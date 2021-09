Kirja: Samuli Edelmann rakastui huippumalliin, muttei päässyt eroon tuhoisista tavoistaan – kaikki päättyi iltaan, kun hän joi rakkaansa hajuvedet

Uutuuskirja paljastaa sarjarakastujaksikin itseään luonnehtivan Samuli Edelmannin viinanhuuruiset naisseikkailut.

”Laura oli mennyt lasten kanssa vanhempieni luokse viettämään joulua. Olin rahaton, join jouluaattona yksin ja tasoittelin krapulaa. Ajattelin, että jos en nyt raitistu, tapan itseni.”

Oli vuosi 2000. Vertaistukiryhmään menneessään Samuli Edelmann oli koko kansan tuntema näyttelijä, laulaja ja viihdetaiteilija. Hän oli myös alkoholisti, jota hänen sairautensa vei 11-vuotiaasta 31-vuotiaaksi asti.

Uutuuskirja Samuli. Pimeydestä valoon (Otava 2021) kertoo, kuinka alkoholismi ja muut addiktiot tekivät tähden ja hänen läheistensä elämästä helvettiä. Kirjan on kirjoittanut Johannes Lahtela, johon Samuli tutustui samaisessa vertaistukiryhmässä yli 20 vuotta sitten.

”Rakastumisen tunne on kuin humala: kaikki vaikeat asiat häviää, kun sekoaa uudesta ihmisestä täydellisesti”

Näyttelijä Marja-Leena Koukin ja säveltäjä Toni Edelmannin poika Samuli Casimir Edelmann syntyi Porissa 21. heinäkuuta 1968. Pian perhe kuitenkin muutti Helsingin Kruunuhakaan, keskelle boheemia taiteilijaelämää.

Samuli oli jo nuorena villi lapsi, jota kiinnosti vain teatteri, herkut ja naiset. Hän ryntäsi alastomana näyttelijöiden harjoitustilaan kesken isänsä opetuksen ja repi lastenhoitajakseen värvätyn Eeva Litmasen paidan auki. Kepposia molemmat, tietenkin.

Sen jälkeen hänen kaikkia ihmissuhteitaan myrkytti alkoholi. Vanhempiensa erosta järkyttynyt 14-vuotias joi, poltti ja kävi bileissä, joita oli parhaimmillaan kolme kertaa viikossa.

Samuli Edelmannin esiintyminen alkoi nuorena. Kuvassa (vasemmalta oikealle): Santeri, isä Toni, Samuli, Kalle Chydenius ja pikkuveli Ilari.

Yhdet niistä päättyivät kiihkeisiin tunnelmiin kalliolaiseen kerrostalohuoneistoon muutamaa vuotta vanhemman Tiinan kanssa.

Samuli nappasi yöpöydältä muovisen, tulitikkurasiaa pienemmän teräväreunaisen paketin ja yritti saada sitä auki. Hetken taisteltuaan hän sai kondomin esiin. Tiina kysyi ymmärtäväisenä: ”Onks tää sun eka kerta?” Samuli vastasi valkoiseen valheeseen turvautuen: ”Ei… toka.”

Tapahtuneen jälkeen Samuli asteli pitkin märkää asfalttia uljain askelin. Hän tiesi, että Tiinan kanssa oli koettu tärkeä hetki. Tästä piti päästä heti kertomaan kavereille. Tiina oli tehnyt hänestä miehen.

Kirja kertoo Edelmannin rakastuneen elämässään kolmesti. Ensimmäisen kerran kohde oli hänen opiskelutoverinsa Katariina Kaitue, jonka kanssa he jakoivat ensimmäisen rakastelukohtauksensa elokuvassa Ihmiselon ihanuus ja kurjuus.

Molempia jännitti ja nolotti, kun työryhmä seurasi kaksikon elokuvalempeä.

Samuli ja Katariina vetivät peittoa suojakseen, he tarkkailivat toisiaan eri tavalla kuin ennen. Sillä hetkellä, peiton alla hihitellessä ja työryhmän hääriessä ympärillä, Samuli tajusi rakastuneensa ensimmäistä kertaa.

Katariina Kaitue vuonna 1997.

Vuonna 2011 Samuli näytteli Katariina Kaitueen (oik) ja Kerli Kyllösen (vas) kanssa kanssa Luodon perhettä elokuvassa Kotirauha.

Samuli pohti kuumeisesti, kuinka voisi kertoa Katariinalle tunteistaan. Lopulta hän kirjoitti niistä kappaleen, jonka esitti tälle kahden kesken.

Kaitueen silmiin nousivat kyyneleet, ja hän halasi Samulia pitkään. Kumpikaan ei sanonut mitään.

Hiljaisuuden vallitessa nuoret irtautuivat toisistaan ja lähtivät pois harjoitushuoneesta eri suuntiin, molemmat omille teilleen. Samuli nieli rakkautensa ja pakotti tunteen jonnekin pois.

