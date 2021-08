The Rolling Stones julkaisi tunteikkaan videon Charlie Wattsin muistolle

Bändi julkaisi videon pari päivää Wattsin kuoleman jälkeen.

The Rolling Stones julkaisi Twiterissä ja Instagramissa lähes kaksiminuuttisen videon edesmenneen rumpalinsa Charlie Wattsin muistolle.

Video koostuu valokuvista ja lyhyistä filminpätkistä.

Videon biisiksi on valikoitu If You Can’t Rock Me, vuonna 1974 ilmestyneen It’s Only Rock ‘n Roll -albumin avausraita.

Videolla kuullaan myös pieni haastattelunpätkä.

– Kun Stones pyysi minua mukaan, he puhuivat bändistä, toisin sanoen sitoutumisesta. Tämä saattaa kestää vuoden ja loppua sen jälkeen, Watts toteaa videolla.

Kuvat todistavat, että toisin kävi ja bändi on edelleen olemassa.

Charlie Watts kuoli 24. elokuuta 80-vuotiaana.

Elokuun alussa kerrottiin, että Watts jättäytyi pois yhtyeen tulevalta kiertueelta, sillä hän joutui hätäleikkaukseen rutiinitarkastuksessa löytyneen terveysongelman vuoksi.

Watts oli aiemmin hoidossa vuonna 2004, kun hän sairasti kurkkusyöpää.

Watts oli The Rolling Stones -yhtyeen alkuperäinen rumpali. Hän soitti yhtyeessä vuodesta 1963 hänen kuolemaansa saakka.

Watts teki 1980-luvulta alkaen musiikkia myös The Rolling Stones -yhtyeen ulkopuolella. Hän perusti useita eri jazz-kokoonpanoja, kuten The Charlie Watts Orchestra ja Charlie Watts Quintet.