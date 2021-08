Konkaripoliisi Eric, 37, on kuin Dwayne ”The Rock” Johnsonin kaksoisolento: ”Minua on kutsuttu The Rockin ja Vin Dieselin lehtolapseksi”

Alabamassa Morganin piirikunnan sheriffin toimistolla työskentelevästä Eric Fieldsistä on tullut sometähti, sillä mies näyttää huomattavan paljon hittielokuvista tutulta muskelikimpulta.

Elokuvatähti Dwayne Johnsonilla ja alabamalaispoliisi Eric Fieldsillä on huomattavan suuri yhdennäköisyys.

Yhdysvaltojen Alabamassa moni on saattanut hieraista silmiään poliisin ajaessa ohi ja hämmästellä, onko hittielokuvien tähti Dwayne ”The Rock” Johnson kuvaamassa elokuvaa alueella.

Yhdysvaltalaismediat Eonline ja CNN kertovat Morganin piirikunnan sheriffin toimistolla työskentelevästä luutnantti Eric Fieldsistä, josta on tullut sometähti, sillä mies näyttää huomattavan paljon Fast & Furious- ja Jumanji-elokuvista tutulta muskelikimpulta.

Piirikunnan sheriffin toimisto on julkaissut Facebookissa kuvia Fieldsistä kellanruskeassa t-paidassa ja pilottilaseissa, ja julkaisut ovat keränneet runsaasti ihmettelijöitä.

– Hyvä yritys Morganin piirikunnan sheriffin toimisto, te olette ilmiselvästi palkanneet The Rockin osa-aikaiseksi työntekijäksi, ettekö olekin? eräs kommentoija päivittelee.

37-vuotiaasta Fieldsistä on tullut pienoinen julkkis kotikaupungissaan. Paikallisen Walmart-kauppaketjun työntekijä oli pyytänyt poliisikollegalta, voisiko Fields tavata hänet ja luutnantti oli ilomielin toteuttanut ihailijansa toiveen.

Paikallisen Advance Local -median mukaan Fields on työskennellyt sheriffin toimistolla 17 vuoden ajan. Mies kertoo olevansa imarreltu saamastaan huomiosta ja yhdennäköisyys on ollut kollegoiden keskuudessa toistuva vitsi jo jonkin aikaa.

Dwayne ”The Rock” Johnson on yksi Hollywoodin parhaiten palkatuista näyttelijöistä.

– Minua on kutsuttu The Rockin ja Vin Dieselin lehtolapseksi. Lähden yleensä leikkiin mukaan. Se on hauskaa ja imartelevaa. Voisi sitä näyttää huonommaltakin ihmiseltä, Fields kertoo medialle.

Välillä Fields on imitoinut pyynnöstä Johnsonia tai Dieseliä. Miehen mukaan on myös välillä hermostuttavaa, kun ihmisillä on odotuksia hänen suhteensa.

49-vuotias Johnson on yksi Hollywoodin parhaiten palkatuista näyttelijöistä. ”The Rock” on tunnettu lukuisista hittielokuvista, jotka ovat netonneet maailmanlaajuisesti yli 8,5 miljardia euroa.