Prinsessa päätyi Edelmannin esikoisalbumille, mutta Katariina jäi.

Krapulaisia aamuheräämisiä tuntemattomien naisten kerrostaloasunnoissa riitti. Alkoholin kanssa Teatterikorkeakoulun poikaporukan hommat lähtivät nopeasti keulimaan.

Ensin he kritisoivat muita näyttelijöitä, puhuivat teatterin rappiotilasta, siitä miten ilman Parviaista koko maan teatteri olisi kuollut. Mutta pian mielessä oli vain viina ja pillu: kuka tänä iltana pääsisi panemaan.

Nuori Edelmann maailmalla.

Yksi yöllisistä kohtaamisista oli erilainen, kirja kertoo. Gasellimainen vaalea nainen oli päätynyt Samulin sänkyyn baari-illan jälkeen ja muuttanut nuoren näyttelijän elämän perinpohjaisesti.

Naisen totaalinen antautuminen ja hyväksyntä voitelivat Samulin sisintä sellaisella tavalla, mihin paraskaan humala, pilvi tai pilleri ei pystynyt. Päättäväiset kädet vaelsivat puolelta toiselle ja löysivät uusia ennen tuntemattomia alueita. Fyysinen täydellinen kohtaaminen oli mahdollista vain, koska nuoret olivat paljastuneet toisilleen ennen kaikkea sisäisesti.

Samuli tunsi salamarakastuneensa Laura Tuomarilaan yhdessä yössä. Mutta kun aamu tuli, hän ahdistui. Oli pakko paeta.

Hän päätti unohtaa Lauran ja siirtyä eteenpäin. Rakkaus sammui yhtä nopeasti kuin oli alkanutkin.

Vain menestys ja alkoholi lievittivät ahdistusta ja epävarmuutta. Molemmista oli tullut osa nuoren tähden jokapäiväistä elämää.

Samuli Edelmann ja Aleksi Mäkelä matkalla maineeseen.

Edelmannin kappaleet tuntuivat soivan radiossa jatkuvasti. Hän oli menestynyt paremmin kuin oli uskaltanut edes toivoa. Rahaa, julkisuutta, mainetta, kunniaa ja naisia tulvi elämään kiihtyvällä tahdilla.

Kun Samuli tapasi Vera Jordanovan, hän säikähti itsekin tunteitaan. Suomalais-bulgarialainen malli vei mieheltä jalat alta niin, ettei musiikkivideon kuvauksista meinannut tulla mitään.

Samuli pystyi kuvittelemaan heidät Suurkirkon alttarille, kun sadat vieraat juhlisivat heidän rakkauttaan. Samulilla olisi smokki, Veralla puhtaanvalkoinen ja paljastava, timanteilla koristeltu hääpuku. Pian syntyisi lapsia, ensin kaksoset, ja sitten seuraisi muutto kartanoon, missä he yhdessä isännöitsisivät näyttelijän ensi-iltajuhlia. Samuli oli valmis perustamaan perheen välittömästi. Hän oli valmis tekemään mitä tahansa, hänen oli saatava tuo nainen. Vera.

Kun kuvaukset olisivat ohi, Samuli pääsisi viettämään aikaa Veran kanssa kahden kesken. Hän oli jälleen rakastunut.

Edelmann keikkaili lähes kuukauden jokainen päivä, näytteli ja teki kiersi Suomea Vintiöiden kanssa. Samaan aikaan hän joi itseään tajuttomaksi, napsi naisia sänkyynsä keikkayleisöstä ja tuhosi kännipäissään kokonaisia hotellihuoneita.

Muisti katkeili ja itsetuhoiset ajatukset ottivat vallan. Hän löysi itsensä strippiklubilta ja omista eritteistään kylpyhuoneen lattialta.

Samuli tiesi käytöksensä satuttavan Veraa, jonka hän jätti yhtenä hetkenä ja aneli takaisin toisena.

Hän päätti viedä rakkaansa Kreikkaan ja lupasi olla juomatta. Matka päättyi holtittomaan ryyppyputkeen.

Kotona Suomessa Vera kirjoitti Samulille kirjeen, jonka hän luki heti. Yksi lause pysäytti miehen: ”You’re an alcoholic.”

1990-luvun Samuli-huumaa.

Vuonna 1996 Samuli Edelmann oli suosionsa huipulla. Platina- ja kultalevyjä, näyttäviä rooleja ja kasapäin ihailua. Kirjan mukaan läheiset eivät ymmärtäneet, että jos hän ei juonut, hän kuolisi. Humalassa hän harkitsi itsensä tappamista.

Vera ehdotti, että pari lähtisi Ranskaan. Samuli innostui ajatuksesta: Hän voisi työstää Pariisissa Vaiheet-levyään. Levylle hankittiin Pariisin sinfoniaorkesteri ja tähdelle antabuskuuri.

