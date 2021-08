Orlando Bloom muistelee hetkeä, jolloin hän kävi lähellä kuolemaa – julkaisi rehellisen kuvan kivuliaan onnettomuuden seurauksista

Orlando Bloomin ajatusmaailma muuttui pysyvästi, kun hän joutui kivuliaaseen onnettomuuteen yli 20 vuotta sitten.

Näyttelijätähti Orlando Bloom, 44, muistelee Instagramissaan onnettomuutta, joka oli viedä häneltä hengen hänen ollessaan vain reilu 20-vuotias.

Bloom joutui rajuun onnettomuuteen vuonna 1998, kun hän oli kiipeämässä kattoterassille. Ränni, josta Bloom piti kiivetessään kiinni, antoi yllättäen periksi. Seurauksena Bloom putosi kolmen kerroksen verran suoraan selälleen.

Bloom jakoi Instagramissa kuvan, joka kertoo karua kieltään onnettomuuden seurauksista. Kuvassa Bloomilla on selkätuki, joka oli välttämätön kivuliaasta onnettomuudesta toipuessa.

– Tässä olen minä selkätukeni kanssa vuonna 1998, kolme kuukautta sen jälkeen, kun putosin kolme kerrosta ja selkärankani meni säpäleiksi. Vältin kuoleman ja halvaantumisen juuri ja juuri, hän myöntää.

– Olen kiitollinen joka päivä toimivista jaloistani, koska saan tavoitella rajojani ja elää elämääni reunalla (tosin turvallisemmin kuin silloin), Bloom kiittelee.

Bloom kävi lähellä kuolemaa ja halvaantumista vain reilu parikymppisenä.

Bloom on pysytellyt vaitonaisena onnettomuudestaan, eikä ole puhunut asiasta julkisuudessa kovin usein. Vuonna 2005 Bloom kertoi lehtihaastattelussa, että tapahtunut muutti pysyvästi hänen käsitystään elämästä.

– Minulla ei ollut ennen sitä tervettä arvostusta elämää tai kuolemaa kohtaan. Ymmärsin, että me emme ole kuolemattomia, Bloom kertoi haastattelussa Daily Mailin mukaan.

Varsinkin ajatus pysyvästä halvaantumisesta syöksi Bloomin epätoivoon hänen maatessaan sairaalassa.

– Neljän päivän ajan jouduin totutella ajatukseen siitä, että eläisin pyörätuolissa koko loppuikäni. Se vei minut todella synkkiin vesiin, Bloom myönsi vuonna 2005.

Legolasin rooli nosti Bloomin supertähteyteen. Kuva elokuvasta Hobitti: Smaugin autioittama maa.

Bloomilla oli onnea matkassa, sillä hän toipui ennalleen. Vain kolme vuotta onnettomuuden jälkeen ilmestyi hänen läpimurtoelokuvansa Taru sormusten herrasta: Sormuksen ritarit, jossa hän näytteli Legolasta.

Nykyään Bloom on onnellisesti kihloissa poptähti Katy Perryn kanssa. Parilla on vuoden ikäinen tytär Daisy Dove. Bloomilla on myös 10-vuotias poika Flynn ex-vaimonsa, malli Miranda Kerrin kanssa.