Lauri Tähkä yllätti aamujuontajat hulvattomalla puhelulla – arvaamaton pila meni täydestä

Lauri Tähkä yllätti tänään Iskelmä-radion aamujuontajat hauskalla pilalla

Iskelmäradion Aamuklubi-ohjelman juontajat Pauliina Puurila ja Mikko Siltala saivat tänään kesken suoran lähetyksen yllättävän puhelun. Soittajaksi paljastui lopulta muusikko Lauri Tähkä, 47, jonka uusi kappale Keskiyön Cowboy julkaistiin tänään.

Soittaessaan studioon Tähkä madalsi ääntään ja esitti tavallista radion kuuntelijaa, joka päätti soittaa studioon.

– Tähkän biisi on ihan fantastinen. Mä tunnen sen kaverin, se on helvetin hyvä ja menen keikalle tänään, siinä on jotenkin uutta sykettä nyt, puhelimesta höpötetään.

Tähkän puhelusta kertoi ensimmäisenä Voice.fi.

Lauri Tähkä julkaisi tänään uutta musiikkia.

Puurilalle ja Siltalalle soitto meni täydestä. Kaksikko ei osannut yhdistää soittajaa Tähkään, ennen kuin Tähkä paljasti olevansa itse puhelimessa.

– En tee mitään haastatteluja tästä, niin ajattelin, että mä soitan teille Suomen parhaaseen radioon, Tähkä naureskelee.

Siltala naureskeli, että oli ihmetellyt, miten joku jaksaa näin sitkeästi soittaa lähetykseen, kun aamun t-paita-arvonnatkin on jo suoritettu.

– Paidatkin on jaettu toistaiseksi, onpa sinnikäs kaveri, Siltala kertoo ajatelleensa.

Keskiyön Cowboy -kappale on tuoretta musiikkia tähkältä sitten Aavikko -kappaleen julkaisun. Viimeisimmän albuminsa Meidän tulevat päivät Tähkä julkaisi vuonna 2019.

– Tuntuu aina hyvälle, kun kuulee ekan kerran biisin radiossa. Ihmisten palaute on ollut ihan mieletöntä, Tähkä kertoo lähetyksessä.

Lauri Tähkän uusi kappale on kuunneltavissa alta.

