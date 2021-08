Monica Lewinsky tuotti seksiskandaalistaan draamasarjan: vaati, että käsikirjoitus sisältää myös kuuluisan stringien vilautuksen

Monica Lewinsky on tuottajana odotetussa Clinton-Lewinsky-skandaalista kertovassa sarjassa.

90-luvun loppupuolella kohahduttaneesta Clinton-Lewinsky-skandaalista tulee pian uusi tositapahtumiin perustuva draamasarja. Impeachment: American Crime Story kertoo Valkoisen talon harjoittelijan Monica Lewinskyn ja Yhdysvaltain presidentti Bill Clintonin välisen suhteen paljastumisesta.

Clintonilla ja parikymppisellä Lewinskyllä oli salainen seksisuhde vuosina 1995–1997. Syyskussa julkaistavan sarjan pääosassa Monica Lewinskynä nähdään Beanie Feldstein.

Lewinsky on itse tuottajana sarjassa ja päässyt sanelemaan hyvin yksityiskohtaisesti, mitä tilanteita sarjassa nähdään. Lewinsky vaati saada sarjaan myös kohtauksen, jossa harjoittelija vilauttaa stringejään presidentille.

Hollywood Reporterin haastattelussa Lewinsky kertoo, miksi moinen kohtaus nähdään sarjassa. Sarjan käsikirjoittaja Sarah Burgess ei sisällyttänyt kohtausta alkuperäiseen käsikirjoitukseen, sillä pelkäsi sen ”traumatisoivan Lewinskyn uudelleen”. Lewinsky halusi kuitenkin lisätä sen käsikirjoitukseen.

– Kuule, olisi ollut ihanaa olla todella itsekäs ja sanoa ”hienoa että teidän mielestä sitä ei tarvitse näyttää, fantastista” mutta olen todella kokenut sen suhteen, miten ihmiset näkevät tämän tarinan, Lewinsky sanoo.

48-vuotiaan Lewinskyn mukaan häntä saisi kuulla, jos stringikohtausta ei sarjassa nähtäisi, oli hän mukana tuottajana tai ei. Tapahtuneesta on maininta Kenneth Starrin laatimassa yli 400-sivuisessa raportissa, jonka pohjalta Clintonia vastaan nostettiin virkasyyte väärästä valasta ja oikeuden vastustamisesta.

Lewinsky kertoo Hollywood Reporterin haastattelussa sarjan tekemisen ja vanhoihin tapahtumiin palaamisen olleen vaikeaa. Lewinsky joutui skandaalin myötä rajun kiusaamisen uhriksi, ja nainen on kertonut tapauksesta olleen haittaa myös työnsaannissa. Lewinsky toimii nettikiusaamisen vastaisen työn aktiivisena puolestapuhujana.

Beanie Feldstein näyttelee nuorta Monica Lewinskyä Impeachmentissa.

Palkitussa American Crime Story -antologiasarjassa on aiemmilla kausilla käsitelty O.J. Simpsonin murhaoikeudenkäyntiä ja Gianni Versacen murhaa. American Crime Story on huippusuositun American Horror Story -tekijöiden käsialaa.

Beanie Feldsteinin lisäksi Impeachment: American Crime Storyssa nähdään Sarah Paulson suhteen ilmiantaneena Lewinskyn kollegana Linda Trippinä ja Clive Owen Bill Clintonina.

28-vuotias Beanie Feldstein tunnetaan aiemmista rooleistaan elokuvissa Lady Bird ja Booksmart. Impeachmentissa vakavamman roolin tekevä Feldstein on näyttelijä Jonah Hillin sisko.

Clinton-Lewinsky-skandaalia käsittelevä kausi perustuu Jeffrey Toobinin kirjaan A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President. Uuden tuotantokauden oli määrä tulla julki jo ennen 2020 presidentinvaaleja, mutta julkaisua lykättiin.

