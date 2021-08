Radion suosikkijuontajat repäisivät: Sara Forsberg kääriytyi pelkkään läpinäkyvään kelmuun, kollega peitti itsensä banaaninkuorilla

HitMixin juontajat saivat tehtäväkseen pukeutua asuihin, joihin ei kuulu yhtäkään oikeaa vaatekappaletta.

HItMix-radiokanavan juontajat Sara Forsberg ja Oku Luukkainen poseeraavat kanavan Instagram-tilillä epätavallisissa asuissa. HitMixin iltapäiväshow’ta vetävä kaksikko sai vetää ylleen kuulijoiden sanelemat asut.

– Te saitte päättää, että mihin me pukeudutaan. Meikälle tuli banaaninkuoret ja Saralle tuorekelmu. Lopputulos on tässä. Miltä näyttää? Luukkainen kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Seuraajat saavat kuvatekstin mukaan äänestää, kumman iltapäiväjuontajan asu on parempi.

Forsberg on kietoutunut Instagram-kuvassa läpikuultavaan muovikelmuun ja poseeraa kasvoillaan tuskastunut ilme. Luukkainen puolestaan on verhonnut kuvassa lanteensa banaaninkuorilla. Luukkainen näyttää joutuneen turvautumaan teippiin saadakseen banaaninkuoret pysymään yllään. Juontajan olkapäitä koristavat vielä yhdet banaaninkuoret.

Forsberg julkaisi tiukasti kääritystä muovimekostaan kuvan myös oman helloimsaara-tilinsä stories-osioon. Samalla hän kertoo, että juontajakaksikko haastoi toisensa loihtimaan asut mistä tahansa muusta kuin vaatteista.

Luukkainen kertoo banaaniasunsa tekemisestä HitMixin Instagram-storyissa.

– Otin just äsken elämäni hirveimmän valokuvan. En ole ollenkaan varma voiko sitä täällä Instagramissa julkaista, Luukkainen pohtii kameralle.

Seuraavissa storyissa juontaja esittelee rasiallista banaaneja, joiden kuoriin mies pukeutui. Luukkainen kertoo ottaneensa kompostoituvasta asustaan kuvan itselaukaisimella ja nolostuneensa kun huomasi ikkunan olevan auki.

– Naapurin kyylä kattelee, että mitähän se Luukkainen mahtaa tällä kertaa puuhata.

Oku Luukkaisen kauhistelema omakuva on kuitenkin nyt julkaistu, ja seuraajat näyttävät pitävän juontajien asuista. HitMixin Instagram-julkaisun kommenteissa on lukuisia seuraajia, jotka ihmettelevät ja hehkuttavat Luukkaisen ja Forsbergin poikkeuksellisia muotiluomuksia. Kommentoijien joukossa on myös juontaja Juha Perälä.

– Okei. Eka kerta ku laitoin oma-aloitteisesti keitinrasvaa suoraan kattilasta omiin silmiin. Kiitos @okupoikaluukkainen , olen nyt nähnyt kaiken, hämmästynyt Perälä kirjoittaa kommenttiosiossa.