IL: Oopperalaulaja Karita Mattila nauttii sinkkuna elämisestä – tuntee kuplivaa iloa deittaillessaan uusia ihmisiä

Karita Mattila erosi kolme vuotta sitten. Nyt elämään mahtuisi uusi mies.

Sopraano Karita Mattila kertoo Iltalehdelle, että hän päätti lähteä sinkkumarkkinoille keväällä.

Hänen elämäänsä mahtuisi uusi mies. Mies, joka rakastaisi ja arvostaisi.

Seuranhakijoita ilmaantui valtava määrä.

– Uskon palavaan rakkauteen. Eronneena ihmisenä en ehkä enää usko ikuiseen rakkauteen, Mattila sanoo Iltalehdelle.

Mattila kuvailee, että tällä hetkellä ihaninta on kuplivan iloinen kepeys, jonka hän voi tuntea deittaillessaan uusi ihmisiä.

Mattilan pitkä avioliitto päättyi kolme vuotta sitten

Silloin oli pohdinnan paikka

– Olen saanut uudesta elämästäni otteen ja tykkään siitä. Nautin vapaudestani, ja niin kuin sanotaan, elän nyt parasta aikaa.

Mattila kertoi erostaan IS:lle vuonna 2019.

Hänen ja puolisonsa Tapio Kuneisen avioliitto päättyi eroon kolmenkymmenen yhteisen vuoden jälkeen.

Mattila kertoi tuolloin, että välit ex-mieheen ovat hyvät.

– Meille on kasvanut kaveruus. Välitämme toisistamme. On hienoa, että näin voi olla. Emme turhaan olleet niin kauan yhdessä. Älysimme lopettaa, kun liitto ei enää toiminut. Emme ole liian vanhoja aloittamaan uutta elämää, Mattila sanoi.

– Kolmekymmentä vuotta on niin pitkä aika, ettei se nappia painamalla elämästä poistu. Meillä ei eroon liittynyt minkäänlaista draamaa. Elämänmuutos on molemmille iso. On hienoa, että voimme edelleen olla ystäviä.

Mattila kertoi eron jälkeen, että kirjautui Twitteriin ja löysi sitä kautta elämäänsä uutta sisältöä.

– Olen edelleen intohimoinen twitteröitsijä. Nyt onkin outo tilanne, kun en ole puoleentoista päivään ollut Twitterissä. On sellainen olo, että mitäää!