ja Alexandra-rakas odottavat esikoistaan – lapsen sukupuoli paljastui herkällä videolla

Pääkkönen ja Escat odottavat esikoislastaan.

Ilouutinen kävi heinäkuussa ilmi kuvapalvelu Instagramista. Escat jakoi omalla Instagram-tilillään kaksi videota, joissa pariskunta ystävineen juhlistaa parin tulevaa perheenlisäystä.

– Mikä jännittävä hetki. Olemme niin onnellisia, että olemme saaneet jakaa tämän kaiken niin monen ystävän kanssa. Kiitos kaikesta rakkaudesta, siunauksista ja onnitteluista, Escat kirjoitti Instagramissa.

Jasper Pääkkönen ja Alexandra Escat osallistuivat itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle presidentinlinnassa vuonna 2018.

SAMALLA Escat tuli paljastaneeksi myös tulevan pienokaisen sukupuolen. Toisella Escatin julkaisemista videoista hän halkaisee kakkua yhdessä Pääkkösen kanssa. Kyseinen ohjelmanumero kuuluu usein etenkin Yhdysvalloissa yleistyneiden gender reveal -juhlien ohjelmaan.

Escatin ja Pääkkösen tapauksessa kakun täyte oli väriltään vaaleanpunainen, ja he paljastivat näin ollen odottavansa tyttövauvaa.