Nyt hän ei todellakaan saisi juoda. Hän suuteli Veraa ja sanoi: ”Tajuatko miten paljon mä rakastan sua? Nyt alkaa uusi vaihe, mä lupaan.” Vera vastasi: ”I love you too, fool. Je t’aime.”

Samppanjapullon korkki poksahti auki heti, kun levyn nauhoitukset olivat purkissa. Seuraavan kerran filmi rullasi vasta monen päivän jälkeen.

Vera vapisi inhosta ja pelosta. Samuli oli unohtanut, mitä oli tapahtunut. Jotenkin hän oli päätynyt takaisin Veran luo. Hänen kasvonsa olivat veressä ja paita repeytynyt. Oliko joku lyönyt häntä? Oliko hän lyönyt jotakuta? Hän soperteli nyyhkyttäen: ”Mut hakattiin… Mä en tajuu…”

Vera talutti Samulin sängylle, haki pyyhkeen, kostutti sen vedellä ja pyyhki verta pois. Nainen aloitti rauhallisesti, mutta sanat kiihtyivät täydeksi huudoksi: ”Se on jo ihan liikaa, että sä oot jatkuvasti pettänyt mua… Sä joit eilen mun hajuvesiä! Ja nyt sut on hakattu… Sä olet sairas. Mä en jaksa enää.” Sä et voi jatkaa noin. Mä en enää jaksa sua. Sä olet alkoholisti. Sairas. Hae apua.”

Vera jätti Samulin. Levystä tuli valtava menestys.

Sekään ei enää tuntunut miltään.

Tähti sytytti tupakan. Palava savuke muistutti häntä loppuunpalaneista rakkauksista. Ainoa asia joka piti Samulia enää kasassa, oli tähteys. I am a fucking big star. I am a lizard king and I can do anything.

Vera Jordanova asuu nykyään Yhdysvalloissa Kiran-poikansa kanssa, jonka sai ex-miehensä Federico Ruizin kanssa neljä vuotta sitten.

Laura Tuomarila palasi Samuli Edelmannin elämään samalla tavalla kuin vuosia aiemmin: Yllättäen kesken humalaisen baari-illan.

Hän ryntäsi välittömästi Lauran luo ja mitään sanomatta suuteli naista. Samulin hämmästykseksi nainen vastasi alkoholin ja tupakan maustamaan rakkaudenosoitukseen. Samulista tuntui kuin enkeli olisi laskeutunut hänen elämäänsä. Artistin sisikunta kiehui, siitä hetkestä alkaen hän uskoi pelastumisen mahdollisuuteen.

Lauran kohtaaminen oli herättänyt hänessä toiveen, että ryyppääminen vähenisi. Mutta juominen ja lääkkeidenkäyttö vain jatkui.

Vuosituhannen vaihteessa alkoholismi ei pysynyt enää piilossa keneltäkään. Samuli päätyi Häjyt-elokuvan kuvauksista sairaalan letkuihin, katkolle ja takaisin viinan ja huumeiden pariin.

Samuli ja Laura Jussi-gaalassa helmikuussa 1999.

Leikkauspöydällä humalassa seinään isketyn käden kanssa vuonna 2018.

Kesken kaiken Samuli sai tietää, että hänestä tulisi isä. Laura oli raskaana, ja se pelotti, kirja kertoo.

Kesällä 1999 pari kertoi julkisuudessa medialle uudesta kodistaan Espoossa, samppanjabrunsseista ja valtavista häistä Suomenlinnassa.

Todellisuus oli toinen, kirja paljastaa.

Mies, joka ei ollut enää mitään, katsoi Lauraa ja näki kaunottaren nukkuvan vauva sisällään. Hirviö katsoi kaunotarta ja itki. Pimentyneet ajatukset syöksivät miehen sellaiseen hulluuteen, että oli pakko jälleen juoda. Hirviö joi, hajotti paikkoja, huusi ja ulisi eritteissään rypien.

Laura Tuomarila ja Samuli Edelmann vuonna 2000.

Helmikuussa 2000 Venla-tytär syntyi. Perheen Espanjan-reissusta Samuli muisti katkonaisia hetkiä siitä, kun häntä kannettiin lentokoneeseen. Omat jalat eivät kantaneet.

Joulun jälkeen hän käveli ensi kerran alkoholistien vertaistukiryhmän kokoukseen. Siitä alkoi hänen raitistumisensa.

Samuli ja Laura saivat Ilmari-pojan joulukuussa 2004 ja olivat yhdessä vuoteen 2018 asti. Kolmaskin rakkaus sammui, mutta päätös raittiudesta pitää yhä.

Samuli ja Laura lastensa Venlan ja Ilmarin kanssa vuonna 2012.

Kursivoidut kohdat ovat otteita teoksesta Samuli. Pimeydestä valoon (Otava 2021).