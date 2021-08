Pippa Laukka ruotii, miksi parisuhteessa voi kertyä kiloja – antaa neuvon motivaation ylläpitämiseen elämäntaparemontissa

Pippa Laukka luotsaa jälleen Olet mitä syöt -ohjelmaa ja valmentaa tällä kertaa myös pariskuntia.

Lääkäri Pippa Laukka laittaa ensimmäistä kertaa myös pariskuntien elintavat ruotuun Olet mitä syöt -ohjelmassa.

Uudella kaudella osallistujien joukossa on kaksi pariskuntaa: Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tutut Anniina ja Ville sekä laulaja Pepe Willberg ja hänen vaimonsa Pauliina Visuri. Laukan mukaan pariskuntien vahvuutena on heidän toisilleen tarjoama tuki.

– Se lisää onnistumisen todennäkösyyttä, kun tehdään yhdessä, Laukka kertoo.

– On ollut hauska nähdä, kun jääkaapilla on ruuhkaa ja käydään keskustelua, mitä kumpikin on syönyt ja mitä ei.

Suhteessa saattaa helposti päästää painon nousemaan. Laukka puhuu ”rakkauskiloista”, joita parisuhteessa saattaa salakavalasti kertyä.

– Parisuhteessa on ihanaa pysähtyä ja nauttia täysin siemauksin, oli se sitten läheisyyttä tai herkuttelusta siinä lomassa, Laukka sanoo.

– Lisäksi kun kaksi ihmistä yhdistää elämänsä, samalla yhdistyvät erilaiset tavat ja tottumukset. Toinen tuo pöytään suolaista ja toinen makeaa. Omat tarpeet saattavat myös jäädä vähemmälle huomiolle, kun haluaa antaa aikaa toiselle.

Urhelulääkärinäkin toimineen Pippa Laukan päätyö on toimia Vihdin ja Karkkilan kuntayhtymän terveysjohtajana.

Lääkäri on myös huomannut ilmiön korona-ajan ”pelkokiloista”.

– Elämämme on muuttunut pandemian myötä, ja epävarmuus on lisääntynyt. Ihmiset reagoivat isoon myllerrykseen eri tavoilla, ja usein se saattaa heijastua syömiseen ja liikkumiseen. Joku saattaa jopa lamaantua, hän selvittää.

Tv-ruuduissa on nähty laaja kirjo erilaisia elämäntaparemontti- ja painonpudotusohjelmia. Toisinaan niihin on kohdistunut myös kritiikkiä. Taustalla on esimerkiksi koettu, että ihmisten terveyden kustannuksella tehdään viihdettä tai että tiukat dieetit voivat altistaa esimerkiksi syömishäiriön puhkeamiselle.

– Ajattelen, että jokaisessa ohjelmassa, jossa pyritään parantamaan ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, halutaan tehdä hyvää, Laukka painottaa.

Myös Olet mitä syöt -ohjelma on herättänyt keskustelua.

– Se, mitä näkyy ruudussa, on vain yksi osa kokonaisuutta. Leikkauksessa käytetään dramaturgian keinoja, jotka eivät ole lääkärin näpeissä, Laukka huomauttaa.

– Olet mitä syöt -ohjelmalle olen antanut kasvoni ja koen, että olen saanut itse vaikuttaa tuotantoon muun työryhmän kanssa, jotta lopputulos on sellainen kuin haluamme. Kyseessä ei ole laihdutusohjelma, hän linjaa.

Viime Olet mitä syöt -kaudella yhden osallistujan nuorena sairastettu syömishäiriö pääsi hetkeksi valloilleen kuvausten aikana. Laukan mukaan osallistujien lähtötilanne pyritään taustoittamaan mahdollisimman tarkasti.

– Lääkärillä on vastuu kartoittaa osallistujan terveystilanne ja pyrkiä mahdollisimman hyvin selvittämään taustatiedot ja sairaushistoria, Laukka sanoo.

– Lopulta kukaan ei voi kuitenkaan loppupeleissä tietää, mitä toinen ihminen ajattelee päänsä sisällä. Eikä ihminen välttämättä itsekään tiedä, miten hän reagoi johonkin asiaan.

Olet mitä syöt -ohjelman neljännellä tuotantokaudella Pippa Laukka laittaa jälleen suomalaisjulkkisten elintavat ruotuun.

Tällä kertaa kaudella on mukana 12 julkisuudesta tuttua henkilöä. Julkkislääkäri kertoo ohjelman teon suurimmaksi anniksi luottamuksen osallistujien kanssa. Laukka on osallistujien kanssa aktiivisesti tekemisissä kuvausten ajan. Tällä kertaa kuvauspäiviä kertyi yli 40.

– On hyvin koskettavaa saada osallistujan luottamus. Luottamuksen lunastaminen vaatii kuitenkin vuorovaikutusta, jotta löydämme yhteisen ja turvallisen tavan toimia, Laukka taustoittaa.

Laukka kertoo elävänsä kuten opettaa. Hän elää puolisonsa Markku Laukan kanssa aktiivista ja urheilullista arkea.

– Markku treenaa minua tavoitteellisemmin ja systemaattisemmin. Hän esimerkiksi osallistui juuri täysmatkan triatloniin. Itse olen enemmänkin sellainen jokapäiväinen vipeltäjä. Urheilen aktiivisesti, mutta minulla ei ole intohimoa vetää itseäni äärirajoille, Pippa Laukka kertoo.

Syksyllä moni tyypillisesti haluaa laittaa elintapansa ruotuun kesän ja loman jäljiltä, mutta motivaatio saattaa kuihtua. Laukka kannustaa olemaan armollinen itselleen.

– Kannattaa nauttia asioista, eikä kieltää mitään itseltään kokonaan. Syyspirteyden salaisuus piilee kuitenkin rytmissä. Eli pyrkii noudattamaan rutiineja syömisessä, liikkumisessa sekä nukkumisessa, hän neuvoo.

