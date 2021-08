Lapsinäyttelijänä tunnettu Matthew Mindler, 19, katosi yliopiston kampukselta – löytyi kuolleena vain muutamia päiviä myöhemmin

Näyttelijä Matthew Mindler ilmoitettiin kadonneeksi torstaina.

Matthew Mindler muistetaan erityisesti elokuvasta Our Idiot Brother. Kuva on otettu kyseisen elokuvan ensi-illasta vuonna 2011.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Matthew Mindler on menehtynyt 19-vuotiaana. Uutissivusto CBS Newsin mukaan hänen ruumiinsa löydettiin lauantaina 27. elokuuta vain kaksi päivää sen jälkeen, kun hänet ilmoitettiin kadonneeksi Millersvillen yliopistossa Pennsylvaniassa.

Yliopiston lehdistötiedotteen mukaan viimeinen näköhavainto Mindleristä on tiistai-illalta, jolloin hänen nähtiin poistuvan asuntolastaan. Kun Mindler ei seuraavien päivien aikana palannut takaisin huoneeseensa eikä vastannut perheensä yhteydenottoihin, yliopiston poliisi ilmoitti hänet kadonneeksi. Etsinnät käynnistettiin torstaina heti katoamisilmoituksen tekemisen jälkeen.

Eilen yliopisto julkaisi uuden tiedotteen, jossa kerrottiin etsintöjen päättyneen surullisissa merkeissä. Mindlerin ruumis oli löydetty varhain lauantaiaamuna kampuksen läheisyydestä.

– Toivomme hänen ystävilleen ja perheelleen lohtua ja rauhaa tänä vaikeana aikana, tiedotteessa kirjoitetaan.

Pennsylvanian Hellertownista kotoisin olevan Mindlerin kuolinsyytä ei ole kerrottu julkisuuteen. Hän opiskeli Millersvillen yliopistossa ensimmäistä vuotta.

Nuoresta iästään huolimatta Mindler oli ehtinyt luoda uraa näyttelijänä jo yli kymmenen vuoden ajan. Hänet muistetaan parhaiten vuonna 2011 ensi-iltansa saaneesta komediaelokuvasta Our Idiot Brother. Mindlerin lisäksi elokuvaa tähdittivät muun muassa Paul Rudd, Zooey Deschanel ja Elizabeth Banks.

Lisäksi Mindler on nähty muun muassa televisiosarjassa As the World Turns sekä lyhytelokuvissa Frequency ja Solo.

