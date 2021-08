Laulaja Pepe Willberg ja hänen vaimonsa Pauliina Visuri osallistuivat Olet mitä syöt -ohjelmaan.

Laulaja Pepe Willberg ja hänen vaimonsa ja managerinsa Pauliina Visuri viihdyttivät korona-aikaan itseään ja ystäviään tekemällä ruokaa ja syömällä – ja se näkyi vaa’alla.

Willbeg ja Visuri ajattelivat, että elävät suhteellisen terveellisesti, mutta kun pariskunta osallistui uudelle Olet mitä syöt -kaudelle, he huomasivat hyvinvointivalmentaja Pippa Laukan avustuksella, että asiat eivät olekaan aivan niin kuin he luulivat.

– Sanotaanko, että elämä muuttui korona-aikana ehkä hieman liian ”makeaksi”. Ei oikein ollut muuta viihdettä kuin syöminen, Pepe Willberg toteaa.

– Syötiin hyvin ja juotiin hyvin. Kaikki, mitä on voinut viime aikoina tehdä, on ollut kokata kavereiden kanssa ruokaa ja mennä ravintolaan silloin, kun ravintolat ovat olleet auki, Pauliina Visuri lisää.

Willberg ja Visuri kertovat, että he kävivät kävelyillä tai porraskävelyillä satunnaisesti ja söivät välillä terveellisiä salaatteja, mutta pandemian aikana monipuolinen tekeminen on ollut vähissä. Se ratkesi erilaisten kokkailujen ja syömisen parissa.

– Pohdittiin ystävien kanssa, että tänään voitaisiin kokkailla meillä ja huomenna teillä, Willberg kuvailee.

– Olemme olleet tietoisia, mitä pitäisi tehdä ja miten pitäisi elää, mutta muutoksia ei ole tullut tehtyä. Tämä oli pieni tönäisy oikeaan suuntaan, pariskunta pohtii.

Vaaka on ollut pariskunnalle ystävä elämäntapamuutoksessa.

– Päivittäin tuli syötyä liikaa, ja vaaka paljastaa kyllä kaiken, Willberg toteaa.

Visurille ohjelmaan lähteminen oli huomattavasti haastavampaa kuin Willbergille. Omien terveyteen ja syömiseen liittyvien asioiden kohtaaminen oli hänelle vaikeaa.

– Minulle kaikki haastattelut ja analyysit olivat hirveän raskaita. En ole julkisuudenhenkilö, joten oli tosi vaikeaa olla kameran edessä, Visuri kuvailee ohjelman tekemistä.

Pari on kuitenkin tyytyväinen, että he lähtivät ohjelmaan. Ruokavalio on muutettu terveellisemmäksi, vaaka näyttää parempaa lukemaa, ja pari on löytänyt myös uusia liikuntaharrastuksia.

– Olen aikaisemmin joutunut aina aktivoimaan Pepeä esimerkiksi lenkille. Nyt käymme sauvakävelylenkillä yhdessä aina kun ehdimme, ja pelaamme ”lounastennistä” pari tuntia joka viikko, Visuri kertoo.

– Jos tenniksen kohdalle tulee keikka, sitä ei oteta, vaan mennään pelaamaan tennistä, Willberg naurahtaa.