HS: Huippukokki Gordon Ramsay epäonnistui peräti kahdesti kokatessaan Suomen-vierailullaan – ”En tule unohtamaan sitä ilmettä”

Gordon Ramsay vieraili viime kesänä Suomessa kuvaamassa Makuseikkailut-sarjaansa. Jakso nähdään tänään tv:ssä.

Jakson alussa Gordon Ramsay tapaa suomalaisen huippukokin, Inari-ravintolan perustajan Kim Mikkolan.

Kaksikko näytetään muun muassa rämpimässä mäkäräisten keskellä suolla ja maistelemassa mustikoita ja lakkoja.

Kaksikko myös kokkaa yhdessä.

Ramsay onnistuu mokaamaan siian valmistamisen ei kerran, vaan kaksi kertaa.

Tämä naurattaa huippukokkikollega Kim Mikkolaa yhä, Helsingin Sanomat kertoo.

– En tule unohtamaan sitä ilmettä, kun kala putosi lankulta. Miten Gordon pystyikin ryssimään sen kaksi kertaa putkeen? Ehkä hän ei ole laittanut siikaa, joka on just nostettu joesta, se on aika paljon pehmeämpää kuin kaupasta hankittu, Mikkola sanoo naurusta hersyen.

Ramsay päätyy jakson aikana myös koskenlaskuun Kukkolankoskelle, kalastamaan, leipomaan poropullia saunassa ja opettelemaan suomalaisen ruuanlaiton saloja ennen kuin hän kisaa suomalaisruuan valmistuksesta Mikkolan kanssa.

Tarjolla on paitsi herkkureseptejä, myös upea matka Lapin eksoottisen luontoon.

Gordon Ramsayn makuseikkailut, sunnuntaina 29.8. alkaen National Geographic klo 21.00.