Ella Kanninen ei palaa vielä Puoli seitsemän -ohjelmaan sairasloman takia: ”Toipuminen etenee loistavasti”

Ella Kanninen kertoo Instagramissa, ettei palaa vielä Puoli seitsemän -ohjelman juontajaksi sairasloman takia.

Tv-juontaja Ella Kanninen julkaisi Puoli seitsemän -ohjelman Instagram-tilillä videotervehdyksen. Rakastettu ohjelma alkaa jälleen tulevan viikon maanantaina.

Kanninen kertoo videossa, että häntä ei tulla kuitenkaan vielä näkemään Puoli seitsemän -ohjelman pinkillä sohvalla, sillä hän on parhaillaan sairaslomalla. Kannista tuuraa ohjelmasta jo tuttu juontaja Susani Mahadura.

– Ensi viikolla mua tuuraa ihana Susani, sillä olen sairaslomalla. Toipuminen etenee loistavasti ja tuota pikaa olen jälleen kanssanne, Kanninen lupaa.

– Koronasta ei kuitenkaan ole kyse, siitä ei tarvitse olla huolissaan, Kanninen vakuuttaa.

Kanninen palasi suosittuun arki-iltojen Puoli seitsemän -keskusteluohjelmaan takaisin viime marraskuussa, kun kuuden vuoden ajan yhdessä Mikko Kekäläisen kanssa ohjelmaa luotsannut Susanna Laine jätti pestinsä. Kanninen juonsi ohjelmaa aiemmin vuosina 2013–2014.

– Tämä ohjelma on ollut rakas ensimmäisestä päivästä lähtien, kun tänne tulin vuonna 2013. Ihminen voi lähteä Puoli seiskasta, mutta Puoli seitsemän ei lähde ihmisestä. Olen tosi iloinen, että minua pyydettiin taas mukaan, Ella kertoi Ilta-Sanomille marraskuussa.

Ella valittiin Mikon aisapariksi ilman erillistä hakuprosessia.

– Kyllä me Ella haluttiin – ei meidän tarvinnut muita edes miettiä, Mikko paljasti tuolloin.

Ella Kanninen ja Mikko Kekäläinen ovat juontaneet Puoli seitsemän -ohjelmaa yhdessä jo aiemmin vuosina 2013–2014.

KANNINEN JOUTUI kuitenkin puntaroimaan hetken päätöstään, koska ohjelma tarkoittaa hyvin kokonaisvaltaista panostusta työntekoon arkisin myös alkuilta-aikaan.

– Harkitessani asiaa mietin toki sitä, että olen tehnyt freelancerina töitä jo yli 15 vuotta, ja se on sopinut minulle. Tykkään hypätä projektista toiseen, lopettaa ja aloittaa uutta, Ella sanoo.

– Tämä ohjelma tuo ihan toisenlaista rutiinia elämään. Kävimme perheen kanssa perusteelliset keskustelut tästä pestistä ja totesin, että tämä työ sopii juuri tähän nykyiseen elämäntilanteeseeni, kun lapsetkin ovat jo vähän isompia.

Hän paljastaa keskustelleensa myös Susannan kanssa useaan otteeseen sen jälkeen, kun tämä oli päätöksensä tehnyt.

Susanna luopui lopulta pestistä, koska se määritteli pitkälti hänen aikansa ja vei paljon voimia.

– Tiedostan sen, että tämä on kovaa työtä. Kuusi vuotta on pitkä aika olla joka arkipäivä suorassa lähetyksessä. Susanna on nuori ja valovoimainen, joten hänellä on kaikki maailman ovet auki, Ella kehuu kollegaansa.