Varo juonipaljastuksia! Tässä ovat uudet Ensitreffit alttarilla -pariskunnat – yksi morsian muistaa tulevaa aviomiestään poikkeuksellisella tavalla

Tänäkin syksynä Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa seurataan neljää pariskuntaa, jotka sanovat toisilleen tahdon heti ensikohtaamisella. Kauden ensimmäisessä jaksossa katsojat pääsevät tutustumaan tuleviin aviopareihin.

MTV:n suosikkiohjelma Ensitreffit alttarilla palaa ruutuihin tänään tiistaina. Syksyn ensimmäisessä jaksossa katsojille selviää, millaisia pariskuntia asiantuntijat ovat tällä kertaa rakkaudennälkäisistä osallistujista muodostaneet.

Varoitus! Tästä eteenpäin juttu sisältää juonipaljastuksia.

Kauden avausjaksossa Kari Kanala, Elina Tanskanen sekä uutena kasvona ohjelmassa nähtävä Hanna Myllymaa käyvät läpi osallistujien toiveita, luonteenpiirteitä ja tarpeita. Pitkän pohdinnan jälkeen asiantuntijakolmikko päätyi muodostamaan kaikkiaan neljä pariskuntaa, kuten he tekivät myös edelliskaudella.

Ensikohtaamisella toisilleen tahdon sanovat muun muassa helsinkiläiset Lari ja Niina. Analyytikkona työskentelevää Laria, 33, asiantuntijat kuvailevat avoimeksi ja fiksuksi. Ravintolapäällikkö Niinaa, 34, sen sijaan kehutaan positiiviseksi ja päättäväiseksi persoonaksi. Asiantuntijat uskovatkin, että kaksikko tulee täydentämään toisiaan mainiosti.

– Mä luulen, että heillä on rohkeutta lähteä kohti tätä. Tämä pari ei jää sanattomaksi, Kari Kanala avaa kolmikon päätöstä kameroille.

Niina, 34, ja Lari, 33, pitävät molemmat liikunnasta ja itsensä haastamisesta.

Asiantuntijat ovat päättäneet saattaa yhteen myös turkulaisen Venlan, 29, sekä keravalaisen Karlin, 30. Kauden ensimmäisessä jaksossa Tanskanen kertoo, että tulevaa pariskuntaa yhdistävää erityisesti keskustelevuus, harkitsevuus ja seikkailunhalu.

– Ehkä kortin kääntöpuoli on se, että mietitäänkö liikaa, miten tämä lähtee käyntiin? Kanala puolestaan pohtii.

– Heidän täytyisi kyetä luottamaan toisiinsa ja pystyä avaamaan toisilleen paitsi itsensä, myös ottaa toisensa siihen arkiseen touhuun mukaan, yhtyy ratkaisukeskeisenä terapeuttina työskentelevä Myllymaa.

Venlan, 29, ja Karlin, 30, suhteen haasteeksi voi koitua asioiden liiallinen pohtiminen.

Kolmannen ohjelmassa nähtävän pariskunnan muodostavat turkulainen sairaanhoitaja Tuula ja intohimoisesti autoihin suhtautuva helsinkiläinen Miika. Sekä Tuulan, 29, että Miikan, 28, haaveissa siintävät oma perhe, omakotitalo ja lapset, mikä asiantuntijoiden mukaan lupaa hyvää parin yhteistä taivalta ajatellen.

– Tämä pari tarvitsee kaasua. Sen jälkeen se tasainen hyvä hyrinä. Heillä on edellytyksiä sellaiseen, Kanala luonnehtii kameroille.

Tuula, 29, ja Miika, 28, haaveilevat perheestä ja lapsista.

Myös helsinkiläisen Samin, 30, ja espoolaisen Hennan, 26, asiantuntijat uskovat täydentävän toisiaan erinomaisesti. Myös Sami ja Henna haaveilevat lapsista ja loppuelämän kumppanista. Hennan unelmissa siintää myös oma kesämökki ja pariskuntaa yhdistääkin rakkaus luontoon.

– Tästä voi tulla pitkäkestoinen pariskunta. Kaikki edellytykset ovat siihen olemassa, asiantuntijat kehuvat.

Kauden ensimmäisessä jaksossa nähdään myös kuinka kahdeksan pian alttarille astelevaa sinkkua valmistautuvat tulevaan. Ohjelmassa on muun muassa hääpukujen sovitusta, kirjeiden kirjoittamista tulevalle puolisolle sekä huomenlahjojen sekä sormusten etsintää.

Kenties koskettavimmasta huomenlahjasta vastaa Henna, joka ei suinkaan suunnannut etsimään korua puolisolleen kaupasta, vaan hän päätti askarrella huomenlahjan tulevalle kumppanilleen itse. Hän esittelee itse tekemäänsä, sulanmuotoista riipusta kameroille.

–Riipuksen toinen puoli on tällainen tasainen, sileä pintainen. Toinen puoli on taottu. Olen kyllä antaumuksella ja ilolla tehnyt tuota korua, Henna iloitsee kameroille.

– Mä haluan sillä osoittaa, että haluan panostaa siihen toiseen ihmiseen ja näyttää sillä lahjalla jotakin itsestäni ja huomioida, sillä se on mulle tärkeää myös parisuhteessa. Huomioida sitä toista, hän selittää.

Henna, 26, askarteli tulevalle puolisolleen Samille, 30, huomenlahjan omin käsin.

Suomen Ensitreffit alttarilla -ohjelmaa on esitetty vuodesta 2015 alkaen. Ohjelma on ollut tilastollisesti katsottuna menestys, sillä lähes joka kaudella vähintään yksi pareista on päättänyt jatkaa avioliittoaan. Viime syksynä esitetty seitsemäs kausi oli poikkeuksellinen, sillä yksikään pareista ei pysynyt yhdessä.

Asiantuntijoiden mukaan hakuprosessiin ei tehty merkittäviä muutoksia viime kauden jälkeen, mutta uudella kaudella on painotettu entistä enemmän sitoutumista. Kauden avausjaksossa Kanala toteaakin, että tällä kertaa mukana on neljä tasavahvaa paria.

– Se, mikä heitä yhdistää, niin he ovat todella sitoutuneita tähän koko prosessiin, mutta myös katsovat asioita paljon pidemmälle kuin vain tähän kesään. He on hakemassa täältä sellaista loppuelämän upeaa rakkaustarinaa, Myllymaa puolestaan kuvailee neljää pariskuntaa kameroille.

