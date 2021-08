Rakastettu lastenkirjailija Gunilla Bergström on kuollut

Ruotsalainen kuvittaja ja lastenkirjailija Gunilla Bergström on kuollut 79-vuotiaana.

Kuvittaja ja kirjailija ja rakastetun lastenkirjahahmon Mikko Mallikkaan luoja Gunilla Bergström on kuollut 79-vuotiaana, kertoo SVT.

Kirjailija menehtyi kotonaan eilen keskiviikkona. SVT:n mukaan Bergströmillä oli ennen kuolemaansa pitkään jatkuneita terveysongelmia.

Bergström varttui Göteborgissa, jossa hän myös opiskeli toimittajaksi. Hän työskenteli muutaman vuoden Aftonbladetissa ja Dagens Nyheterissä ennen kuin julkaisi kirjailijadebyyttinsä Mias pappa flyttar vuonna 1971.

Ensimmäinen Mikko Mallikas -kirja julkaistiin seuraavana vuonna.

Mikko Mallikas on rakastettu hahmo, joka seikkailee päähenkilönä Bergströmin kirjoittamissa lastenkirjoissa. Kirjojen pohjalta on tehty myös televisiosarja, elokuvia, näytelmiä ja musiikkia. Sarjassa on yhteensä 26 kirjaa.

Alkuperäisen hahmon nimi on Alfons Åberg, mutta Suomen tv:ssä esitetyissä piirretyissä nimi on käännetty Alfons Jokiseksi. Suomennetuissa kirjoissa hahmon nimi on puolestaan Mikko Mallikas.

Alfons Åberg -kirjoja on painettu Ruotsissa noin viisi ja puoli miljoonaa kappaletta ja ulkomailla hieman yli neljä miljoonaa kappaletta. Kirjoja on käännetty noin kolmellekymmenelle eri kielelle.

Bergström näki itsensä pääasiassa kuvittajana. Hän piirsi itse kuvia yli 40 kirjaansa. Bergström on myös dramatisoinut useita tarinoitaan ja kirjoittanut lastenlauluja, muun muassa jazzmuusikko ja säveltäjän Georg Riedelin kanssa.

Gunilla Bergström Ruotsissa Alfons Äberg-Mikko Mallikas- näyttelyn avajaisissa Espoossa, Pikku Aurorassa vuonna 2007.

Vuonna 2019 Bergströmille myönnettiin kuninkaallinen Litteris et Artibus- mitali hänen erinomaisista ansioistaan ja taiteellisesta panoksesta kirjailijana.

Hän on myös saanut Ruotsin hallituksen myöntämän Illis quorum meruere labores -mitalin, jolla palkitaan taiteilijoita heidän erinomaisesta panoksestaan ruotsalaiseen kulttuuriin, tieteeseen tai yhteiskuntaan. Lisäksi Bergström on on palkittu Royal Society Pro Patrian kultamitalilla vuonna 2018.

Bergström oli osa Ruotsin lastenkirja-akatemiaa vuodesta 1997 vuoteen 2013 saakka.