Englantilaispunkkarit herättivät Eppujen hittikappaleen uudelleen eloon – Aku Syrjä HS:lle: ”On tämä yksi kohokohta”

Poliisi pamputtaa taas -kappaleen englanninkielinen versio löytyy brittibändi Chubby and the Gangin toiselta albumilta.

Eppu Normaalin vuonna 1978 julkaistu hittikappale Poliisi pamputtaa taas on saanut uuden elämän brittiyhtyeen käsissä. Biisin englanninkielinen versio nimittäin löytyy punkbändi Chubby and the Gangin tällä viikolla julkaistulta, toiselta studioalbumilta. Asiasta uutisoi muun muassa Rumba.

Vuonna 2019 perustetun englantilaisbändin versio kantaa nimeä Getting Beat Again, ja se henkii edeltäjästään poiketen todellista punkasennetta.

Tästä voit kuunnella brittibändin version kappaleesta:

Tästä voit kuunnella kappaleen alkuperäisen version:

Eppu Normaalin rumpali Aku Syrjä, 62, kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa olevansa vaikuttanut siitä, että suomalaisbändin kappale on päätynyt mukaan brittialbumille.

– Onhan se ihmeellistä, että nuoret kaverit toisessa maassa löytää sen näin monen vuoden jälkeen sen biisin. On tämä yksi kohokohta meidän biiseistä tehdyistä kappaleista, Syrjä totesi.

Aku Syrjä tunnetaan Eppu Normaalin rumpalina.

Vaikka Eppu Normaali keikkailee edelleen, yhtye soittaa Poliisi pamputtaa taas -kappaletta enää harvakseltaan. Syrjä kertoo, että lähinnä sitä esitetään encorena.

Kyseinen kappale on yksi yhtyeen ensimmäisiä hittejä, ja se löytyy Eppu Normaalin Aknepop-nimeä kantavalta esikoisalbumilta. Sittemmin yhtye on julkaissut 14 studioalbumia, joista viimeisin on julkaistu marraskuussa 2013.

Englantilainen Chubby and the Gang taas on Rumban mukaan yksi maan tämän hetken ”hypetetyimpiä punkbändeistä”. Yhtyeen ensimmäinen studioalbumi julkaistiin viime vuonna, ja se sai seuraajansa tämän viikon perjantaina.