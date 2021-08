Seksuaaliterapeutti Marja Kihlströmin Instagram-tili ”kaapattiin”: paidaton puoliso julkaisi kylppärikuvan ja avautui vaimonsa orgasmeista

Marja Kihlströmin puoliso Matti Kihlström julkaisi tilillä kuvan kotitöiden lomasta.

Tv:stä ja sosiaalisesta mediasta tunnetun erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlströmin Instagram-tilillä julkaistiin tavallisesta poikkeava kuva.

Kihlströmin Puhu muru- Instagram-tili joutui torstaina hänen puolisonsa Matti Kihlströmin ”kaappaamaksi.” Mies julkaisi vaimonsa tilillä kuvan, jossa Kihlström poseeraa paidattomana käsissään kumihanskat ja harja.

– PUHU MURU TILI ON KAAPATTU. Vihdoin! Teitä varmaan kiinnostaa kuulla minkälaista on olla seksuaaliterapeutin kumppani? No, tässä se tulee, Kihlström kirjoittaa.

Matti Kihlström kertoo kuvatekstissä esimerkkejä siitä, millaista elo seksuaaliterapeutin rinnalla on.

– Esimerkiksi: ennen Marjaa sain useimmiten harrastaa seksiä vailla mitään huolta toisen nautinnosta. Mutta Marja onkin sillai “terveellä tavalla itsekäs”, että hänkin haluaa saada o:n siinä missä minäkin. Todella outoa, kaappaaja aloittaa listansa.

Kihlström kertoo ironiseen sävyyn tottuneensa vaimon orgasmeista huolehtimisen lisäksi myös siihen, että tunteista on pakko puhua.

– Pahimmassa tapauksessa se on johtanut siihen, että olen itkenyt Marjan nähden, vaikka kaikkihan sen tietää ettei mies saa puristaa kuin sen yhden hallitun kyyneleen (siinäkin on tarkat lainalaisuudet esim. lähiomainen on juuri kuollut), hän kirjoittaa

Miehisyyden murenemisesta vitsaillen kirjoittava Kihlström kommentoi myös perheen kotitöiden jakautumista. Aiemmin mainoskuvaajana työskennellyt Kihlström on saanut kokea, miten vastuu kotitöistä on vaihdellut vuosien varrella. Marja Kihlström on tällä hetkellä perheessä se, joka on töiden takia poissa kotoa, eikä kukaan kehu Mattia kotitöiden hoitamisesta.

Kihlström lupaa laittaa vaimonsa vastuuseen mainitsemistaan seikoista Puhu muru -podcastin tulevalla kaudella.

– Onhan ilmiselvää, että olen suuressa hädässä oleva valkoihoinen CIS-mies, Kihlström kirjoittaa.

Marja ja Matti Kihlström tunnetaan Puhu muru -podcastista.

Monet Kihlströmin tilin seuraajat ovat kiitelleet Matti Kihlströmiä hauskasta julkaisusta.

– Huikeeta! More Muru!

– Näitä lisää!

– Matille hali, mä niin ymmärrän häntä! Tää oli loistava teksti!

Marja ja Matti Kihlström ovat olleet yhdessä yli 10 vuotta. Perheeseen kuuluu myös kolme lasta.

Marja Kihlström tunnetaan Puhu Muru -podcastistaan ja Sex Tape Suomi - ja Naked Attraction Suomi -ohjelmista. Kihlström on kirjoittanut myös muun muassa kirjat Iso O ja Oikeilla nimillä.

