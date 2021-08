ABBA on täällä taas! Suosikkiyhtye julkaisee musiikkia 39 vuoden tauon jälkeen

ABBA tekee paluun uudella musiikilla ja hologrammiesityksellä.

Legendaarinen ABBA-yhtye tekee paluun 39 vuoden tauon jälkeen. Yhtye julkaisee uutta musiikkia tulevana perjantaina, kertoo The Sun.

Björn Ulvaeusin, Benny Anderssonin, Agnetha Faltskogin ja Anni-Frid Lyngstadin muodostama yhtye ei ole julkaissut uutta musiikkia liki neljään vuosikymmeneen.

The Sunin mukaan yhtye valmistelee Abba Voyage -nimistä esitystä, jossa nähdään bändin jäsenet esittämässä kappaleitaan hologrammiversioina eli ”Abbattareina”, jotka ovat nuoria versioita heistä itsestään.

– ABBA on vihdoin palannut ja aikoo julkaista uutta musiikkia ensimmäisen kerran 39 vuoden aikana ensi perjantaina. Se on valtava uutinen, kertoo The Sunin lähde.

Abba Voyage -show’ta varten on rakennettu teatteri itäiseen Lontooseen. Hologrammiesitystä näyttävä teatteri avautuu The Sunin mukaan ensi kuussa.

The Insiderin mukaan kaikki ABBA-yhtyeen tähdet ovat mukana avajaisissa.

– Esityksessä Abbattaret esiintyvät ja puhuvat yleisölle. Esitys tulee olemaan kuin aikamatka yhtyeen alkuaikoihin, The Insider kertoo.

Bjorn Ulvaeus ja Benny Andersson Mamma Mia: Here We Go Again!-elokuvan ensi-illassa vuonna 2018.

Agnetha Faltskog Mamma Mia! -esityksen ensi-illassa vuonna 2016.

Anni-Frid Lyngstad ja Benny Andersson vuonna 2010.

The Sunin mukaan ABBA tekee esityksen tiimoilta yhteistyötä tuottaja Simon Fullerin kanssa, joka on muun muassa kehitellyt suositun Pop Idol -formaatin, johon myös suomalainen Idols-ohjelma perustuu.

Esitystä on suunniteltu jo vuodesta 2019 lähtien, mutta koronapandemian vuoksi projekti on edennyt hitaasti.

– Bjorn, Benny, Agnetha ja Anni-Frid ovat odottaneet tätä hetkeä niin kauan, että he eivät voi uskoa, että show’n nyt todella toteutuu, The Sunin lähde kertoi.

ABBA-yhtyeen jäsenet ovat Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Faltskog ja Anni-Frid Lyngstad.

ABBA:sta tuli yksi historian menestyneimmistä pop-yhtyeistä, kun he voittivat Euroviisut vuonna 1974 Waterloo-kappaleellaan.

Yhtye on myynyt yli 500 miljoonaa albumia.

Yhtyeen musiikkiin perustuva vuonna 2008 ensi-iltansa saanut elokuva Mamma Mia! oli jättimenestys. Se tuotti lähes 800 miljoonaa euroa.

ABBA tunnetaan muun muassa jättihiteistään Mamma Mia, Dancing Queen ja The Winner Takes It All.