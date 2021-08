Ensimmäiset kuvat julki: tältä Vesa Vierikko näyttää Pelle Hermannina – näin Vierikko tekee Veijo Pasasen ikonisen roolin

Timo Koivusalo ohjaa elokuvan Pelle Hermannista.

Sirkuspelle Hermanni oli TV2:n Pikku Kakkoselle tehty lastenohjelma. Sarjaa esitettiin vuosina 1978-88 yhteensä kahdeksankymmentä jaksoa.

Pelle Hermannin hahmo henkilöityi näyttelijä Veijo Pasaseen, joka menehtyi vuonna 1988 vain 57-vuotiaana.

Kun Veijo Pasanen kuoli, Pelle Hermannin isä, porilaiskirjailija Simo Ojanen ajatteli ettei kukaan muu voi tehdä roolia.

Miehen mieli kuitenkin muuttui.

– Hermanni on rakas hahmo monille sukupolville. Hän saa nyt uuden elämän. Koivusalon upea näyttelijäkaarti tekee minut erityisen onnelliseksi, Ojanen kiitteli kesällä ohjaaja Timo Koivusaloa, joka kuvaa parhaillaan elokuvaa Pelle Hermannista. Sen pääosassa nähdään Vesa Vierikko.

– Pelle Hermanni on legenda, Koivusalo kertoo IS:lle.

– Kun joku sanoo pelle, monella tulee heti mieleen Hermanni.

Koivusalo kertoo kyselleensä aina aika ajoin kirjailijalta, josko pelle saataisiin eläviin kuviin.

– Hyvin Simo piti pintansa, Koivusalo naurahtaa.

– Nyt kun saatiin lupa, niin Simo on ollut mukana ideoimassa elokuvaa.

Vesa Vierikko muuntautuu Pelle Hermanniksi.

Alkuperäinen Pelle Hermanni seikkaili studiolavasteissa.

– Tv-sarja oli aika staattinen. Elokuva on enemmän road movie. Hermanni lähtee etsimään isäänsä, jonka hän on nähnyt viimeksi pikkupoikana. On leffassa myös värikästä sirkuselämää ja kaikkea jännää. Tarinassa on myös isossa osassa 10- vuotiaat tyttö ja poika. Saamme myös pikkuväelle samaistumiskohteen. Hermannin maailma on niin kiehtova, että se taittuu mainiosti elokuvaksi.

Ohjaaja kiittelee työryhmäänsä, ja eritoten pääroolin tekevää Vesa Vierikkoa.

– Vierikko on täydellinen rooliin. Mitä nyt ollaan kuvattu, niin parempaa ei voisi olla.

Vierikolle Pelle Hermanni on tuttu monella tavalla.

– Esikoinen syntyi vuonna 1975, niin Hermannia tuli katsottua televisiosta. Olin myös Veijo Pasasen kanssa samassa näytelmässä niihin aikoihin, Vierikko kertoo IS:lle.

Kun Vierikko valmistautui Pelle Hermannin rooliin, hän päätti ottaa hahmoonsa myös Pasasen käyttämiä maneereja ja kliseitä.

– Elokuvassa Hermanni on tuotu livemaailmaan, eli siinä on vähän eri säännöt. Mutta kyllä minunkin Hermannini pyyhkii jalat aina kun menee sisään, pyörittelee kättä vatsan päällä kun saa herkkuja ja ujostellessaan korjaa kravattiaan ja venyttelee henkseleitään, Vierikko kuvailee.

– Periaatteessa minun versiossani on samat elementit kuin alkuperäisessä. Tietenkin olen luonut siihen myös omia juttuja. Ja minun Pelle Hermannini on paljon vahvatukkaisempi, vaikka minä itse olen tällainen kaljupää, näyttelijä nauraa.